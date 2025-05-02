¡Ö¼ê´Ö¤ò¾Ê¤³¤¦¤ÈÄ®¤Î¤Ï¤ó¤³Å¹¤ÇÇã¤Ã¤¿°õ´Õ¤Ç²¡¤·¤¿¡Ä¡×¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFCÁ°ÂåÉ½¡¡ÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤ò¼õ¤±¼Õºá²ñ¸«
¡¡¡Ö¼ê´Ö¤ò¾Ê¤³¤¦¤ÈÄ®¤Î¤Ï¤ó¤³Å¹¤ÇÇã¤Ã¤¿°õ´Õ¤Ç²¡¤·¤¿¡Ä¡×¤Ê¤É¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â¾¿ÍÌ¾µÁ¤Î°õ´Õ¤Ç±³¤Î¼Ç¤ÆÏ¤òÌµÃÇ¤ÇºîÀ®¤·¤¿¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤ÎÆÁ½Å ¹ä Á°ÂåÉ½¤¬²ñ¸«¤ò³«¤¡¢¼Õºá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¡¦ÆÁ½ÅÁ°ÂåÉ½¡Ë
¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤¿¡£¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
²ñ¸«¤ÎËÁÆ¬¡¢¼Õºá¤·¤¿¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤ÎÆÁ½Å ¹ä Á°ÂåÉ½¡£
¡¡Â¾¿ÍÌ¾µÁ¤Î°õ´Õ¤òÌµÃÇ¤Ç²¡¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ä
¡Ê¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¡¦ÆÁ½ÅÁ°ÂåÉ½¡Ë
¡ÖÄ®¤Î¤Ï¤ó¤³Å¹¤Î¤¤¤ï¤æ¤ë»°Ê¸È½¤È¤¤¤¦¤ä¤Ä¤Ç¤¹¤Í¡£ËÜ¿Í¤Ë³ÎÇ§¤ò¤¹¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡£²¡¤·¤Æ½Ð¤·¤Æ¤ª¤¯¤È³ÎÇ§¤¹¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤ï¤¶¤ï¤¶Íè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ½ñÎà¤òÁ÷¤Ã¤ÆÊÖ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¼ê´Ö¤ò¾Ê¤³¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤¬»ä¤ÎÈ¿¾Ê¤¹¤ë½ê¡×
ÆÁ½Å Á°ÂåÉ½¤ÏÍý»ö¤Î½¢Ç¤¤äÂàÇ¤¤â´Þ¤á¤Æ°õ´Õ¤ò²¡¤¹»öÌ³¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î·ï¤ò¼õ¤±¡¢²¡°õ¤Î¼êÂ³¤¤Ï³°Éô¤ÎÀìÌç²È¤ËÇ¤¤»¤ë¤Ê¤É´û¤ËºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¼¯»ùÅçÃÏ¸¡¤ÏÆÁ½Å Á°ÂåÉ½¤òÀè·î28ÆüÉÕ¤ÇÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö²óÅú¤òº¹¤·¹µ¤¨¤ë¡×¤È¤·¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÊÆâÅÄ¥¥ã¥¹¥¿ー¡Ë
¡Ö¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÎÂ¿¤¯¤Î¥µ¥Ýー¥¿ー¤¬»ÄÇ°¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥µ¥Ýー¥¿ー¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¿®Íê²óÉü¤Ë¸þ¤±¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤¤¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬¤¢¤ì¤Ð¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¡Ê¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¡¦ÆÁ½ÅÁ°ÂåÉ½¡Ë
¡ÖËÜÅö¤Ë¤ª¤Ã¤·¤ã¤ëÄÌ¤ê¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¿´ÇÛ¤ÈÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¸øÅª¤ÊÁÈ¿¥¡¢¥Áー¥à¡£¶ß¤òÀµ¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È²þ¤á¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤â»ä¤¬´Ø¤ï¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥¯¥é¥Ö¡¢¥Áー¥à¤Î³èÆ°¤ò¤â¤Ã¤Æ¿®Íê²óÉü¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
ÆÁ½ÅÁ°ÂåÉ½¤ÏÂåÉ½¼èÄùÌò¤ò¼Ç¤¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¸½ºß¤â¼èÄùÌò¤È¤·¤Æ¥¯¥é¥Ö¤Î±¿±Ä¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï³ô¼ç¤ä¤½¤ÎÂ¾¤Î¼èÄùÌò¤Î°Õ¸«¤â»²¹Í¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¹Í¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£