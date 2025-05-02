¹âÃÎ¸©·Ù º£Ç¯ÅÙ¤ÎºÎÍÑ»î¸³¤«¤éÀ©ÅÙ¤òÂçÉý¤Ë¸«Ä¾¤· ¤½¤ÎÁÀ¤¤¤Ï¡©¡Ú¹âÃÎ¡Û
¾¯»Ò²½¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤ÇÁ´¹ñÅª¤ËÆ¯¤¼êÉÔÂ¤¬¿Ê¤à¤Ê¤«¡¢ÃÏ°è¤Î°ÂÁ´¤ò¼é¤ë·Ù»¡´±¤âÃ´¤¤¼ê¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¹âÃÎ¸©·Ù¤Ç¤Ïº£Ç¯¤ÎºÎÍÑ»î¸³¤«¤éÀ©ÅÙ¤òÂçÉý¤Ë¸«Ä¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¿È¤È¤Ï¡£
¡Ö²¿¼Ô¤Ë¤â¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢²¿¼Ô¤ò¤â¶²¤ì¤º¡¢²¿¼Ô¤ò¤âÁþ¤Þ¤º¡¢ÎÉ¿´¤Î¤ß¤Ë½¾¤¤ÉÔÊÐÉÔÅÞ¤«¤Ä¸øÊ¿ÃæÀµ¤Ë·Ù»¡¿¦Ì³¤Î¿ë¹Ô¤Ë¤¢¤¿¤ë¤³¤È¤ò¸Ç¤¯ÀÀ¤¤¤Þ¤¹¡×
4·î4Æü¡¢Æî¹ñ»Ô¤Î¸©·Ù»¡³Ø¹»¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿Æþ¹»¼°¡£50¿Í¤Î¿·¿Í·Ù»¡´±¤¿¤Á¤Ï¡¢È¾Ç¯¤«¤é10¤«·î¤Î´Ö¡¢ÎÀÀ¸³è¤òÁ÷¤ê¤Ê¤¬¤éË¡Î§¤ÎÃÎ¼±¤äÂáÊá½Ñ¤Ê¤É¤ò¿È¤ËÃå¤±¡¢¸©Æâ¤Î·Ù»¡½ð¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¸©·ÙËÜÉô·ÙÌ³²Ý¡¦ºÎÍÑÃ´Åö ßÀÅÄ¹Ò»Ö¤µ¤ó
¡Ö·Ù»¡´±¤ÎºÎÍÑ»î¸³¿½¤·¹þ¤ß¾õ¶·¤Ï¤³¤Î10Ç¯´Ö¤ÇÌóÈ¾¿ô¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤Æ¸·¤·¤¤¾ðÀª¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¸©·ÙËÜÉô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¸©Æâ¤Î·Ù»¡´±¤Î¼õ¸³¼Ô¿ô¤Ï¡¢2014Ç¯¤Ë455¿Í¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2024Ç¯ÅÙ¤Ï212¿Í¤È10Ç¯¤ÇÈ¾¿ô°Ê²¼¤Ë¤Þ¤Ç¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©·Ù¤Ç¤Ï¡¢¾¯»Ò²½¤Ë¤È¤â¤Ê¤¦Ï«Æ¯¿Í¸ý¤Î¸º¾¯¤¬Âç¤¤ÊÍ×°ø¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤¹¡£
Ì±´Ö´ë¶È¤â´Þ¤á¤¿¿Íºà³ÍÆÀ¤Î¶¥Áè¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤ëÃæ¡¢¸©·Ù¤Ç¤Ï¡¢ºÎÍÑ¶¯²½¤Î¤¿¤á¤Ë¼ãÇ¯ÁØ¤ò°Õ¼±¤·¤¿°õ¾ÝÅª¤ÊPRÆ°²è¤ÎºîÀ®¤äÅÅ¼Ö¤Î¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¢SNS¤Ê¤ÉÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Êó³èÆ°¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸ú²Ì¤Ï»×¤Ã¤¿¤Û¤É¤¢¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¸©·ÙËÜÉô·ÙÌ³²Ý¡¦ºÎÍÑÃ´Åö ßÀÅÄ¹Ò»Ö¤µ¤ó
¡ÖºÇ¶á¤ÎSNS¤ÏÍøÍÑ¼Ô¤Î¥«¥Æ¥´¥êー¤Ë±è¤Ã¤¿¾ðÊó¤Î¤ß¤¬È¯¿®¤µ¤ì¤ëÆÃÀ¤¬¤¢¤ë ¤Ê¤«¤Ê¤«¹©É×¤ò¶Å¤é¤·¤¿¹Êó¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡ÊÂÐ¾Ý¼Ô¤Ë¡ËÆÏ¤±¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë SNSÅù¤Ç¤ÎÈ¯¿®¤È¤ÏÊÌ¤Î³ÑÅÙ¤«¤é¤½¤Î¿Í¼«¿È¤ÎÇ½ÎÏ¤ò³èÍÑ¤¹¤ëÊý¸þ¤«¤é¹âÃÎ¸©·Ù¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
¤½¤³¤Ç¡¢¸©·Ù¤¬2025Ç¯ÅÙ¤ÎºÎÍÑ¤«¤é¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤Î¤¬¡Ö»ñ³Ê²ÃÅÀÀ©ÅÙ¡×¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤Ï¡¢ÆÃÄê¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Ä¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢130ÅÀËþÅÀ¤ÎºÎÍÑ°ì¼¡»î¸³¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇÂç10ÅÀ¤¬²Ã¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Á´¹ñ¤Î·Ù»¡ËÜÉô¤ÇºÎÍÑ¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸©·Ù¤Ç¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀ©ÅÙ¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤¼¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ÎÊÑ¹¹¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢£¸©·ÙËÜÉô·ÙÌ³²Ý¡¦ºÎÍÑÃ´Åö ßÀÅÄ¹Ò»Ö¤µ¤ó
¡Ö¹âÃÎ¸©·Ù¤Ç¤Ï¤«¤Ê¤ê»ñ³Ê²ÃÅÀÀ©ÅÙ¤ÎÆâÍÆ¤¬Çö¤¯Á´¹ñÅª¤Ë¤ÏÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î»ñ³Ê²ÃÅÀ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¡¢Éý¹¤¤¿Í¤«¤é¼õ¸³¤ò¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ÇºÎÍÑ¤Î»ñ³Ê²ÃÅÀÀ©ÅÙ¤Î´Ö¸ý¤ò¹¤²¤¿¡¦³È½¼¤·¤¿¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤Ë¤Ê¤ë¡×
¸©·Ù¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¾ðÊó½èÍý¤Ë²Ã¤¨¤ÆÉðÆ»¡¦¸ì³Ø¡¦ºâÌ³¡¦¤½¤ÎÂ¾¤Î4¤Ä¤Î¶èÊ¬¤ò¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¡£¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢Âç·¿¼«Æ°¼Ö¤ä¾®·¿Á¥ÇõÁà½Ä»Î¤Ê¤É¹âÃÎ¸©ÆÈ¼«¤Î¹àÌÜ¤â²Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÁÀ¤¤¤È¤Ï¡©
¢£¸©·ÙËÜÉô·ÙÌ³²Ý¡¦ºÎÍÑÃ´Åö ßÀÅÄ¹Ò»Ö¤µ¤ó
¡Öº£¸åÈ¯À¸¤·¤¦¤ëÆî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¤ÎºÝ¤ËÈ¯À¸¸åÂç·¿ÌÈµö¡¦¾®·¿Á¥Çõ¤ÎÌÈµö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¸½¾ì¤ÇÍ¸ú¤Ë³èÌö¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿»ñ³Ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÀ¤¤¡×
¸ì³Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¸©Æâ¤Î³°¹ñ¿Íºß½»¼Ô¤ÎÁý²Ã¡¢³¤³°¤«¤é¤Î´Ñ¸÷µÒ¤Ø¤ÎÂÐ±þÎÏ¤Ê¤É¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤È¡¢±Ñ¸ì¤äÃæ¹ñ¸ì¡¢´Ú¹ñ¸ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¸©Æâ¤ÇÀ¸³è¤¹¤ë³°¹ñ¿Í¤Î¿ô¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¤¥Ù¥È¥Ê¥à¸ì¤âÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸©·Ù¤Ç¤ÏÊ¡Íø¸üÀ¸¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ÆÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ¤ÎÍµëµÙ²Ë¼èÆÀÎ¨¤ÏÊ¿¶Ñ14Æü¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÃËÀ¤Î°é»ùµÙ¶È¼èÆÀÎ¨¤âÌó6³ä¤Þ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¸©·Ù¤Ç¤Ï¼¡²ó¤ÎºÎÍÑ¤«¤é½éÇ¤µë¤ò°ú¤¾å¤²¤ëÊý¿Ë¤ÇÂçÂ´¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤è¤ê2Ëü7200±ßÂ¿¤¤25Ëü7400±ß¡¢ÂçÂ´°Ê³°¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤è¤ê2Ëü5200±ßÂ¿¤¤22Ëü700±ß¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¸©·ÙËÜÉô·ÙÌ³²Ý¡¦ºÎÍÑÃ´Åö ßÀÅÄ¹Ò»Ö¤µ¤ó
¡Ö·Ù»¡´±¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÃÏ°è¤Î°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤ò¼é¤ëÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç ¡Ê¼õ¸³¼Ô¿ô¤Î¸º¾¯¤Ï¡Ë°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤ò¼é¤ëÎÏ¤ÎÄã²¼¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¶²¤ì¤¬¤Ç¤Æ¤¯¤ë¡£Ê¡Íø¸üÀ¸¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÉý¹¤¤¿Í¤«¤é¤¼¤Ò¤È¤â¹âÃÎ¸©·Ù¤Î¼õ¸³¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¤Î·Ù»¡´±ºÎÍÑ¤Ï¡¢ÂçÂ´¤Ï5·î9Æü¤Þ¤Ç±þÊç¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ÆÂçÂ´°Ê³°¤Ï7·î1Æü¤«¤é¤Î±þÊç¼õ¤±ÉÕ¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£