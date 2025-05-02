FBSÊ¡²¬ÊüÁ÷

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´11Ëç)

Ê¡²¬»ÔÇîÂ¿¶è¤Ë5·î2Æü¡¢ÇîÂ¿¤ÎÅÁÅý¹©·ÝÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë¡Ö¤Ï¤«¤¿ÅÁÅý¹©·Ý´Û¡×¤¬°ÜÅ¾¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¦¥¤ー¥¯´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢ÇîÂ¿¿¥¤ÎÀ¸ÃÏ¤ò»È¤Ã¤¿¥³ー¥¹¥¿ーºî¤ê¤Ê¤É¤òÂÎ¸³¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

Ê¡²¬»ÔÇîÂ¿¶è¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿·úÊª¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¡¢Æþ´ÛÂÔ¤Á¤ÎÄ¹¤¤¹ÔÎó¤¬¤Ç¤­¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÌÜÅö¤Æ¤Ï¡¢¿¦¿Í¤¿¤Á¤¬·Ñ¾µ¤·¤Æ¤­¤¿ÇîÂ¿¤ÎÅÁÅý¹©·ÝÉÊ¤Ç¤¹¡£

¡Ö¤Ï¤«¤¿ÅÁÅý¹©·Ý´Û¡×¤Ï¤â¤È¤â¤È¡¢Æ±¤¸ÇîÂ¿¶è¤ÎÎäÀô¸ø±à¶á¤¯¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ê¡²¬»ÔÇîÊª´Û¤ò¤Ø¤Æ¡¢Îò»ËÅª¤Ê³¹ÊÂ¤ß¤¬»Ä¤ë¡Ö¾µÅ·»û¡Ê¤¸¤ç¤¦¤Æ¤ó¤¸¡ËÄÌ¤ê¡×¤Ë°ÜÅ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¢£È¬ÌÚºÚ·î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー
¡ÖÆþ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤¢¤Á¤é¤ËÇîÂ¿¿Í·Á¤Î¡ØÊ¡¤Î¿À¡Ù¤¬¾þ¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ó¤À¤«¥Ñ¥ïー¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤½¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¡×

¹â¤µ¤ª¤è¤½70¥»¥ó¥Á¤ÎÇîÂ¿¿Í·Á¡ÖÊ¡¤Î¿À¡×¤Ï¡¢Àð¤ÎÃæ¤Î¾®¤µ¤ÊÄá¤Î³¨¤ä¡¢¤Þ¤æÌÓ1ËÜ1ËÜ¤Þ¤ÇÃúÇ«¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

´ÛÆâ¤Ë¤Ï¡¢ÇîÂ¿¿Í·Á¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿ù¤ä¤Ò¤Î¤­¤Çºî¤é¤ì¤¿ÇîÂ¿¶ÊÊª¡Ê¤Þ¤²¤â¤Î¡Ë¤äÇîÂ¿ÆÈ³Ú¡Ê¤³¤Þ¡Ë¡¦ÇîÂ¿Ä¥»Ò¡Ê¤Ï¤ê¤³¡Ë¤Ê¤É¡¢ÅÁÅý¹©·ÝÉÊ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¢£Ë¬¤ì¤¿¿Í
¡Ö½é¤á¤Æ¸«¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤¹¤Æ¤­¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¡Ö¿Í¡¹¤ËÄ¹¤¤´Ö¡¢°¦¤µ¤ì¤Æ¤­¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×

Æþ´Û¤ÏÌµÎÁ¤Ç¡¢ÇîÂ¿¿Í·Á¤äÇîÂ¿¿¥¤Î¾®Êª¤Ê¤É¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤µ¤é¤Ë¡¢ÂÎ¸³¥³ー¥Êー¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¦¥¤ー¥¯´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢ÇîÂ¿¿¥¤ÎÀ¸ÃÏ¤ò»È¤Ã¤¿¥³ー¥¹¥¿ー¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£ÂÎ¸³¤Ï¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¦¥¤ー¥¯´ü´ÖÃæ¤ÏÌµÎÁ¤Ç¡¢1ÆüÀèÃå15¿Í¤Ç¤¹¡£

¢£È¬ÌÚ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー
¡Ö¼ÂºÝ¤ËÇîÂ¿¿¥¤ò¼ê¤Ç¿¨¤ì¤Ê¤¬¤éºî¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡×

ºî¤ê»Ï¤á¤Æ15Ê¬¸å¡£

¢£È¬ÌÚ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー
¡Ö¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Ç¼ÂºÝ¤Ëºî¤ë¤È¡¢´î¤Ó¤â¤Ò¤È¤·¤ª¤Ç¤¹¡£¡×

800Ç¯¶á¤¤Îò»Ë¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤ëÇîÂ¿¿¥¤ÎÅÁÅý¤ò¡¢¼ê·Ú¤ËÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿¡£

ÇîÂ¿±Ø¶á¤¯¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¡Ö¤Ï¤«¤¿ÅÁÅý¹©·Ý´Û¡×¤Ï¡¢¤³¤Î¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¦¥¤ー¥¯¡¢ÇîÂ¿¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÆÈ¯¸«¤Ç¤­¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£³«´Û»þ´Ö¤Ï¸áÁ°10»þ¤«¤é¸á¸å6»þ¤Þ¤Ç¤Ç¡¢¸¶Â§¡¢¿åÍËÆü¤ÏµÙ´Û¤Ç¤¹¡£