£²£´Ç¯ÅÙ·²ÇÏ¸©»ºÇÀÃÜ»ºÊª¤ÎÍ¢½Ð¡¡£±£¸²¯£µ£·£°£°Ëü¤Ç²áµîºÇ¹â
µîÇ¯£±Ç¯´Ö¤Î¸©»ºÇÀÃÜ»ºÊª¤Ê¤É¤ÎÍ¢½Ð¶â³Û¤¬Á°¤ÎÇ¯¤«¤é£²£°¡óÍ¾¤êÁý¤¨¡¢£±£¸²¯£µ£·£°£°Ëü±ß¤È²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤³¤È¤¬¸©¤Î¤Þ¤È¤á¤ÇÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸©¤Î¤Þ¤È¤á¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢µîÇ¯£±Ç¯´Ö¤Î¸©»ºÇÀÃÜ»ºÊª¤Ê¤É¤ÎÍ¢½Ð¶â³Û¤Ï£±£¸²¯£µ£·£°£°Ëü±ß¤Ç¤·¤¿¡£Á°¤ÎÇ¯¤ÈÈæ¤Ù¤Æ£²£°¡¥£·¡óÁý¤¨¡¢£´Ç¯Ï¢Â³¤Ç²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÊÌÜÊÌ¤Ç¤Ï¡¢µíÆù¤Ê¤É¤ÎÃÜ»ºÊª¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯£±£±²¯£¸£°£°Ëü±ß¤Ç¡¢¼ç¤ÊÍ¢½ÐÀè¤ÏËÌÊÆ¤ä¥èー¥í¥Ã¥Ñ¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¡£¼¡¤¤¤Ç¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯²Ã¹©ÉÊ¤¬£µ²¯£²£³£°£°Ëü±ß¤Ç¡¢¼ç¤ÊÍ¢½ÐÀè¤Ï´Ú¹ñ¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¡¢¹á¹Á¤Ç¤¹¡£
¸©¤Ï¡¢µíÆù¤ÎÍ¢½Ð¤¬¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯²Ã¹©ÉÊ¤Î·ò¹¯¿©ÉÊ¤È¤·¤Æ¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¸þ¾å¤Ê¤É¤¬Áý²Ã¤ÎÍ×°ø¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Í¢½Ð¤·¤¿¹ñ¤äÃÏ°èÊÌ¤Ç¸«¤ë¤È¡¢ËÌÊÆ¤¬£·²¯£²£±£°£°Ëü±ß¤ÈÁ´ÂÎ¤Î£³£¹¡ó¤òÀê¤á¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Î£µ²¯£²£°£°Ëü±ß¡¢´Ú¹ñ¤Î£²²¯£±£³£°£°Ëü±ß¤Ê¤É¤ÈÂ³¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ò½ä¤ê¡¢ËÌÊÆ¤Ø¤ÎÍ¢½Ð¤Î±Æ¶Á¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸©¤Ï¡Ö¹ñ¤ÎÆ°¸þ¤òÃí»ë¤·¤Ê¤¬¤éÉ¬Í×¤ÊÂÐ±þ¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£