¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¡ÛOfficialÉ¦ÃËdism¡¢¡Öº£Æü¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ò¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×
º£Ç¯5·î¤Ë½é¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¦OfficialÉ¦ÃËdism¤¬ÆÍÇ¡²ò¶Ø¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ãone-man live 2025 -UNOFFICIAL-¡ä¡£
¢¡¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿
Æ±¥¿¥¤¥È¥ë¤ò´§¤·¤¿½é²ó¤Ï2024Ç¯7·î¤ËZepp Haneda¤Ë¤ÆÆ£¸¶Áï¡ÊVo, Pf¡Ë¤ÎÀ¼ÂÓ¥Ý¥ê¡¼¥×¼ê½Ñ¤«¤é¤ÎÉüµ¢¤Î¸ª´·¤é¤·¤È¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤Þ¤Ç¥é¥¤¥Ö¤¬ÂÔ¤Á¤¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢2²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤ÏKT Zepp Yokohama¤Ë¤ÆÁ´¹ñ¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯µÇ°¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¤«¤ÄÂçÉñÂæ¤òÄ¾Á°¤Ë¹µ¤¨¤¿¥Ò¥²¥À¥ó¤ò¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç´Ñ¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦µ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¢¤ë¡£²ñ¾ì¤Ï³«±éÁ°¤«¤éÇ®µ¤¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥Ú¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥Þ¥·¡¼¥ó¡×¤Ç¤ÏÆê粼À¿¡ÊB, Sax¡Ë¤¬¥·¥ó¥»¥Ù¡¼¥¹¤È¥µ¥Ã¥¯¥¹¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¼«Í³¤Ë±ýÍè¤·¡¢Æ£¸¶¤â¥Ï¥ó¥É¥Þ¥¤¥¯¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òïèÊâ¤·¤Ê¤¬¤éµá¿´ÎÏ¤òÂÓ¤Ó¤¿¥ô¥©¡¼¥«¥ë¤ò¶Á¤«¤»¡¢¶Ê¤Î½ªÈ×¤Ç¤Ï¥¡¼¥Ü¡¼¥É¥ô¥©¡¼¥«¥ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â¸«¤»¤ë¡£¾®ºûÂçÊå¡ÊG¡Ë¤ÎÇØ¸å¤Ë¤ÏÂ¿¿ô¤Î¥¢¥ó¥×¤¬ÊÉ¤Î¤è¤¦¤Ë¤½¤Ó¤¨Î©¤Á¡¢¾¾±º¶©´õ¡ÊDr¡Ë¤âÂ¿ºÌ¤Ê¥×¥ì¥¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç³Ú¶Ê¤Î¥à¡¼¥É¤ò¹â¤á¤¿¡£¥µ¥Ý¡¼¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÊ£¿ô¤Î³Ú´ï¤ò¹ª¤ß¤ËÁà¤ê¡¢¤½¤Î¹ç´Ö¤Ë´ÑµÒ¤Ø¥¯¥é¥Ã¥×¤òÂ¥¤·¤¿¤ê¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯´ÑµÒ¤¬¿¿»÷¤·¤ä¤¹¤¤¼ê¿¶¤ê¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤ë¡£²»³ÚÅªÂ¦ÌÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯»ë³ÐÅª¤Ë¤â¼ñ¸þ¤¬¶Å¤é¤µ¤ì¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¥ó¥°¤Ë¡¢´ÑµÒ¤â¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È´¶¾ð¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼¤È¥·¥í¥Ã¥×¡×¤ò4¿Í¤Î¤ß¤Î¹ÅÇÉ¤Ê±éÁÕ¤ÇÆÏ¤±¤¿¸å¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ´ÑµÒ¤Ë°§»¢¤ò¤·¤¿Æ£¸¶¤Ï¡Öº£Æü¤Î¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ï·ë¹½ÄÁ¤·¤¤¡×¡Ö²¶¤¿¤Á¤Î10Ç¯´Ö¤ÎÊâ¤ß¤ò¤¤Ã¤Á¤ê¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡È¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤Í¡É¤È¸À¤¨¤ë¥é¥¤¥Ö¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤³¤ÎÆü¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ë¡£¥Õ¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÁ¯¤ä¤«¤Ë¡Ö¥Ð¥Ã¥É¥Õ¥©¡¼¥ß¡¼¡×¤òÁÕ¤Ç¡¢¥Ð¥ó¥É¤È¥³¡¼¥é¥¹¤ÇÈäÏª¤·¤¿¥í¥Ã¥¯¥Ð¥é¡¼¥É¡Ö¥Ó¥ó¥Æ¡¼¥¸¡×¤ÏÆ£¸¶¤Î¥Õ¥¡¥ë¥»¥Ã¥È¤¬Å·¹â¤¯¶Á¤¡¢¤½¤ì¤Ë´ó¤êÅº¤¦¾®ºû¤Î¥®¥¿¡¼¤Î²»¿§¤¬±ð¤ä¤«¤Ê±ü¹Ô¤¤òºî¤Ã¤¿¡£¡ÖBedroom Talk¡×¤Ï²Î»ì¤ËÄÖ¤é¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÃúÇ«¤Ë´ÑµÒ¤ËÁ÷¤ë¥ô¥©¡¼¥«¥ë¤È¡¢ÊñÍÆÎÏ¤Î¤¢¤ë±éÁÕ¤¬´¶½ýÅª¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â´Å¤¯¡¢´ÑµÒ¤â¤½¤Î²»¤Ë¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¿ì¤¤¤·¤ì¤¿¡£
4¿Í¤Ï¥È¡¼¥¯¤òÄÌ¤·¤Æ´ÑµÒ¤È¤¿¤Ã¤×¤ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¡¢»×¤¤½ÐÏÃ¤Ë¤â²Ö¤òºé¤«¤»¤ë¡£¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ç¥Æ¥ó¥Ý¤Î¤¤¤¤¸ÀÍÕ¤Î¥é¥ê¡¼¤Ë¤âÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤êÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥°¥ë¡¼¥ô¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡ÖTell Me Baby¡×¡Ö55¡×¤È¹âÍÈ´¶¤Î¤¢¤ë³Ú¶Ê¤ò¾ðÇ®Åª¤Ë¤¿¤¿¤ß³Ý¤±¡¢Á´°÷¤¬¥Ü¡¼¥«¥ë¤ò¼è¤ë¡ÖÎ¹¤ÏÆ»Ï¢¤ì¡×¤Ï¥½¥ó¥°¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤òÃ´Åö¤·¤¿Æê粼¤¬Î¨Àè¤·¤Æ²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£²Î»ì¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤²»¿§¤¬¿¼¤¯¶Á¤¯¡ÖHELLO¡×¤Î¸å¡¢µ×Êý¤Ö¤ê¤ËÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡ÖDriver¡×¤Ï¡¢²Î»ì¤Î¤È¤ª¤ê¡Èbeautiful beautiful sky¡É¤òÂÎ¸½¤¹¤ë³«Êü´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë²»Áü¤À¤Ã¤¿¡£
¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º»þÂå¤Î³Ú¶Ê¤òÂ¿¤¯±éÁÕ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Æê粼¤Ï¡Ö¼ãÊÖ¤Ã¤¿´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡×¤È¾Ð¤¦¡£Æ£¸¶¤â¡Ö10Ç¯°Ê¾å¥Ð¥ó¥É¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤²»³Ú¤ä½Ð¤·¤¿¤¤²»¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤·¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤ÈÀÎ¤Î¶Ê¤¬¤É¤ó¤É¤ó¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤«¤é¤¢¤Ö¤ì¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¤Ç¤âº£Æü¤ä¤Ã¤¿ÀÎ¤Î¶Ê¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¿Í¤¬¡¢¤³¤Î²ñ¾ì¤äÇÛ¿®¤Î¥«¥á¥é¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤Ç¤â¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¶Ê¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¶Ê¤ÈÃ¯¤«¤Î»×¤¤½Ð¤ÎÀÜÅÀ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¡Ê¥é¥¤¥Ö¤ÇÈäÏª¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¡Ë¥é¥¤¥Ö¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¤³¤ÎÆü¤ò¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤¿»×¤¤¤ò¸ì¤ê¡¢´ÑµÒ¤â¤½¤ì¤Ë´¿´î¤ÎÀ¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤Ê¥¢¥É¥ê¥ÖÎÏ¤¬¸÷¤Ã¤¿¡Ö¤¦¤é¤ß¤Ä¤é¤ß¤¤ï¤ß¡×¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤¢¤¶¤ä¤«¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤À¡Ö¸¤¤«¥¥ã¥Ã¥È¤«»à¤Ì¤Þ¤Ç·ö²Þ¤·¤è¤¦¡ª¡×¡¢´ÑµÒ¤¬º¸±¦¤ËÏÓ¤ò¿¶¤ë¾ð·Ê¤¬³Ú¶Ê¤ÎÏ¯¤é¤«¤Ê¶õµ¤¤òºÝÎ©¤¿¤»¤¿¡ÖÆüÍËÆü¤Î¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¡×¡¢¥¤¥ó¥È¥í¤«¤éÀ¹Âç¤Ë¥·¥ó¥¬¥í¥ó¥°¤È¥¯¥é¥Ã¥×¤¬Í¯¤¾å¤¬¤Ã¤¿È®Þã¤È¤·¤¿¥í¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡ÖRolling¡×¤ÈËÜÊÔ¤ò¶î¤±È´¤±¤ë¤È¡¢¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï1¶ÊÌÜ¤Ë¡Ö¤³¤ì²Î¤¨¤ë¿Í¡ª¡¡À¼¤òÄ°¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ÆºòÇ¯12·î¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡Ö50%¡×¤ò¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¥é¥¤¥Ö½éÈäÏª¤·¤¿¡£
¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥í¥Ã¥¯¤È¥´¥¹¥Ú¥ë¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤È¤â¸À¤¨¤ëÁÔÂç¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤È¡¢°¦¾ð¤ËËþ¤Á¤¿¶¯¤¤°Õ»Ö¤¬¹ï¤Þ¤ì¤¿Æ±¶Ê¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¤Î¾ì¤Ç¤µ¤é¤Ë¿¿²Á¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£Æ£¸¶¤âÁ´¿È¤òÌöÆ°¤µ¤»¤Æ¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ë²Î¤¤¾å¤²¡¢´ÑµÒ¤â²Î¤Ç¤½¤Î»×¤¤¤òÊÖ¤·¤¿¡£¥Ò¥²¥À¥ó¤Ï¸½Âå¤òÀ¸¤¤ë¿Í¡¹¤ò»þ¤Ë¸ÝÉñ¤·¡¢»þ¤Ë¸ÆµÛ¤òÀ°¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÍ¥¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤à³Ú¶Ê¤òºî¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤É¤ì¤â¶¦ÄÌ¤·¤Æ¼«Ê¬¼«¿È¤¬Å¥¤¯¤µ¤¯À¸¤¤Ê¤¬¤é¤Ê¤ó¤È¤«¸«½Ð¤·¤¿³èÏ©¤ò¡¢²æ¡¹¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ë¥·¥§¥¢¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¸ì¤ê¸ý¤¬ÆÃÄ§Åª¤À¡£OfficialÉ¦ÃËdism¤È¤¤¤¦¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Î°ì°÷¤Ë¾·¤Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Èà¤é¤Î²»³Ú¤ËÂÐ¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤òÁÇÄ¾¤ËÅê±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥Ò¥²¥À¥ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥É¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤Î·ëÂ«¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½ËÄ¤ì¾å¤¬¤ë¤³¤È¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
Æ£¸¶¤Ï¡Ö¥é¥¤¥Ö½éÈäÏª¤Ç¡Ê´ÑµÒ¤Î¡Ë¤³¤ÎÀ¼ÎÌ¤Ï¤ä¤Ð¤¤¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÀ¼¤¬Âç¤¤¹¤®¤Æ¥¤¥ä¥â¥Ë¤¬³°¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È´ÑµÒ¤Ë¾®¿è¤Ê»¿¼¤òÁ÷¤Ã¤¿¸å¤Ë¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤ÊüÂê¤Î¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡Ä¡Ä¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¥¿¥¤¥à¡ª¡×¤È¹ð¤²¡¢´ÑµÒ¤¬Ä°¤¤¿¤¤¶Ê¤ò±éÁÕ¤¹¤ë¤ÈÀë¸À¤¹¤ë¡£´ÑµÒ¤¬»×¤¤»×¤¤¤ËÄ°¤¤¿¤¤¶Ê¤ò¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¶«¤Ö¤È¥á¥ó¥Ð¡¼4¿Í¤Ï¼ª¤ò¤½¤Ð¤À¤Æ¤ë¡£Æê粼¤È¾¾±º¤¬¤½¤ì¤¾¤ì1¶ÊÊ¹¤¼è¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤òÈäÏª¤·¤è¤¦¤«4¿Í¤¬Çº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Õ¥í¥¢¤«¤é¡Ö¤É¤Ã¤Á¤â¡ª¡×¤ÎÀ¼¤¬¡£´ÑµÒ¤ÎÂç´¿À¼¤ËÆ£¸¶¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸³°¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¡Ö2¶Ê¤ä¤Ã¤Æ¤âÂà´Û»þ´Ö¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤¦¤è¤Í¡©¡×¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î´ÊÃ±¤ÊÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò·Ð¤Æ¡Ö2¶Ê¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤·¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤â¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¤Í¡©¡×¤ÈÀú¤ë¤È¡¢Æê粼¤¬Ê¹¤¼è¤Ã¤¿¡ÖUniverse¡×¡¢¾¾±º¤¬Ê¹¤¼è¤Ã¤¿¡ÖStand By You¡×¤Î2¶Ê¤òµÞî±ÈäÏª¤·¤¿¡£
¥Ï¥Ã¥Ô¡¼´¶¤È¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥Í¥¹¤¢¤Õ¤ì¤ë±éÁÕ¤Ç²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤¹¤È¡¢Æ£¸¶¤Ï¡Ö¡È10Ç¯¡É¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Ë¤Ï¼ã¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È¹ð¤²¤ë¡£¤½¤Î¸å¤Î4¿Í¤Î²ñÏÃ¤«¤é¤â¤³¤ÎÀè¤âÄ¹¤¯¥Ð¥ó¥É¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤¿¡£Æê粼¤â¡Ö¥é¥¤¥ô¥Ï¥¦¥¹¤Ï³Ú¤·¤¤¡×¤È¤³¤ÎÆü¤Î½¼¼Â¤ò¸ì¤ê¡¢¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤ÆÆ£¸¶¤â¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥é¥¤¥ô¥Ï¥¦¥¹¤Ë¤Ï¥é¥¤¥ô¥Ï¥¦¥¹¤ÎÎÉ¤µ¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È´é¤ò¤Û¤³¤í¤Ð¤»¡¢´ÑµÒ¤Ë¤¢¤é¤¿¤á¤Æ´¶¼Õ¤ò¹ð¤²¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡ÖÌ¾»ÄÀË¤·¤¤¤±¤É¡¢Â³¤¤Ï¤³¤³¤Î¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¤Ç¤Ã¤«¤¤¤È¤³¤í¡ÊÆü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤Ç¡×¡Ö¤ä¤Ù¤¨¤ä¤Ä¤ä¤í¤¦¤¼¡ª¡×¡Öº£Æü¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ò¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¡Ö10Ç¯´ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸Æ¤Ó³Ý¤±¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤Î1¶ÊÌÜ¤ò¾þ¤ë¡ÖSWEET TWEET¡×¤Ç¤³¤ÎÆü¤òÀ²¤ì¤ä¤«¤ËÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë»Ä¤Ã¤¿4¿Í¤Ï°ì¸À¤º¤Ä°§»¢¤ò¤¹¤ë¡£¾¾±º¤Ï¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º»þÂå¤Î³Ú¶Ê¤¬Â¿¤¤¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ç¡Ö½é¿´¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¡×¤ÈÍ°ÕµÁ¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤¿»Ý¤òÌÀ¤«¤·¡¢Æê粼¤Ïº£¸å¤â¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò·ÑÂ³¤·¤¿¤¤¤È°ÕÍß¤ò¸ì¤ë¡£¾®ºû¤Ï4¿Í¤Î¤É¤³¤«È´¤±¤¿ÌÌ¤â»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤¿¶õµ¤´¶¤Ë¿¨¤ì¤Æ¡Ö¤³¤Î´¶¤¸¤Ê¤éÄ¹¤¯¥Ð¥ó¥É¤òÂ³¤±¤é¤ì¤½¤¦¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¡¢²»³Ú¤òµ¤Ä¥¤é¤º¤ËÂ³¤±¤ë¤³¤È¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥·¥ç¡¼¤ò¤ä¤ê¤¤ëµ¤¹ç¤¤¤òÇÁ¤«¤»¤¿¡£
Æ£¸¶¤Ïº£¸å¤â¡ãUNOFFICIAL¡ä¤òÉÔÄê´ü¤ÇÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤ÈÏÃ¤·¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡ÖÀ¤¤Ë½Ð¤·¤¿¶Ê¤Ç¼ê¤òÈ´¤¤¤¿¶Ê¤Ï1¶Ê¤â¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¡Ö¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¶Ê¤äºÆÀ¸²ó¿ô¤¬²ó¤Ã¤¿¶Ê¤âÂç»ö¤Ê¶Ê¤À¤·¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¶Ê¤Ë¤â·¯¤È¤Î¥É¥é¥Þ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢É¬¤º¥é¥¤¥Ö¤Ç¤ä¤ë¤½¤Î»þ¤Þ¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¹¤Ù¤Æ¤Î³Ú¶Ê¤ËÅù¤·¤¤°¦¾ð¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤òÎÏÀâ¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Ï¥Þ¥ó¥¥ó¤Î¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ç³§¤µ¤ó¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÆ²¡¹¤È¹ð¤²¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤«¤éÀè¤âÄ¹¤¯Â³¤¯OfficialÉ¦ÃËdism¤ÎÎò»Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÂç¤¤Ê½ÐÍè»ö¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ê¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥é¥¤¥Ö¡£¤½¤ÎÌó1¥ö·îÁ°¤Ë¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º»þÂå¤Ë¤è¤¯½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤È¤¤¤¦¥«¥Æ¥´¥ê¤Ç¤ÏºÇ¹â¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£¤ò¸Ø¤ëZepp¤È¤¤¤¦²ñ¾ì¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º»þÂå¤Î³Ú¶Ê¤ò¸½ºß¤ÎÈà¤é¤Î²Î¤È±éÁÕ¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ï¡¢Èà¤é¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤¬¸½ºß¤Î¼«Ê¬¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢´ÑµÒ¤Î°¦¾ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¸½¾õ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ø¤Î´¶¼Õ¤È´î¤Ó¤¬¡¢²»¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤«¤éÌÄ¤ê¶Á¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ý²¤µ¤ä¤³
¼Ì¿¿¡ýTAKAHIRO TAKINAMI"
◾︎¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È
https://HGDN.lnk.to/live2025_UNOFFICIAL
¡ãOFFICIAL HIGE DANDISM LIVE at STADIUM 2025¡ä
ÆüÉÕ¡§2025Ç¯5·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡¡¡¡¡¡2025Ç¯5·î18Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡§Âçºå¡¦¥ä¥ó¥Þ¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÄ¹µï
³«¾ì¡§15:30 / ³«±é¡§17:30
¢£¿ÀÆàÀî¸ø±é
ÆüÉÕ¡§2025Ç¯5·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡¡¡¡¡¡2025Ç¯6·î1Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡§¿ÀÆàÀî¡¦Æü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à
³«¾ì¡§16:00 / ³«±é¡§18:00
¢§·ô¼ï¡¿ÎÁ¶â
¥¢¥ê¡¼¥Ê»ØÄêÀÊ¡§13,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¹¥¿¥ó¥É»ØÄêÀÊ¡§12,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
»ØÄê¿Æ»ÒÀÊ¡§Âç¿Í12,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¦¤³¤É¤â6,050±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Ãí¼áÉÕ¥¹¥¿¥ó¥É»ØÄêÀÊ¡§11,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://event.higedan.com/feature/stadium_2025
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯