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10. CQCQ -Band Arrange ver.-
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[½é²ó¸ÂÄêÈ× A] 2CD+1CD \4,400(tax in) / AZZS-152 ¢¨»°ÊýÇØ¥±¡¼¥¹ÉÕ
[½é²ó¸ÂÄêÈ× B] 2CD+DVD \4,400(tax in) / AZZS-156 ¢¨»°ÊýÇØ¥±¡¼¥¹ÉÕ
[½é²ó¸ÂÄêÈ× B] 2CD+Blu-ray \4,950(tax in) / AZZS-159 ¢¨»°ÊýÇØ¥±¡¼¥¹ÉÕ
[ÄÌ¾ïÈ×] 2CD \3,300(tax in) / AZCS-1127
È¯Çä¸µ¡§A-Sketch
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-DISC 1-
01. [Killing time]
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04. ¥È¥í¥¤¥¢
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09. ¤ª¤È¤È¤¤¤¤ä¤¬¤ì
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13. ¥¦¥£¥Ã¥Á¥Ï¥ó¥È¡¦¥¢¥ó¥É¥¥
14. ¥¨¥°¥¼¥¥å¡¼¥·¥ç¥ó
15. ºÇ²Ì¤Æ¤Î¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹
16. [Impermanence of all things]
17. ÛÙ ¡Ê±Ç²è¡Ø·¯¤¬Íî¤È¤·¤¿ÀÄ¶õ¡Ù¼çÂê²Î¡Ë
-DISC 2-
01. ºÇ½ªÀë¹ð ¡Ê¡ØÀìÌç³Ø¹»HAL¡Ù 2020Ç¯ÅÙTVCM¥½¥ó¥°¡Ë
02. ¥é¥Ã¥È¥¥ó¥°
03. ¥¢¥ó¥À¡¼¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë
04. ·ÈÂÓÎøÏÃ
05. ¥Ð¥Ë¡¼¥Ü¥¤¥é¡¼
06. ²»³Ú¤òº¨¤ó¤Ç¤¤¤ë
07. ÆóÀé¸ÞÉ´ËüÊ¬¤Î°ì ¡ÊTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥ê¡¼¥Þ¥ó¥º¥¯¥é¥Ö¡Ù¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ë
08. [Passphrase]
09. ¿ÀÍÍ¤Î¸À¤¦¤È¤ª¤ê
10. ±³¥é¥Ã¥¯
11. Æ¨Èó¹Ô
12. °Å¤¤Èù¿ç¤ß¤Î¸Æ¤Ö¤Û¤¦¤Ø
13. ¼º°Õ¤Î¥¨¥Á¥å¡¼¥É
14. °ìÀ¸ÉÔ¹¬¤Ç¤«¤Þ¤ï¤Ê¤¤
15. Ëº¤ì¤Æ¤¤¤¤¤è
16. [Submerged city]
17. ¤Ò¤È¤â¤É¤
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04. ¥Ð¥Ó¥í¥ó
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06. Ã¦¹ö
07. ¥´¡¼¥¹¥È¥ë¡¼¥ë
08. Ï»ÃûÇ¯¤È⼀ÌëÊª¸ì
09. Ì¿¤Ë·ù¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ -Band Arrange ver.-
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10. CQCQ -Band Arrange ver.-
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¡Ö¤Ò¤¤³¤â¤ê¤Ç¤â¥é¥¤¥Ö¤¬¤·¤¿¤¤¡ª¡Á¤¹¡¼¤Ñ¡¼¤Þ¤Õ¤Þ¤Õ¤ï¡¼¤ë¤É2024@YouTube Music Weekend 8.0¡Á¡×
¡ãDirector's cut ver. ¡õ Making Movie¡ä
01. OPENING
02. ÛÙ
03. ²ù¤ä¤à¤È½ñ¤¤¤Æ¥ß¥é¥¤
04. ¥¸¥°¥½¡¼¥Ñ¥º¥ë
05. ·ÈÂÓÎøÏÃ
06. ¿´Îø²Ö²Ð
07. ¥µ¥¯¥ê¥Õ¥¡¥¤¥¹
08. ¿åºÌ¶ä²Ï¤Î¥¯¥í¥Ë¥¯¥ë
09. ENDING
10. Making Movie
¢£¤Þ¤Õ¤Þ¤ÕNew Album¡ØÀ¤²ñ¿§¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹¡Ù¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
https://uni-mafumafu.com/pages/sekaiiro-universe
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