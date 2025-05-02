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01 Odyssey
02 Bag Bad Back
03 잉걸 (Ember to Solar)
04 Fly Up
05 Show Me Love
06 Passage
07 Midnight Mirage
08 모든 하루의 끝 (The End of the Day)
09 Inside My Love
10 Another Life
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£ The 1st Album 'ODYSSEY' (SMini Ver.) 6¼ï
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