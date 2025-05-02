Kis-My-Ft2¡¢Á´¹ñ3ÅÔ»Ô5Æü´Ö¤Î¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á²ñ³«ºÅ·èÄê 11ËçÌÜ¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖMAGFACT¡×3Ëç¥»¥Ã¥È¤Ë»²²Ã·ôÉÕÍ¿
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/05/02¡ÛKis-My-Ft2¤¬¡¢5·î21Æü¤Ë11ËçÌÜ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖMAGFACT¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á²ñ»²²Ã·ôÉÕ¤¥½¥í¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÈ×¤ÎÈ¯Çä¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¥¹¥Þ¥¤¶Ì¿¹ÍµÂÀ¡¢¿§µ¤Êü½Ð
º£²ó¡ÖMAGFACT¡×¤Î¥½¥í¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÈ×¤ÎÈ¯Çä¤¬·èÄê¡£¥½¥í¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÈ×¡Ê½é²ó¸ÂÄêÀ¸»ºÈ×¡Ë3Ëç¥»¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢Á´¹ñ3ÅÔ»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëKis-My-Ft2¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤È¤Î¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á²ñ¤Ø¤Î»²²Ã·ô¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë5·î4Æü¤Î13»þ¤«¤é¤Ï¡¢3·î¤Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò³«Àß¤·¤Æ°ÊÍè½é¤È¤Ê¤ëTikTok LIVE¤ò³«ºÅ¡£6¿ÍÁ´°÷¤Ç¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤È¤Ê¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
2025Ç¯8·î3Æü¡ÊÆü¡Ë¡ãÀéÍÕ¡ä ËëÄ¥¥á¥Ã¥»
2025Ç¯8·î17Æü¡ÊÆü¡Ë¡ã°¦ÃÎ¡ä AICHI SKY EXPO
2025Ç¯8·î24Æü¡ÊÆü¡Ë¡ãÂçºå¡ä ¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥¹Âçºå
2025Ç¯8·î27Æü¡Ê¿å¡Ë¡ãÀéÍÕ¡ä ËëÄ¥¥á¥Ã¥»
2025Ç¯8·î28Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡ãÀéÍÕ¡ä ËëÄ¥¥á¥Ã¥»
11th Album¡ÖMAGFACT¡×¥½¥í¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÈ×¡Ê½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡Ë3Ëç¥»¥Ã¥È
¢£3Ëç¥»¥Ã¥ÈA¡Ê²£Èø¾Ä¡¢¶Ì¿¹ÍµÂÀ¡¢Æó³¬Æ²¹â»Ì¡Ë
¢£3Ëç¥»¥Ã¥ÈB¡ÊÀé²ì·ò±Ê¡¢µÜÅÄ½ÓºÈ¡¢Æ£¥öÃ«ÂÀÊå¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¥¹¥Þ¥¤¶Ì¿¹ÍµÂÀ¡¢¿§µ¤Êü½Ð
¢¡¥¥¹¥Þ¥¤¡¢¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á²ñ·èÄê
º£²ó¡ÖMAGFACT¡×¤Î¥½¥í¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÈ×¤ÎÈ¯Çä¤¬·èÄê¡£¥½¥í¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÈ×¡Ê½é²ó¸ÂÄêÀ¸»ºÈ×¡Ë3Ëç¥»¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢Á´¹ñ3ÅÔ»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëKis-My-Ft2¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤È¤Î¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á²ñ¤Ø¤Î»²²Ã·ô¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¢¡¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á²ñ³«ºÅÆü»þ¡¦²ñ¾ì¡ÊÁ´5ÆüÄø¡¿Á´29Éô³«ºÅÍ½Äê¡Ë
2025Ç¯8·î3Æü¡ÊÆü¡Ë¡ãÀéÍÕ¡ä ËëÄ¥¥á¥Ã¥»
2025Ç¯8·î17Æü¡ÊÆü¡Ë¡ã°¦ÃÎ¡ä AICHI SKY EXPO
2025Ç¯8·î24Æü¡ÊÆü¡Ë¡ãÂçºå¡ä ¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥¹Âçºå
2025Ç¯8·î27Æü¡Ê¿å¡Ë¡ãÀéÍÕ¡ä ËëÄ¥¥á¥Ã¥»
2025Ç¯8·î28Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡ãÀéÍÕ¡ä ËëÄ¥¥á¥Ã¥»
¢¡¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á²ñÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ
11th Album¡ÖMAGFACT¡×¥½¥í¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÈ×¡Ê½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡Ë3Ëç¥»¥Ã¥È
¢£3Ëç¥»¥Ã¥ÈA¡Ê²£Èø¾Ä¡¢¶Ì¿¹ÍµÂÀ¡¢Æó³¬Æ²¹â»Ì¡Ë
¢£3Ëç¥»¥Ã¥ÈB¡ÊÀé²ì·ò±Ê¡¢µÜÅÄ½ÓºÈ¡¢Æ£¥öÃ«ÂÀÊå¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û