»²±¡ÁªÀÐÀî¸©Áªµó¶è¡¡¶¦»ºÅÞ¤¬Â¼ÅÄÌÐ»á¤òÍÊÎ©
¤³¤Î²Æ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë»²µÄ±¡Áªµó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¶¦»ºÅÞÀÐÀî¸©°Ñ°÷²ñ¤¬¸õÊä¼Ô¤òÍÊÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶¦»ºÅÞ¸©°Ñ°÷²ñ¤¬ÍÊÎ©¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¹ñÀ¯ÂÐºö°Ñ°÷Ä¹¤òÌ³¤á¤ëÂ¼ÅÄÌÐ»á¤Ç¤¹¡£
Â¼ÅÄ»á¤Ï¶âÂô»Ô½Ð¿È¤Î62ºÐ¤Ç¡¢¹ñÀ¯Áªµó¤Ø¤ÎÄ©Àï¤ÏµîÇ¯¤Î½°±¡ÁªÀÐÀî1¶è¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¶¦»ºÅÞÀÐÀî¸©°Ñ°÷²ñ¡¦Â¼ÅÄ ÌÐ ¹ñÀ¯ÂÐºö°Ñ°÷Ä¹
¡Ö¾ÃÈñÀÇ¤Î¸ºÀÇ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢Ç½ÅÐ¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è±þ±ç¡¢½»ÂðºÆ·ú¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î±þ±ç¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤â¡¢¤ä¤Ï¤ê¾ÃÈñÀÇ¤Î¸ºÀÇ¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
»²µÄ±¡Áªµó¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤Î¸½¿¦¡¢µÜËÜ¼þ»Ê»á¤È»²À¯ÅÞ¤Î¿·¿Í¡¢ËÒÌîÎÐ»á¤¬½ÐÇÏ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢ÀÐÀî¸©Æâ¤ÎÌîÅÞÀªÎÏ¤¬¸õÊä¼Ô¤Î°ìËÜ²½¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£