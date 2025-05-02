¥Õ¥ì¥Ç¥ê¥Ã¥¯¡¢9ÅÔ»Ô12¸ø±é¤Î¥Ä¥¢¡¼¡ãË°¤¯¤Þ¤ÇÁÏÂ¤¡ä³«ºÅ·èÄê
¥Õ¥ì¥Ç¥ê¥Ã¥¯¤¬10·î¤«¤é9ÅÔ»Ô12¸ø±é¤Î¥Ä¥¢¡¼¡ãFREDERHYTHM TOUR 2025 -Ë°¤¯¤Þ¤ÇÁÏÂ¤-¡ä¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
10·î4Æü ¹áÀî¡¦¹â¾¾festhalle¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ï11·î29Æü µÜ¾ë¡¦SENDAI GIGS¤Þ¤Ç¤Î12¸ø±é¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏËÜÆü¤è¤ê¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡Ö¥Õ¥ì¥Ï¥¦¥¹¡Ü¡×¤Ë¤ÆºÇÂ®ÃêÁª¼õÉÕ¤¬³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥ê¥Ã¥¯¤Ï6·î8Æü Âçºå¡¦Âçºå¾ë²»³ÚÆ²¤È6·î20Æü Åìµþ¡¦Kanadevia Hall (TOKYO DOME CITY HALL)¤Î2²Õ½ê¤Ë¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡Ö¥Õ¥ì¥Ï¥¦¥¹¡Ü¡×²ñ°÷¸ÂÄê¥é¥¤¥Ö¡ãHome Party Tour 2025 -QUINTETTO AJITO-¡ä¤Î³«ºÅ¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ãFREDERHYTHM TOUR 2025 -Ë°¤¯¤Þ¤ÇÁÏÂ¤-¡ä
2025Ç¯10·î05Æü¡ÊÆü¡Ë¹Åç¡¡¹ÅçCLUB QUATTRO
2025Ç¯10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¿·³ã¡¡¿·³ãLOTS
2025Ç¯10·î25Æü¡ÊÅÚ¡ËËÌ³¤Æ»¡¡Zepp Sapporo
2025Ç¯11·î03Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡ËÊ¡²¬¡¡Zepp Fukuoka
2025Ç¯11·î07Æü¡Ê¶â¡Ë°¦ÃÎ¡¡Zepp Nagoya
2025Ç¯11·î08Æü¡ÊÅÚ¡Ë°¦ÃÎ¡¡Zepp Nagoya
2025Ç¯11·î14Æü¡Ê¶â¡ËÂçºå¡¡Zepp Osaka Bayside
2025Ç¯11·î15Æü¡ÊÅÚ¡ËÂçºå¡¡Zepp Osaka Bayside
2025Ç¯11·î21Æü¡Ê¶â¡ËÅìµþ¡¡Zepp DiverCity(TOKYO)
2025Ç¯11·î22Æü¡ÊÅÚ¡ËÅìµþ¡¡Zepp DiverCity(TOKYO)
2025Ç¯11·î29Æü¡ÊÅÚ¡ËµÜ¾ë¡¡SENDAI GIGS
¡¦¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó
¥Õ¥ì¥Ï¥¦¥¹¡ÜºÇÂ®ÃêÁª¼õÉÕ¡§2025Ç¯5·î2Æü¡Ê¶â¡Ë18:00¡Á2025Ç¯5·î11Æü¡ÊÆü¡Ë23:59
https://frederic-official.com/feature/frederhythmtour2025
¡ã¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡Ö¥Õ¥ì¥Ï¥¦¥¹¡Ü¡×²ñ°÷¸ÂÄê¥é¥¤¥Ö¡ÖHome Party Tour 2025 -QUINTETTO AJITO-¡×¡ä
2025Ç¯6·î20Æü¡Ê¶â¡ËÅìµþ¡¡Kanadevia Hall (TOKYO DOME CITY HALL)
¡¦¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó
¥Õ¥ì¥Ï¥¦¥¹¡ÜºÇ½ªÀèÃå¼õÉÕ¡§2025Ç¯4·î25Æü¡Ê¶â¡Ë18:00¡Á³Æ¸ø±éÅöÆü¤Î³«±é»þ´Ö¤Þ¤Ç
https://frederic-official.com/feature/homepartytour_2025
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯