ÏÃÂê¤ÎÀ®Ê¬ÇÛ¹ç! ¡ÖÌÓ·ê¥Õ¥©¡¼¥«¥¹VC¡×¤¬¥¦¥¨¥ë¥·¥¢¸ÂÄê¤Ç¿·ÅÐ¾ì!
pdc¤Ï¡¢ÆÃÄ§¤¬°Û¤Ê¤ë3¼ï¤Î¥Ó¥¿¥ß¥óCÍ¶Æ³ÂÎ¡ßCICA¤òÇÛ¹ç¤·¤¿⽑⽳È©¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö⽑⽳¥Õ¥©¡¼¥«¥¹VC¡×¤«¤éÏÃÂê¤Î¡ÖNMN¡×¤ò¿·ÇÛ¹ç¤·¤¿¡ØVC3¥·¡¼¥È¥Þ¥¹¥¯ N M¡Ù¤ò¥¦¥¨¥ë¥·¥¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
VC3¥·¡¼¥È¥Þ¥¹¥¯ N M
¥Ó¥¿¥ß¥óCÍ¶Æ³ÂÎ+CICA+ÏÃÂê¤Î¡ÖNMN¡×¿·ÇÛ¹ç
ÆÃÄ§¤¬°Û¤Ê¤ë3¼ï¤Î¥Ó¥¿¥ß¥óCÍ¶Æ³ÂÎ¤ÈCICA¤Ë²Ã¤¨¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖNMN¡×¤ò¿·ÇÛ¹ç¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÊÝ¼¾À®Ê¬¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÌÓ·êÈ©¤Ë¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÊäµë¤·¡¢½À¤é¤«¤¯¤Õ¤Ã¤¯¤é¤ÈÀ°¤¨¤ë¡£
¡ÖÀ®Ê¬¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¿¤¤!¡×¡ÖÈ©¤Î¤´¤ï¤Ä¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡£¡×¤½¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î³Ñ¼Á½ÀÆðÈþÍÆ±Õin¤Î¥Ó¥¿¥ß¥óC¥·¡¼¥È¥Þ¥¹¥¯¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥Õ¥ê¡¼¡¦¹ÛÊªÌý¥Õ¥ê¡¼¡¦¥Ñ¥é¥Ù¥ó¥Õ¥ê¡¼¡£
¥Ó¥¿¥ß¥óCÍ¶Æ³ÂÎ+CICA+ÏÃÂê¤Î¡ÖNMN¡×¿·ÇÛ¹ç
NMN¤Ï¡¢¥Ë¥³¥Á¥ó¥¢¥ß¥É¥â¥Î¥Ì¥¯¥ì¥ª¥Á¥É¤ÎÎ¬¾Î¤Ç¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óB3·²¤ÎÃæ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÀ¸Êª¤ÎºÙË¦¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢²½¾ÑÉÊÊ¬Ìî¤Ç¤â¡È¼¡À¤ÂåÀ®Ê¬¡É¤È¤·¤Æ¸Æ¤ÓÀ¼¤¬¹â¤¤ÏÃÂê¤ÎÀ®Ê¬¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
ÌÓ·êÈ©¤òÀ°¤¨¤ë+°ú¤Äù¤á¤ë+½À¤é¤«¤¯¤·¤Æ¤Õ¤Ã¤¯¤é¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÊÝ¼¾À®Ê¬¤ò¸·ÁªÇÛ¹ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÇÛ¹çÀ®Ê¬¤Ï°Ê²¼»²¾È¡£
À°È©À®Ê¬¡Ú¥°¥ê¥Á¥ë¥ê¥Á¥ó»À2K¡¢CICA¡¢¥¢¥é¥ó¥È¥¤¥ó¡Û
¤Ò¤¤·¤áÀ®Ê¬¡Ú¥¢¡¼¥Á¥Á¥ç¡¼¥¯ÍÕ¥¨¥¥¹¡Û
ÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ú¥»¥¤¥è¥¦¥Ê¥·²Ì½ÁÈ¯¹Ú±Õ¡¢¥×¥í¥Æ¥ª¥°¥ê¥«¥ó¡¢¥¢¥í¥¨¥Ù¥éÍÕ¥¨¥¥¹¡¢¥æ¥º¥»¥é¥ß¥É¡¢3¼ï¤Î¥»¥é¥ß¥É¡Û
¥·¡¼¥È ¥¤¥á¡¼¥¸
¤Þ¤¿¡¢È©¤¶¤ï¤ê¤¬¤Ê¤á¤é¤«¤Ç¡¢¸ü¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ë±Õ´Þ¤ß¤¬¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¥·¡¼¥È¤Ë¡¢³Ñ¼Á½ÀÆðÈþÍÆ±Õ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤·¤ß¹þ¤Þ¤»¤¿¡£
3Ê¬¤ÇÈ©¤¬¤·¤Ã¤«¤êÊÝ¼¾¤µ¤ì¤ÆÌÓ·ê¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Ë¤¯¤¤¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÈ©¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¡£¥Ù¥¿¤Ä¤«¤Ê¤¤»ÈÍÑ´¶¤Î°Ù¡¢Ä«¤Î¥á¥¤¥¯Á°¤Î»ÈÍÑ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
VC3¥·¡¼¥È¥Þ¥¹¥¯ N M ¥¤¥á¡¼¥¸
¾¦ÉÊ³µÍ×¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
ÈÎÇäÌ¾¤Ï¡¢KF V¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¥Þ¥¹¥¯ N M¡£770±ß¡£
VC3¥·¡¼¥È¥Þ¥¹¥¯ N M
¥Ó¥¿¥ß¥óCÍ¶Æ³ÂÎ+CICA+ÏÃÂê¤Î¡ÖNMN¡×¿·ÇÛ¹ç
¡ÖÀ®Ê¬¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¿¤¤!¡×¡ÖÈ©¤Î¤´¤ï¤Ä¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡£¡×¤½¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î³Ñ¼Á½ÀÆðÈþÍÆ±Õin¤Î¥Ó¥¿¥ß¥óC¥·¡¼¥È¥Þ¥¹¥¯¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥Õ¥ê¡¼¡¦¹ÛÊªÌý¥Õ¥ê¡¼¡¦¥Ñ¥é¥Ù¥ó¥Õ¥ê¡¼¡£
¥Ó¥¿¥ß¥óCÍ¶Æ³ÂÎ+CICA+ÏÃÂê¤Î¡ÖNMN¡×¿·ÇÛ¹ç
NMN¤Ï¡¢¥Ë¥³¥Á¥ó¥¢¥ß¥É¥â¥Î¥Ì¥¯¥ì¥ª¥Á¥É¤ÎÎ¬¾Î¤Ç¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óB3·²¤ÎÃæ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÀ¸Êª¤ÎºÙË¦¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢²½¾ÑÉÊÊ¬Ìî¤Ç¤â¡È¼¡À¤ÂåÀ®Ê¬¡É¤È¤·¤Æ¸Æ¤ÓÀ¼¤¬¹â¤¤ÏÃÂê¤ÎÀ®Ê¬¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
ÌÓ·êÈ©¤òÀ°¤¨¤ë+°ú¤Äù¤á¤ë+½À¤é¤«¤¯¤·¤Æ¤Õ¤Ã¤¯¤é¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÊÝ¼¾À®Ê¬¤ò¸·ÁªÇÛ¹ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÇÛ¹çÀ®Ê¬¤Ï°Ê²¼»²¾È¡£
À°È©À®Ê¬¡Ú¥°¥ê¥Á¥ë¥ê¥Á¥ó»À2K¡¢CICA¡¢¥¢¥é¥ó¥È¥¤¥ó¡Û
¤Ò¤¤·¤áÀ®Ê¬¡Ú¥¢¡¼¥Á¥Á¥ç¡¼¥¯ÍÕ¥¨¥¥¹¡Û
ÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ú¥»¥¤¥è¥¦¥Ê¥·²Ì½ÁÈ¯¹Ú±Õ¡¢¥×¥í¥Æ¥ª¥°¥ê¥«¥ó¡¢¥¢¥í¥¨¥Ù¥éÍÕ¥¨¥¥¹¡¢¥æ¥º¥»¥é¥ß¥É¡¢3¼ï¤Î¥»¥é¥ß¥É¡Û
¥·¡¼¥È ¥¤¥á¡¼¥¸
¤Þ¤¿¡¢È©¤¶¤ï¤ê¤¬¤Ê¤á¤é¤«¤Ç¡¢¸ü¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ë±Õ´Þ¤ß¤¬¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¥·¡¼¥È¤Ë¡¢³Ñ¼Á½ÀÆðÈþÍÆ±Õ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤·¤ß¹þ¤Þ¤»¤¿¡£
3Ê¬¤ÇÈ©¤¬¤·¤Ã¤«¤êÊÝ¼¾¤µ¤ì¤ÆÌÓ·ê¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Ë¤¯¤¤¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÈ©¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¡£¥Ù¥¿¤Ä¤«¤Ê¤¤»ÈÍÑ´¶¤Î°Ù¡¢Ä«¤Î¥á¥¤¥¯Á°¤Î»ÈÍÑ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
VC3¥·¡¼¥È¥Þ¥¹¥¯ N M ¥¤¥á¡¼¥¸
¾¦ÉÊ³µÍ×¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
ÈÎÇäÌ¾¤Ï¡¢KF V¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¥Þ¥¹¥¯ N M¡£770±ß¡£