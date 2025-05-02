¥ª¥Õ¥·¥ç¥¢¿ÍÌ±¸µ¡¢ÂÐ¥É¥ë¤Ç£³·î£²£°Æü°ÊÍè¤Î¹âÃÍ¿å½à¤Ë¾å¾º¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ

¡¡¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥¢¿ÍÌ±¸µ¤Ï°ú¤­Â³¤­·øÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ì»þ£±¥É¥ë¡á7.2289¸µ¤È£³·î£²£°Æü°ÊÍè¤Î¸µ¹â¡¦¥É¥ë°Â¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Åìµþ¸áÁ°¤Î¡ÖÃæ¹ñ¾¦Ì³¾Ê¡¢ÊÆ¹ñ¤È¤ÎËÇ°×¸ò¾Ä¤Î²ÄÇ½À­¤ò¸¡Æ¤Ãæ¡×¤È¤ÎÊóÆ»¤¬¿ÍÌ±¸µ¹â¤ÎÆ°¤­¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

USD/CNH¡¡7.2301