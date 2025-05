世界的な人気を誇る5人組グローバルガールズグループ・(G)I-DLEが、グループ名を「i-dle(アイドゥル)」に変更した。改名は、デビュー7周年を迎えた5月1日に公式SNSチャンネルを通じて発表され、きょう2日にはスペシャルアルバム『We are i-dle』をサプライズリリースした。i-dle(ミヨン/MIYEON、ミンニ/MINNIE、ソヨン/SOYEON、ウギ/YUQI、シュファ/SHUHUA)は、2018年のデビューから7周年を迎える節目に新たなスタートを切った。なお、昨年12月にはメンバー全員が所属事務所・CUBE ENTERTAINMENTとの再契約を完了している。

従来のグループ名「(G)I-DLE」の「G」は「Girl(ガール)」を意味していたが、今回その「G」を取り除いたことで、i-dleは“女性”や“ジェンダー”といった枠組みにとらわれない存在としてのアイデンティティを再構築することを意図している。また、強調や区別を示す記号である丸括弧「( )」も排除し、より自由で無限の可能性を秘めたグループとしての再出発を象徴している。スペシャルアルバム『We are i-dle』は、これまでの活動を振り返るセルフリメイク作品で、代表曲9曲を“i-dle ver.”として新たに再構築。改名という大きな転機にふさわしい内容となっている。これまでに「LATATA」「TOMBOY」「Nxde」「Queencard」など数々のヒット曲を送り出してきたi-dle。昨年は2ndフルアルバム『2 (Two)』のタイトル曲「Super Lady」や収録曲「Fate」でチャートを席巻し、続く7thミニアルバム『I SWAY』のリード曲「Klaxon」でも夏の音楽シーンを盛り上げた。さらに、3回目となるワールドツアー『2024 (G)I-DLE WORLD TOUR [iDOL]』では世界14都市を巡り、音楽アワード『2024 Korea Grand Music Awards』でグランドレコード賞、『2024 Melon Music Awards』では今年のレコード賞を受賞するなど、グローバルな活躍を続けている。日本では、2025年開催の大型音楽フェス『SUMMER SONIC 2025』への初出演も決定。新たな“i-dle”としての今後の展開に注目が集まっている。『We are i-dle』トラックリスト01. LATATA (i-dle ver.)02. HANN(ー) (i-dle ver.)03. Senorita (i-dle ver.)04. Uh-Oh (i-dle ver.)05. Oh my god (i-dle ver.)06. LION (i-dle ver.)07. i’M THE TREND (i-dle ver.)08. DUMDi DUMDi (i-dle ver.)09. HWAA(火花) (i-dle ver.)