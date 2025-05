5人組グローバルガールズグループのi-dle (読み:アイドゥル)が、スペシャルアルバム『We are i-dle』を5月2日(金)日本時間18:00にサプライズリリースした。ミヨン/MIYEON, ミンニ/MINNIE, ソヨン/SOYEON, ウギ/YUQI, シュファ/SHUHUAの5名からなるi-dleは、デビュー7周年を迎え5月1日に公式SNSチャンネルを通じてグループ名変更を発表したばかりだ。

『We are i-dle』2025年5月2日リリースLinkfire: https://i-dlejp.lnk.to/We_are_i-dlePuトラックリスト:01. LATATA (i-dle ver.)02. HANN(ㅡ) (i-dle ver.)03. Senorita (i-dle ver.)04. Uh-Oh (i-dle ver.)05. Oh my god (i-dle ver.)06. LION (i-dle ver.)07. i’M THE TREND (i-dle ver.)08. DUMDi DUMDi (i-dle ver.)09. HWAA(火花) (i-dle ver.)