µ¡Ç½Èþ¤òÂÎ¸½¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Ì¥ÎÏ!¡Ú¥ß¥ì¡¼¡Û¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¤¬Amazon¤Ë¤Æ¤ªÇã¤¤ÆÀ¤Ë!
¥¦¥©¡¼¥«¡¼¥×¥é¥¹¤Ï¡¢Amazon.co.jp ¤òÀëÅÁ¤·¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥µ¥¤¥È¤¬¾Ò²ðÎÁ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¼êÃÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¢¤ë¡¢Amazon¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¤Î»²²Ã¼Ô¤Ç¤¹¡£
¥³¥ó¥Ñ¡¼¥È¥á¥ó¥È¤òÂ¿¿ôÅëºÜ¤·²ÙÊª¤òÀ°Íý¤Ç¤¤ë!¡Ú¥ß¥ì¡¼¡Û¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¤¬Amazon¤Ë¤Æ¤ªÇã¤¤ÆÀ¤Ë!
³¹¤È¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ò¹¥´ñ¿´¤ÎÉë¤¯¤Þ¤Þ¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¡¢¼«Í³¤ÊÎ¹¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¥ê¥å¥Ã¥¯¥µ¥Ã¥¯¡£³¹¤Ç¤Î»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤È¼ÂÍÑÀ¤òÎ¾Î©¤·¤¿¥¹¥Ã¥¥êÀöÎý¤µ¤ì¤¿³°´Ñ¤Ê¤¬¤é¡¢ÁÇºà¤Ï¹â¤¤ÂÑµ×À¤òÈ÷¤¨¤¿¥³¡¼¥Ç¥å¥é®¥Ê¥¤¥í¥ó¤òºÎÍÑ¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿³°½Ð¤ËÊØÍø¤Ê20L¤«¤é1Æü¤Î²ÙÊª¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ë½½Ê¬¤Ê28L¤Þ¤Ç¡¢ÍÑÅÓ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¤Ç¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬²ÄÇ½¤Ê¥¹¥Þ¡¼¥ÈÀß·×¤Ç¤¢¤ë¡£
¢¨¥»¡¼¥ë¤Î¾ÜºÙ¤ª¤è¤ÓÉ½¼¨²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµ¬Ìó¡¢³Æ¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¥ß¥ì¡¼¡ÖEXP 20+ ¡×¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç»È¤¤¾¡¼êÈ´·²¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ë¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¥·¥ã¡¼¥×¤Ê·Á¾õ¤Ç¸÷Âô¤¬¤¢¤ë¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¤òìÔÂô¤Ë3¤«½ê¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¥Õ¥í¥ó¥È¡¢¥á¥¤¥ó¡¢ÇØÌÌ¥³¥ó¥Ñ¡¼¥È¥á¥ó¥È¤ËÅëºÜ¡£¡Ë
¥Õ¥í¥ó¥È¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢¾®Êª¤ò¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¥ª¡¼¥¬¥Ê¥¤¥¶¡¼¤¬ÉÕÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÙ¤«¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÀ°ÍýÀ°ÆÜ¤·¤Æ¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¡£»È¤¤¾¡¼ê¤¬ÎÉ¤¯¡¢É¬Í×¤Ê¤â¤Î¤ò¤¹¤°¤Ë¼è¤ê½Ð¤»¤ëÊØÍø¤Êµ¡Ç½¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Âç¤¤¯³«¤¯¥á¥¤¥ó¼ýÇ¼¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥Ê¡¼¥á¥Ã¥·¥å¥Ý¥±¥Ã¥È¤ä¡¢PC¥¹¥ê¡¼¥Ö¤òÇÛÃÖ¡£¥é¥¤¥Ê¡¼¤ÏÊª¤òÃµ¤·¤ä¤¹¤¤¡¢¥Ö¥ë¡¼¥°¥ê¡¼¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¥³¥ó¥Ñ¡¼¥È¥á¥ó¥È¤òÂ¿¿ôÅëºÜ¤·²ÙÊª¤òÀ°Íý¤Ç¤¤ë!¡Ú¥ß¥ì¡¼¡Û¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¤¬Amazon¤Ë¤Æ¤ªÇã¤¤ÆÀ¤Ë!
³¹¤È¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ò¹¥´ñ¿´¤ÎÉë¤¯¤Þ¤Þ¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¡¢¼«Í³¤ÊÎ¹¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¥ê¥å¥Ã¥¯¥µ¥Ã¥¯¡£³¹¤Ç¤Î»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤È¼ÂÍÑÀ¤òÎ¾Î©¤·¤¿¥¹¥Ã¥¥êÀöÎý¤µ¤ì¤¿³°´Ñ¤Ê¤¬¤é¡¢ÁÇºà¤Ï¹â¤¤ÂÑµ×À¤òÈ÷¤¨¤¿¥³¡¼¥Ç¥å¥é®¥Ê¥¤¥í¥ó¤òºÎÍÑ¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿³°½Ð¤ËÊØÍø¤Ê20L¤«¤é1Æü¤Î²ÙÊª¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ë½½Ê¬¤Ê28L¤Þ¤Ç¡¢ÍÑÅÓ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¤Ç¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬²ÄÇ½¤Ê¥¹¥Þ¡¼¥ÈÀß·×¤Ç¤¢¤ë¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¥ß¥ì¡¼¡ÖEXP 20+ ¡×¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç»È¤¤¾¡¼êÈ´·²¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ë¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¥·¥ã¡¼¥×¤Ê·Á¾õ¤Ç¸÷Âô¤¬¤¢¤ë¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¤òìÔÂô¤Ë3¤«½ê¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¥Õ¥í¥ó¥È¡¢¥á¥¤¥ó¡¢ÇØÌÌ¥³¥ó¥Ñ¡¼¥È¥á¥ó¥È¤ËÅëºÜ¡£¡Ë
¥Õ¥í¥ó¥È¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢¾®Êª¤ò¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¥ª¡¼¥¬¥Ê¥¤¥¶¡¼¤¬ÉÕÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÙ¤«¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÀ°ÍýÀ°ÆÜ¤·¤Æ¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¡£»È¤¤¾¡¼ê¤¬ÎÉ¤¯¡¢É¬Í×¤Ê¤â¤Î¤ò¤¹¤°¤Ë¼è¤ê½Ð¤»¤ëÊØÍø¤Êµ¡Ç½¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Âç¤¤¯³«¤¯¥á¥¤¥ó¼ýÇ¼¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥Ê¡¼¥á¥Ã¥·¥å¥Ý¥±¥Ã¥È¤ä¡¢PC¥¹¥ê¡¼¥Ö¤òÇÛÃÖ¡£¥é¥¤¥Ê¡¼¤ÏÊª¤òÃµ¤·¤ä¤¹¤¤¡¢¥Ö¥ë¡¼¥°¥ê¡¼¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û