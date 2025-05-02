¾®äØÀéË¡¢¹âÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¤ÎµÈËÜÂà½ê¤Ë¡Ö»ÄÇ°¤ä¤±¤É¡¢¤·¤ã¤¢¤Ê¤¤¤ó¤«¤Ê¤¢¡×
¿Íµ¤·Ý¿Í¡¢¾®äØÀéË¡Ê51¡Ë¤¬¡¢2ÆüÊüÁ÷¤Î¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ö½Ü´¶LIVE¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸á¸å1»þ50Ê¬¡á´ØÀ¾ÃÏ¶è¡Ë¤Ë½Ð±é¡£µÈËÜ¶½¶È¤«¤é¤ÎÂà½ê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡¢ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤Î¹âÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¡Ê30¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¾®äØ¤Ï¡¢¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï»ÄÇ°¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¹âÈæÎÉ¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤·¤ã¤Ù¤Ã¤¿»ö¤¬¤Ê¤¤°ìÊý¤Ç¡¢µÈËÜ¤Ë»Ä¤ëÁêÊý¤Î¾¾°æ¥±¥à¥ê¡Ê31¡Ë¤È¤Ï¡Ö²¿²ó¤«¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¤·¤ã¤Ù¤Ã¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡Ö¼¤á¤ë¤ó¤ä¤Ã¤¿¤éÆþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï»×¤¦¤°¤é¤¤¡Ä¡×¤È¾éÃÌ¤ò¸ò¤¨¤Æ¹âÈæÎÉ¤ÎÂà½ê¤òÀË¤·¤ó¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¼¤á¤Æ¤«¤é¡¢¤µ¤é¤Ð¡Ê¾¾ÃÝ·ÝÇ½¤òÂà½ê¤·¤ÆÆÈÎ©¤·¤¿¡¢¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡Ë¤ß¤¿¤¤¤Ë¤¦¤Þ¤¤¤³¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤Î»Ò¤Ï¸¤¤¤ä¤í¤¦¤«¤é¡¢²¿¤È¤«¤¦¤Þ¤¤¤³¤È¤ä¤ë¤È¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¤â¸ÀµÚ¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¡Ê¥¿¥ì¥ó¥ÈÂ¦¤Ï¡Ë¼¤á¤¿¤«¤Ã¤¿¤é¼¤á¤ì¤ë¡£µÈËÜ¤âµÈËÜ¤Ç¡¢ËÍ¤Ï¡Ø¤ó¡©¡Ù¤È»×¤¦¤È¤³¤í¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤é¤ó¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¥¯¥Ó¤Ë¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Ç¤¤ó¤È¡¢ÊÑ¤Ê¤ä¤Ä¤ò¤º¤Ã¤ÈÊú¤¨¤¿¤Þ¤Þ¤â·ù¤ä¤í¤¦¤·¡Ä¡£¤¯¤ë¤Þ¤¬ÊÑ¤È¤Ï¸À¤ï¤º¤Ë¤Í¡ÊÊÑ¤À¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Í¡Ë¡×¡£
¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â°ìÈÌÏÀ¤Ç¤Î¸ÛÍÑ´Ø·¸¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¸À¤¤µÚ¤Ó¡ÖÎ¾¼Ô¤¬ÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¡Ø¼¤á¤Þ¤¹¤ï¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢ËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï»ÄÇ°¤ä¤±¤É¡¢¤·¤ã¤¢¤Ê¤¤¤ó¤«¤Ê¤¢¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¹âÈæÎÉ¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ò²áµî¤ËÍøÍÑ¤·¤¿¤ÈÇ§¤á¤Æ³èÆ°µÙ»ß¡£µÈËÜ¶½¶È¤Ï4·î28Æü¡¢Æ±ÆüÉÕ¤Ç¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È·ÀÌó¤ò½ªÎ»¤·¤¿¤È¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£º£¸å¤â¥³¥ó¥Ó³èÆ°¤Ï·ÑÂ³¤·¡¢ÁêÊý¤Î¾¾°æ¤Ï°ú¤Â³¤¡¢µÈËÜ½êÂ°¤Î¤Þ¤Þ³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£