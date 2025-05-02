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01. LATATA (i-dle ver.)
02. HANN(¡¼) (i-dle ver.)
03. Senorita (i-dle ver.)
04. Uh-Oh (i-dle ver.)
05. Oh my god (i-dle ver.)
06. LION (i-dle ver.)
07. i¡ÇM THE TREND (i-dle ver.)
08. DUMDi DUMDi (i-dle ver.)
09. HWAA(²Ð²Ö) (i-dle ver.)
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03. Senorita (i-dle ver.)
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05. Oh my god (i-dle ver.)
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08. DUMDi DUMDi (i-dle ver.)
09. HWAA(²Ð²Ö) (i-dle ver.)