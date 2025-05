サンリオのキャラクターソングを声優・アーティストらが歌唱するカバーアルバム『My Bestie Voice Collection with Sanrio characters II』が6月25日にリリースされる。これに先駆け、キャスト12名の本作撮りおろしビジュアル、およびアルバム収録曲、ジャケット、全員歌唱曲「ILLUMINANT」の試聴PVが公開された。今回のプロジェクトでは、声優や役者としてオールジャンルで活躍中の 小野賢章 、高橋健介、木原瑠生、小波津亜廉、萩谷慧悟(7ORDER)、橋本祥平、百名ヒロキ、増子敦貴(GENIC)、宮島優心(ORβIT)、横田龍儀の10名がボイスキャストを務める。CD参加する 小野賢章 とコンサートに出演する高橋健介は共にハローキティとコラボレーションし、CDからコンサートへ2人でバトンをつなぐ形だ。さらに特別出演として梶 裕貴、土岐隼一の参加も発表されていた。

2025年6月25日(水)発売<初回生産限定盤>EYCA-14719 ¥6,600(税抜¥6,000)<通常盤>EYCA-14720 ¥4,400(税抜¥4,000)■収録: 小野賢章 、梶 裕貴、木原瑠生、小波津亜廉、土岐隼一、萩谷慧悟(7ORDER)、橋本祥平、百名ヒロキ、増子敦貴(GENIC)、宮島優心(ORβIT)、横田龍儀■収録曲M01. 「プリンとマフィンのポムポムビート☆」( ポムポムプリン )/百名ヒロキM02. 「Welcome To Dream World」(けろけろけろっぴ)/ 小波津亜廉M03. 「ハッピー戦隊★はぴだんぶい」 (ハンギョドン)/ 萩谷慧悟(7ORDER)M04. 「みらいへの宝箱」(タキシードサム)/ 横田龍儀M05. 朗読 「サプライズパーティ〜めろめろ♡ マイメロディ (Short ver.) 」( マイメロディ )/ 梶 裕貴M06. 「夜な夜なWannabe」(クロミ)/増子敦貴(GENIC)M07. 「FUNKY FRESH」(バッドばつ丸)/木原瑠生M08. 朗読 「マロンクリームの今日も最高の記念日!〜Party Party(Short ver.)」(マロンクリーム)/土岐隼一M09. 「魔法は不思議(マジカル・ミステリー)」(ポチャッコ)/橋本祥平M10. 「イマジネーション」(シナモロール)/宮島優心(ORβIT)M11. ストーリーテリング 「胸いっぱいの愛」 (ハローキティ)/ 小野賢章 M12. 「ILLUMINANT」/みんななかよく(全員歌唱)M13. 「K AWA II FESTIVAL」/みんななかよく(全員歌唱)■初回生産限定盤特典:・CD収録となる全11名の新規撮りおろし48ページフォトブックレット(フォトブックレット収録キャスト: 小野賢章 、梶 裕貴、木原瑠生、小波津亜廉、土岐隼一、萩谷慧悟(7ORDER)、橋本祥平、百名ヒロキ、増子敦貴(GENIC)、宮島優心(ORβIT)、横田龍儀)・サンリオキャラクターズマルチステッカー(サイズ:約65mm×約77mm)■封入特典(初回生産限定盤、通常盤共通):My Bestie Dream Stage with Sanrio characters 2025 コンサートチケット最速先行受付シリアルコード(抽選)封入※商品の収録内容、特典および仕様は予告なく変更になる場合がございます。■初回生産限定盤法人別オリジナル特典・アニメタイムズSTORE:キャストビジュアルL判ブロマイド11枚セット アニメイト :キャストビジュアルL判ブロマイド11枚セット・Amazon.co.jp:ビジュアルシート・セブンネット:アンブレラマーカー(全11種中ラン ダム 1種)サイズ:32mm×32mm(予定)・楽天ブックス:コンパクトミラー(全6種中ラン ダム 1種)サイズ:W53mm×H85mm(予定)キャラクター:シナモロール、クロミ、ハローキティ、けろけろけろっぴ、タキシードサム、マロンクリーム・T SU TAYA RECORDS(一部店舗除く):ましかくブロマイド5枚セットサイズ:89mm×89mm(予定)キャラクター:ポチャッコ、 ポムポムプリン マイメロディ 、ハンギョドン、バッドばつ丸※特典は無くなり次第終了となります。※詳細は各店舗へお問い合わせください。■発売・販売元:エイ ベック ス・ピクチャーズ株式会社<CD購入に際してのご注意>※収録内容・楽曲順・商品内容は予定となります。※予告なくキャスト・収録内容は変更になる場合もございますので、ご了承下さい。※楽曲はアレンジされておりますので、オリジナル楽曲・歌詞と異なる箇所もございます。

■プロジェクト名:My Bestie Voice Collection & Dream Stage with Sanrio characters■本プロジェクトについてあなたとサンリオのキャラクターとの出会いは、どんなかたちでしたか?おうちで使っていたハローキティのお皿。けろけろけろっぴのコップ。お友だちにプレゼントするために選んだ、マロンクリームのハンカチ。ふとしたとき、タイムラインに流れてきた、 ポムポムプリン のSNSかも……?きっといろんなとき、いろんな人に、いろんなかたちの出会いがあるはず!サンリオのキャラクターたちはそんな風に、わたしたちの日々のすぐそばにいて、自分を、そして大切な人たちをスキでいることのすてきさを教えてくれます。そして、その出会いのなかの1つに――「歌」。キャラクターたちが歌う、数々のメロディが思い浮かぶ方もいるのではないでしょうか。あるときは画面から流れ、あるときはショーやパレードで披露されてきたその楽曲たちは、わたしたちのこころを明るく照らしてくれます。「My Bestie Voice Collection with Sanrio characters」 は、そんなサンリオキャラクターの名曲たちを、一流の俳優陣・声優陣のカヴァーでお届けするプロジェクト。2024年に発売された第1弾に引き続き、2025年、ボイスキャストを新たに迎え第2弾が登場することになりました!今回のアルバムでは、全8曲の個性あふれるキャラクターソング、ショーやパレード楽曲の「カヴァートラック」にくわえ、サンリオキャラクターの物語を耳で楽しめる「朗読トラック」も3編収録。さらに2020年から2022年にサンリオピューロランド30th Anniversary Parade「Hello, New World 〜虹を、つなごう〜」でも披露された名曲「ILLUMINANT」 とピューロランド最大のエンターテイメント「Miracle Gift Parade」の参加曲「K AWA II FESTIVAL」を、「かわいい」「なかよく」「思いやり」の大切さを込めて、みんなで贈ります。そして今年も、ボイスキャストとキャラクターたちが出演する、一日限りのコンサートの開催が決定しました!さあ、『声』を通じてリンクする、特別なコラボレーションが再び幕を開けます。いろんなかたちの出会いを経て、今も、そしてこれからも、サンリオのキャラクターが大好き。そんなみなさまに、唯一無二のきらめく時間をお届けします!■公式サイト:https://avex.jp/sanriovoice/■公式X(旧Twitter):https://twitter.com/avexsanriovoice/(@avexsanriovoice)■公式 Instagram :https://www.instagram.com/avexsanriovoice/(@avexsanriovoice)