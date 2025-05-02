¡ÚÆÃ½¸¡Ã»ØÆ³¼Ô¤ÎÆ»¤Ø¡Û¶¥Êâ¤ÇÀ¤³¦Î¦¾å¡Ö¶â¡×¥¢¥¹¥êー¥ÈÎëÌÚÍº²ð¤µ¤ó¡Ú¿·³ã¡Û
¶¥Êâ¤Î¸µÀ¤³¦µÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤Ç¡¢À¤³¦Î¦¾å¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎÎëÌÚÍº²ð¤µ¤ó¤¬¿·³ã¤Ç»ØÆ³¼Ô¤ËÅ¾¿È¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¤³¦¤ÇÀï¤Ã¤¿·Ð¸³¤ò¼¡¤ÎÀ¤Âå¤ËÅÁ¤¨¡¢Áª¼ê¤Î°éÀ®¤ËÎÏ¤òÃí¤°ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Î»Ñ¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¤¤¤Þ¤¹¡¢¤èー¤¤¥¹¥¿ー¥È¡ª¡×
°ìÊâ¡¢¤Þ¤¿°ìÊâ¡£Ãå¼Â¤ÊÊâ¤ß¤Ç¤½¤ÎÂ®¤µ¤ò¶¥¤¦〝¶¥Êâ〟¡£
¢£¿·³ã¿©ÎÁÇÀ¶ÈÂç³Ø ÎëÌÚÍº²ð¥³ー¥Á
¡Ö¤³¤ì½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢ºÇÄã¸Â¤¢¤È1ËÜ¤À¤«¤é¡£¡×
Áª¼ê¤È¤È¤â¤ËÊâ¤´À¤òÎ®¤¹»ØÆ³¼Ô¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÀ¤³¦¤ÎÉñÂæ¤ËÀï¤Ã¤¿¥¢¥¹¥êー¥È¤Ç¤¹¡£
¢£¿·³ã¿©ÎÁÇÀ¶ÈÂç³Ø ÎëÌÚÍº²ð¥³ー¥Á
¡Ö¤¿¤À¤¤¤Þ¤´¾Ò²ð¤Ë¤¢¤º¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢ÎëÌÚÍº²ð¤Ç¤¹¡£¡×
¥µ¥È¥¦¿©ÉÊ¿·³ã¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥¯¥é¥Ö¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤ÆÆþÃÄ¤·¤¿ÎëÌÚÍº²ð¤µ¤ó¡£ÀÐÀî¸©½Ð¿È¤Î37ºÐ¤Ç¤¹¡£2012Ç¯¤Ë¤Ï¡¢ÃË»Ò20km¶¥Êâ¤Ç¥í¥ó¥É¥ó¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë½Ð¾ì¡£2015Ç¯¤Ë¤Ï20km¤ò1»þ´Ö16Ê¬36ÉÃ¤ÇÊâ¤¡¢Åö»þ¤ÎÀ¤³¦µÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ý¤ÁÌ£¤Ï¡¢¡ÈÀ¤³¦°ìÈþ¤·¤¤¡É¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£
2024Ç¯¡¢¸½Ìò¤ò°úÂà¡£¥¯¥é¥Ö¤ÈÄó·È¤¹¤ë¿·³ã¿©ÎÁÇÀ¶ÈÂç³Ø¤Ç¡¢¤³¤Î½Õ¤«¤é¥³ー¥Á¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¿·³ã¿©ÎÁÇÀ¶ÈÂç³Ø ÎëÌÚÍº²ð¥³ー¥Á
¡ÖÁÄÉã¤¬³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ê¤·¤Æ¶µ¤¨¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç〝¶¥Êâ〟¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢¶¥Êâ¤ÎÁª¼ê¤ò°é¤Æ¤Æ»ØÆ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¹Í¤¨¤¬¥·¥Õ¥È¤·¤¿¡£¡×
¡ØÊâ¤¡Ù¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Î´ðËÜÆ°ºî¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£¶¥Êâ¤Ï¤½¤³¤Ë¸·³Ê¤Ê¥ëー¥ë¤ò²Ê¤¹¤³¤È¤Ç¡¢〝ºÇ¤â²á¹ó¤Ê¶¥µ»〟¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÎÎ°è¤Ë¹â¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¿·³ã¿©ÎÁÇÀ¶ÈÂç³Ø ÎëÌÚÍº²ð¥³ー¥Á
¡Ö¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ï´°Á´¤ËÉâ¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢(¶¥Êâ¤Ï)¶ËÃ¼¤Ë¤¤¤¦¤ÈÄ·¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Î¾Â¤òÃå¤¯¥·ー¥ó¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢ÀÜÃÏ¤·¤¿µÓ¤¬ÃÏÌÌ¤È¿âÄ¾¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÉ¨¤ò¿¤Ð¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¿·³ã¿©ÎÁÇÀ¶ÈÂç³Ø ÎëÌÚÍº²ð¥³ー¥Á
¡ÖÃÏÌÌ¤«¤éÎ¥¤¹Ä¾Á°¤Þ¤Ç¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ç¡¢Î¥¤·¤¿¤é¶Ê¤²¤Æ¤â¤Ã¤Æ¤¯¤ë´¶¤¸¡£¡×
¤½¤Î¥¹¥Ôー¥É¤ò¡¢Ãæ³Ø～Âç³Ø¤Þ¤ÇÎ¦¾åÃ»µ÷Î¥Áª¼ê¤À¤Ã¤¿µ¼Ô¤¬ÂÎ¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤èー¤¤¥¹¥¿ー¥È¡ª¡×
¢£³ÁÌÚÅ¯ºÈµ¼Ô
¡ÖÁá¤¤¡ª¤ä¤Ð¤¤¡ªÁá¤¤¡ªµÓ¡¦¤Õ¤È¤â¤â¡¦¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¤¬·ë¹½¤¤¿¡£¡×
¢£¿·³ã¿©ÎÁÇÀ¶ÈÂç³Ø ÎëÌÚÍº²ð¥³ー¥Á
¡Ö¤¢¤È(½é¿´¼Ô¤Ï)¤¹¤Í¤â¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡×
¡Ö»î¹ç¤Ï¤¤Ä¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤Ç¤âÄ¹µ÷Î¥¼ïÌÜÁ´ÉôÆ±¤¸¤Ç¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï½Ð¤·ÀÚ¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¡£¡×
¿·³ã¿©ÎÁÇÀ¶ÈÂç³ØÎ¦¾åÉô¤ÎÎý½¬²ñ¡£¥á¥Ë¥åー¤Ï400m¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤ò2¼þ¡¢¥¹¥Ôー¥É¤òÃÃ¤¨¤ëÎý½¬¤Ç¤¹¡£¼«¤é¤âÁª¼ê¤È¤È¤â¤Ë¥È¥é¥Ã¥¯¤òÊâ¤»ØÆ³¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¿·³ã¿©ÎÁÇÀ¶ÈÂç³Ø ÎëÌÚÍº²ð¥³ー¥Á
¡Ö¡Ø¤Þ¤ÀÊâ¤±¤ë¤«¤Ê¡Ù¤È¼«Ê¬¼«¿È¤Ë»×¤¦¤Î¤È¡¢¶¥Êâ¤Ï¥Õ¥©ー¥à¤¬Âç»ö¤À¤¬¼«Ê¬¤¬¼êËÜ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
ÀèÆ¬¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î½ÕÆþ³Ø¤·¤¿ÃæÅÄÂç¿óÁª¼ê¡£
Ä¹Ìî¸©½Ð¿È¤Ç¡¢¹â¹»3Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿2024Ç¯¤Ë5000m¶¥Êâ¤Ç¥¤¥ó¥¿ー¥Ï¥¤¤Ë½Ð¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¿·³ã¿©ÎÁÇÀ¶ÈÂç³Ø ÃæÅÄÂç¿óÁª¼ê
¡Ö¤³¤ÎÂç³Ø¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¥¿¥¤¥à¤¬°ìÈÖÃÙ¤¤¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤ß¤ó¤Ê¤Ë¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡£°ìÈÖ´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¡£¡×
ÃæÅÄÁª¼ê¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Ï¥¤¤ÇÎëÌÚ¥³ー¥Á¤«¤éÄ¾ÀÜ¥ª¥Õ¥¡ー¤ò¼õ¤±¤ÆÆþÉô¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¿·³ã¿©ÎÁÇÀ¶ÈÂç³Ø ÃæÅÄÂç¿óÁª¼ê
¡ÖÎý½¬½ª¤ï¤ê¤Ë¤É¤ó¤Ê¤Î¿©¤Ù¤ì¤Ð¤¤¤¤¡©¡×
¢£¿·³ã¿©ÎÁÇÀ¶ÈÂç³Ø ÎëÌÚÍº²ð¥³ー¥Á
¡Ö¾®¤µ¤¤¥Ñ¥ó¤È¤«¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¤âÂç¤¤¤¤«¤é¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¾®¤µ¤¯¤Æ¤¤¤¤¤«¤â¡£¡×
¢£¿·³ã¿©ÎÁÇÀ¶ÈÂç³Ø ÃæÅÄÂç¿óÁª¼ê
¡Ö¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤ÎÁª¼ê¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ë¡£¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤³¤ì¤À¤±¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¶µ¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÍ¼«¿È¤â¿·³ã¤ËÍè¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡×
2024Ç¯¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Ï¥¤5°Ì¤ÎÏ»ËÜÌÚÄ¾ÅÍÁª¼ê¤âÆþÉô¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÎëÌÚ¥³ー¥Á¤ÎÇØÃæ¤òÄÉ¤¤¡¢À¤³¦¤ÎÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¿·³ã¿©ÎÁÇÀ¶ÈÂç³Ø Ï»ËÜÌÚÄ¾ÅÍÁª¼ê
¡ÖÅÚÂæ¤Å¤¯¤ê¤ò1Ç¯ÌÜ¤Ë¹Ô¤¤¡¢2Ç¯ÌÜ¤«¤é¤Ï³ØÀ¸¥È¥Ã¥×¤ÎÁª¼ê¤Ë¤â¸ò¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¡£¡×
ÍË¾¤Ê¿·ÆþÉô°÷7¿Í¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ø¿·³ã¿©ÎÁÇÀ¶ÈÂç³Ø¡Ù¡£
ÎëÌÚ¥³ー¥Á¤ÏÁª¼ê¤ÈÆ±¤¸ÌÜ¤Î¹â¤µ¤Ç¡¢À¤³¦¤ÈÀï¤¦¤¿¤á¤Îµ»½Ñ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¿·³ã¿©ÎÁÇÀ¶ÈÂç³Ø ÎëÌÚÍº²ð¥³ー¥Á
¡Ö¸·¤·¤¯»ØÆ³¤·¤Æ¤âÁ´Á³¶Á¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£(¼«Ê¬¤Î)Àº¿ÀÇ¯Îð¤Ï¤¹¤´¤¯ÍÄ¤¯¡¢Áª¼ê¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Áª¼ê¤Ë¶á¤¤Î©¾ì¤Ç¤¤¤è¤¦¤«¤Ê¤È¡£¡×
¿·³ã¤ÇÊâ¤ß»Ï¤á¤¿¡Ø»ØÆ³¼Ô¤ÎÆ»¡Ù¡£
¤³¤ì¤«¤é¤ÎÌÜÉ¸¤Ï－
¢£¿·³ã¿©ÎÁÇÀ¶ÈÂç³Ø ÎëÌÚÍº²ð¥³ー¥Á
¡Ö(¼«Ê¬¤¬)¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿²ù¤¤¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÇØÉé¤ï¤»¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¬¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤Ï¶â¥á¥À¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¡£¡×
¡Ö¤¤¤¤Þ¤¹¡¢¤èー¤¤¥¹¥¿ー¥È¡ª¡×
°ìÊâ¡¢¤Þ¤¿°ìÊâ¡£Ãå¼Â¤ÊÊâ¤ß¤Ç¤½¤ÎÂ®¤µ¤ò¶¥¤¦〝¶¥Êâ〟¡£
¢£¿·³ã¿©ÎÁÇÀ¶ÈÂç³Ø ÎëÌÚÍº²ð¥³ー¥Á
¡Ö¤³¤ì½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢ºÇÄã¸Â¤¢¤È1ËÜ¤À¤«¤é¡£¡×
Áª¼ê¤È¤È¤â¤ËÊâ¤´À¤òÎ®¤¹»ØÆ³¼Ô¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÀ¤³¦¤ÎÉñÂæ¤ËÀï¤Ã¤¿¥¢¥¹¥êー¥È¤Ç¤¹¡£
¢£¿·³ã¿©ÎÁÇÀ¶ÈÂç³Ø ÎëÌÚÍº²ð¥³ー¥Á
¡Ö¤¿¤À¤¤¤Þ¤´¾Ò²ð¤Ë¤¢¤º¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢ÎëÌÚÍº²ð¤Ç¤¹¡£¡×
¥µ¥È¥¦¿©ÉÊ¿·³ã¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥¯¥é¥Ö¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤ÆÆþÃÄ¤·¤¿ÎëÌÚÍº²ð¤µ¤ó¡£ÀÐÀî¸©½Ð¿È¤Î37ºÐ¤Ç¤¹¡£2012Ç¯¤Ë¤Ï¡¢ÃË»Ò20km¶¥Êâ¤Ç¥í¥ó¥É¥ó¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë½Ð¾ì¡£2015Ç¯¤Ë¤Ï20km¤ò1»þ´Ö16Ê¬36ÉÃ¤ÇÊâ¤¡¢Åö»þ¤ÎÀ¤³¦µÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ý¤ÁÌ£¤Ï¡¢¡ÈÀ¤³¦°ìÈþ¤·¤¤¡É¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£
2024Ç¯¡¢¸½Ìò¤ò°úÂà¡£¥¯¥é¥Ö¤ÈÄó·È¤¹¤ë¿·³ã¿©ÎÁÇÀ¶ÈÂç³Ø¤Ç¡¢¤³¤Î½Õ¤«¤é¥³ー¥Á¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¿·³ã¿©ÎÁÇÀ¶ÈÂç³Ø ÎëÌÚÍº²ð¥³ー¥Á
¡ÖÁÄÉã¤¬³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ê¤·¤Æ¶µ¤¨¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç〝¶¥Êâ〟¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢¶¥Êâ¤ÎÁª¼ê¤ò°é¤Æ¤Æ»ØÆ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¹Í¤¨¤¬¥·¥Õ¥È¤·¤¿¡£¡×
¡ØÊâ¤¡Ù¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Î´ðËÜÆ°ºî¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£¶¥Êâ¤Ï¤½¤³¤Ë¸·³Ê¤Ê¥ëー¥ë¤ò²Ê¤¹¤³¤È¤Ç¡¢〝ºÇ¤â²á¹ó¤Ê¶¥µ»〟¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÎÎ°è¤Ë¹â¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¿·³ã¿©ÎÁÇÀ¶ÈÂç³Ø ÎëÌÚÍº²ð¥³ー¥Á
¡Ö¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ï´°Á´¤ËÉâ¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢(¶¥Êâ¤Ï)¶ËÃ¼¤Ë¤¤¤¦¤ÈÄ·¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Î¾Â¤òÃå¤¯¥·ー¥ó¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢ÀÜÃÏ¤·¤¿µÓ¤¬ÃÏÌÌ¤È¿âÄ¾¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÉ¨¤ò¿¤Ð¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¿·³ã¿©ÎÁÇÀ¶ÈÂç³Ø ÎëÌÚÍº²ð¥³ー¥Á
¡ÖÃÏÌÌ¤«¤éÎ¥¤¹Ä¾Á°¤Þ¤Ç¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ç¡¢Î¥¤·¤¿¤é¶Ê¤²¤Æ¤â¤Ã¤Æ¤¯¤ë´¶¤¸¡£¡×
¤½¤Î¥¹¥Ôー¥É¤ò¡¢Ãæ³Ø～Âç³Ø¤Þ¤ÇÎ¦¾åÃ»µ÷Î¥Áª¼ê¤À¤Ã¤¿µ¼Ô¤¬ÂÎ¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤èー¤¤¥¹¥¿ー¥È¡ª¡×
¢£³ÁÌÚÅ¯ºÈµ¼Ô
¡ÖÁá¤¤¡ª¤ä¤Ð¤¤¡ªÁá¤¤¡ªµÓ¡¦¤Õ¤È¤â¤â¡¦¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¤¬·ë¹½¤¤¿¡£¡×
¢£¿·³ã¿©ÎÁÇÀ¶ÈÂç³Ø ÎëÌÚÍº²ð¥³ー¥Á
¡Ö¤¢¤È(½é¿´¼Ô¤Ï)¤¹¤Í¤â¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡×
¡Ö»î¹ç¤Ï¤¤Ä¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤Ç¤âÄ¹µ÷Î¥¼ïÌÜÁ´ÉôÆ±¤¸¤Ç¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï½Ð¤·ÀÚ¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¡£¡×
¿·³ã¿©ÎÁÇÀ¶ÈÂç³ØÎ¦¾åÉô¤ÎÎý½¬²ñ¡£¥á¥Ë¥åー¤Ï400m¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤ò2¼þ¡¢¥¹¥Ôー¥É¤òÃÃ¤¨¤ëÎý½¬¤Ç¤¹¡£¼«¤é¤âÁª¼ê¤È¤È¤â¤Ë¥È¥é¥Ã¥¯¤òÊâ¤»ØÆ³¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¿·³ã¿©ÎÁÇÀ¶ÈÂç³Ø ÎëÌÚÍº²ð¥³ー¥Á
¡Ö¡Ø¤Þ¤ÀÊâ¤±¤ë¤«¤Ê¡Ù¤È¼«Ê¬¼«¿È¤Ë»×¤¦¤Î¤È¡¢¶¥Êâ¤Ï¥Õ¥©ー¥à¤¬Âç»ö¤À¤¬¼«Ê¬¤¬¼êËÜ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
ÀèÆ¬¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î½ÕÆþ³Ø¤·¤¿ÃæÅÄÂç¿óÁª¼ê¡£
Ä¹Ìî¸©½Ð¿È¤Ç¡¢¹â¹»3Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿2024Ç¯¤Ë5000m¶¥Êâ¤Ç¥¤¥ó¥¿ー¥Ï¥¤¤Ë½Ð¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¿·³ã¿©ÎÁÇÀ¶ÈÂç³Ø ÃæÅÄÂç¿óÁª¼ê
¡Ö¤³¤ÎÂç³Ø¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¥¿¥¤¥à¤¬°ìÈÖÃÙ¤¤¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤ß¤ó¤Ê¤Ë¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡£°ìÈÖ´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¡£¡×
ÃæÅÄÁª¼ê¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Ï¥¤¤ÇÎëÌÚ¥³ー¥Á¤«¤éÄ¾ÀÜ¥ª¥Õ¥¡ー¤ò¼õ¤±¤ÆÆþÉô¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¿·³ã¿©ÎÁÇÀ¶ÈÂç³Ø ÃæÅÄÂç¿óÁª¼ê
¡ÖÎý½¬½ª¤ï¤ê¤Ë¤É¤ó¤Ê¤Î¿©¤Ù¤ì¤Ð¤¤¤¤¡©¡×
¢£¿·³ã¿©ÎÁÇÀ¶ÈÂç³Ø ÎëÌÚÍº²ð¥³ー¥Á
¡Ö¾®¤µ¤¤¥Ñ¥ó¤È¤«¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¤âÂç¤¤¤¤«¤é¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¾®¤µ¤¯¤Æ¤¤¤¤¤«¤â¡£¡×
¢£¿·³ã¿©ÎÁÇÀ¶ÈÂç³Ø ÃæÅÄÂç¿óÁª¼ê
¡Ö¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤ÎÁª¼ê¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ë¡£¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤³¤ì¤À¤±¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¶µ¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÍ¼«¿È¤â¿·³ã¤ËÍè¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡×
2024Ç¯¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Ï¥¤5°Ì¤ÎÏ»ËÜÌÚÄ¾ÅÍÁª¼ê¤âÆþÉô¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÎëÌÚ¥³ー¥Á¤ÎÇØÃæ¤òÄÉ¤¤¡¢À¤³¦¤ÎÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¿·³ã¿©ÎÁÇÀ¶ÈÂç³Ø Ï»ËÜÌÚÄ¾ÅÍÁª¼ê
¡ÖÅÚÂæ¤Å¤¯¤ê¤ò1Ç¯ÌÜ¤Ë¹Ô¤¤¡¢2Ç¯ÌÜ¤«¤é¤Ï³ØÀ¸¥È¥Ã¥×¤ÎÁª¼ê¤Ë¤â¸ò¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¡£¡×
ÍË¾¤Ê¿·ÆþÉô°÷7¿Í¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ø¿·³ã¿©ÎÁÇÀ¶ÈÂç³Ø¡Ù¡£
ÎëÌÚ¥³ー¥Á¤ÏÁª¼ê¤ÈÆ±¤¸ÌÜ¤Î¹â¤µ¤Ç¡¢À¤³¦¤ÈÀï¤¦¤¿¤á¤Îµ»½Ñ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¿·³ã¿©ÎÁÇÀ¶ÈÂç³Ø ÎëÌÚÍº²ð¥³ー¥Á
¡Ö¸·¤·¤¯»ØÆ³¤·¤Æ¤âÁ´Á³¶Á¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£(¼«Ê¬¤Î)Àº¿ÀÇ¯Îð¤Ï¤¹¤´¤¯ÍÄ¤¯¡¢Áª¼ê¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Áª¼ê¤Ë¶á¤¤Î©¾ì¤Ç¤¤¤è¤¦¤«¤Ê¤È¡£¡×
¿·³ã¤ÇÊâ¤ß»Ï¤á¤¿¡Ø»ØÆ³¼Ô¤ÎÆ»¡Ù¡£
¤³¤ì¤«¤é¤ÎÌÜÉ¸¤Ï－
¢£¿·³ã¿©ÎÁÇÀ¶ÈÂç³Ø ÎëÌÚÍº²ð¥³ー¥Á
¡Ö(¼«Ê¬¤¬)¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿²ù¤¤¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÇØÉé¤ï¤»¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¬¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤Ï¶â¥á¥À¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¡£¡×