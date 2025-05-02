¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤È¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤¬¥×¥ì¥¼¥óÂÐ·è¡ª¡¡Ä¹Åè°ìÌÐ¤ò¶Ã¤«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤É¤Ã¤Á¡©¡¡¡Ø¥Ë¥å¡¼¤«¤Þ¡¼¡Ù5.12¥¹¥¿¡¼¥È
¡¡5·î12Æü23»þ»þ56Ê¬¤«¤é¡¢¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤È¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤ÇMC¤òÌ³¤á¤ë¡Ø¥Ë¥å¡¼¤«¤Þ¡¼¡Ù¤ÎÊüÁ÷¤¬TBS¤Ë¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡Ê¢¨°ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯¡Ë¡£ºòÇ¯Ëö¡¢Ã±È¯ÆÃÈÖ¤È¤·¤Æ¤ÎÊüÁ÷¤ò·Ð¤Æ¡¢ÈÖÁÈÆâÍÆ¤ò¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÊüÁ÷¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á»³Æâ¡¢¾×·â¤Î´Ý´¢¤ê»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¶Ã¤¡ÖË·¤µ¤ó¤Î¿½¤·»Ò¡×¡Ö´é¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤ä¤Ê¤¤¤«¡¼¡×
¡¡¥²¥¹¥È¤¬¶½Ì£¤Î¤¢¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¡È¥Ë¥å¡¼¤«¤Þ¡¼¡É¤ò¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤È¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¥í¥±¤Ë½Ð¸þ¤¤¤ÆÄ´ºº¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¥²¥¹¥È¤Ë¸þ¤±¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¤·¡¢¤É¤Á¤é¤¬¤è¤ê¶½Ì£¤ò¿¼¤á¤é¤ì¤¿¤«ÂÐ·è¤¹¤ë¡£
¡¡½é²óÊüÁ÷¤Ç¤Ï¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÄ¹Åè°ìÌÐ¤¬ÅÐ¾ì¡£Ä¹Åè¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡ÖÏ·¸å¤Î¼ñÌ£¡×¤È¡Ö°ìÚ¼Àé¶â¥Ó¥¸¥Í¥¹¡×¤Î¡È¥Ë¥å¡¼¤«¤Þ¡¼¡É¤òÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¥×¥ì¥¼¥ó¤Ç¼«¿È¤ò¶Ã¤«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤ÎÄ¹Åè¤ÎÍ×Ë¾¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÎÅèº´ÏÂÌé¤Ï¡ÖÏ·¸å¤Î¼ñÌ£¡×¤ò¡¢¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤Î»³Æâ·ò»Ê¤Ï¡Ö°ìÚ¼Àé¶â¥Ó¥¸¥Í¥¹¡×¤ò¿¼·¡¤ê¡£¸ÄÀË¤«¤Ê¡È¥Ë¥å¡¼¤«¤Þ¡¼¡É¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÌ¥ÎÏ¤òMC¿Ø¤¬¤É¤¦ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡©
¡¡·î¥Ð¥é¥Ê¥¤¥È¡Ø¥Ë¥å¡¼¤«¤Þ¡¼¡Ù¤Ï¡¢TBS¤Ë¤Æ5·î12Æü23»þ56Ê¬ÊüÁ÷¡Ê¢¨°ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯¡Ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á»³Æâ¡¢¾×·â¤Î´Ý´¢¤ê»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¶Ã¤¡ÖË·¤µ¤ó¤Î¿½¤·»Ò¡×¡Ö´é¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤ä¤Ê¤¤¤«¡¼¡×
¡¡¥²¥¹¥È¤¬¶½Ì£¤Î¤¢¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¡È¥Ë¥å¡¼¤«¤Þ¡¼¡É¤ò¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤È¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¥í¥±¤Ë½Ð¸þ¤¤¤ÆÄ´ºº¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¥²¥¹¥È¤Ë¸þ¤±¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¤·¡¢¤É¤Á¤é¤¬¤è¤ê¶½Ì£¤ò¿¼¤á¤é¤ì¤¿¤«ÂÐ·è¤¹¤ë¡£
¡¡·î¥Ð¥é¥Ê¥¤¥È¡Ø¥Ë¥å¡¼¤«¤Þ¡¼¡Ù¤Ï¡¢TBS¤Ë¤Æ5·î12Æü23»þ56Ê¬ÊüÁ÷¡Ê¢¨°ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯¡Ë¡£