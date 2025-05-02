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Performance
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Qualify
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SPECIFICATIONS
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¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¡§Á´Ä¹4625¡ßÁ´Éý1968¡ßÁ´¹â1181mm
¥Û¥¤ー¥ë¥Ùー¥¹¡§2600mm
¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¡§1410kg¡Î1490kg¡Ï¡Ê´¥Áç½ÅÎÌ¡Ë
ÁíÇÓµ¤ÎÌ¡§2992cc
¥¨¥ó¥¸¥ó¡§V·¿6µ¤Åû¥Ä¥¤¥ó¥¿ー¥Ü
ºÇ¹â½ÐÎÏ¡§515kW¡Ê700ps¡Ë/6800rpm
ºÇÂç¥È¥ë¥¯¡§755Nm¡Ê77.0kgf-m¡Ë/6000rpm
¥âー¥¿ーºÇ¹â½ÐÎÏ¡§132kW¡Ê180ps¡Ë
¥âー¥¿ーºÇÂç¥È¥ë¥¯¡§315Nm¡Ê32.1kgf-m¡Ë
¥·¥¹¥Æ¥àºÇ¹â½ÐÎÏ¡§648kW¡Ê880ps¡Ë
¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡§8Â®DCT
¶îÆ°Êý¼°¡§MR
0-100km/h²ÃÂ®¡§2.8ÉÃ
0-200km/h²ÃÂ®¡§7.0ÉÃ¡Î7.3ÉÃ¡Ï
ºÇ¹âÂ®ÅÙ¡§330km/h
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