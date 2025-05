細野晴臣の軌跡と進行形の活動を伝えるデビュー55周年プロジェクト『HOSONO MANDALA』が始動。第1弾として、企画展『細野さんと晴臣くん』を5月31日より細野の母校 立教大学のライフスナイダー館にて開催する。

『HOSONO MANDALA』は、知っているようで実は知らない、わかっているようで謎だらけの細野晴臣のこれまでとこれからの世界を、世界中の人たちに感じてもらうためのデジタルミュージアム。本年秋に公開予定とし、詳細については、順次発表されるとのこと。

企画展『細野さんと晴臣くん』は、昔の“晴臣くん”と、今の“細野さん”のふたりが、ずっと好きでいる音楽や映画、漫画などについて、時空をこえて語り合うような展覧会に。展示物を通じて細野の歌声を聴ける不思議なインスタレーションも展示され、高校時代に活動していたフォークバンド オックス・ドライヴァーズの曲も世界初公開される。

本企画とデジタルミュージアムの企画編集/デザインは、日本デザインセンター三澤デザイン研究室および同社のライターが担当している。さらに会場では、展覧会を一冊の本として編み直した同名の冊子『細野さんと晴臣くん』も販売。今後も『HOSONO MANDALA』と連動し、多様な企画や展覧会を順次展開する。

また、7月19日にロンドン サウスバンクセンター内のロイヤルフェスティバルホールにて、細野がCHO CO PA CO CHO CO QUIN QUINと共演する公演が決定。本公演は、東アジアおよび東南アジアの芸術/文化を紹介するフェスティバル『ESEA Encounters』の公式プログラムとして開催される。

(文=リアルサウンド編集部)