Liyuu¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ë¶á¤¤ÁÇ¤Î¼«Ê¬¤¬¤¹¤´¤¯½Ð¤¿¡×¥¿¥¤¤Î¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿3Ç¯¤Ö¤ê¼Ì¿¿½¸¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ë¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¤¹¤Ù¤Æ¤Î²èÁü¤ò¸«¤ë
¡¡Ãæ¹ñ¡¦¾å³¤½Ð¿È¤ÎLiyuu¤Ï¡¢2020Ç¯¤«¤é¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆÀºÎÏÅª¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤ä¥é¥¤¥Ö¤ò½Å¤Í¤Ä¤Ä¡¢Æ±»þ¤Ë¥¢¥Ë¥á¡Ö¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼!!¡×¤Ç¤Ï¥¹¥¯¡¼¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Liella!¤ÎÅâ ²Ä²ÄÌò¤ÇÀ¼Í¥¤Ë¤âÄ©Àï¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç³èÌö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬Ìó3Ç¯¤Ö¤ê¡¢2ºýÌÜ¤È¤Ê¤ë¼Ì¿¿½¸¡Ö¥Ò¥È¥ß¡×¡ÊKADOKAWA¡Ë¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£¥¿¥¤¤Î¥Ð¥ó¥³¥¯¡¦¥Ñ¥¿¥ä¤Ç¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤¿ËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»£±Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¤È¤â¤Ë¸«¤É¤³¤í¤ò¼«¿È¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡½¡½Liyuu¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î2nd¼Ì¿¿½¸¤Ï³¤³°¥í¥±¤¬¼Â¸½¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤´¼«¿È¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤âµÍ¤á¹þ¤ó¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
Liyuu¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Á°²ó¤Î¼Ì¿¿½¸¤òÈ¯Çä¤·¤Æ¤«¤é¤ÎÌó3Ç¯¤Ç¼«Ê¬¼«¿È¤¬¤¹¤´¤¯À®Ä¹¤·¤¿¼Â´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Î»£±Æ¤Ç¤Ïº£¤Î¼«Ê¬¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤¤¤í¤¤¤íÄó°Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£
¡½¡½¤´¼«¿È¤¬¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¼ÂºÝ¤Ë¼Â¸½¤·¤¿¤Î¤Ï¤É¤Î¥«¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Liyuu¡§¼«Ê¬¤Ï¸µ¡¹¡¢¥³¥¹¥×¥ì¤ò¤·¤Æ¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤³¤È¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈóÆü¾ïÅª¤Ê¡¢ÆÃÊÌ¤Ê°áÁõ¤òÃå¤¿¥«¥Ã¥È¤òÆþ¤ì¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¼Ì¿¿½¸¤Î¸åÈ¾¤Ë¤¢¤ëÀÖ¤¤°áÁõ¤òÃå¤¿¤â¤Î¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î°áÁõ¤òÁª¤ó¤À¤³¤È¤Ç¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÁÇ¤Î¼«Ê¬¤¬½Ð¤¿Â¾¤Î¥«¥Ã¥È¤È¤ÎÂÐÈæ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¼Ì¿¿½¸¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¤Î³¤³°¥í¥±¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ç¥Ó¥å¡¼5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤Î¼«Ê¬¤È¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤Ã¤¿°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÆÃÊÌ´¶¤Î¤¢¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÖ¤¤°áÁõ¤Î¼Ì¿¿¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤â¤¹¤´¤¯µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÀÖ¤¤°áÁõ¤òÃå¤ëLiyuu¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥É¥¥Ã¤È¤¹¤ëÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤É½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢¤´¼«¿È¤Ç¤â¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¥¥å¡¼¥È¤ÊÁÇ¤ÎÉ½¾ð¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤¿Â¾¤Î¼Ì¿¿¤âËþºÜ¤Ç¡£
Liyuu¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Á´ÂÎÅª¤Ë¤ÏÁÇ¤ÎLiyuu¤¬³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢»£±Æ¤Ï¤º¤Ã¤È³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½»£±Æ¾ì½ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¿¥¤¤Î°õ¾Ý¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
Liyuu¡§Ê·°Ïµ¤¤Î°õ¾Ý¤ÏÃæ¹ñ¤äÆüËÜ¤È¤âÁ´Á³°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤±¤Ã¤³¤¦¤æ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¿¤À¡¢´ðËÜÅª¤Ë¼ÖÊ¸²½¤À¤«¤éÆ»¤¬¤¹¤´¤¯º®¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤·¤«¤â³¹Ãæ¤Î¸òÄÌ¥ë¡¼¥ë¤â°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¿®¹æ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤ÇÆ»¤òÅÏ¤ê¤¿¤¤¿Í¤¬¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¼ê¤òµó¤²¤Æ¼Ö¤ò»ß¤á¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤éÍ¾·×¤Ë½ÂÂÚ¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£°ÜÆ°¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤ËºÇ½é¤Ï¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½¼Ì¿¿½¸¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
Liyuu¡§¤Ï¤¤¡£ÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤ë¿Í¤Ï¤¹¤´¤¯¾¯¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¼ÖÎ¾¼«ÂÎ¤¹¤´¤¯¸Å¤¤´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Ç¸À¤¦¤È¡Ä¡ÄÅÅ¼Ö¤ÎÁë¤«¤é´é¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¤È¤¤Ï¡¢¾¯¤·¥É¥¥É¥¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÆüËÜ¤äÃæ¹ñ¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¤Ê¤¤·Ð¸³¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ç¤Ï¥¿¥¤¤é¤·¤¤¼Ì¿¿¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½ÅÅ¼Ö¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤òÆ¬¤Ë¤Á¤ç¤³¤ó¤È¾è¤»¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ã¥È¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Liyuu¤µ¤ó¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤ÊÉôÊ¬¤¬¤¹¤´¤¯¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£
Liyuu¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ó¤ÇÆ¬¤Ë¾è¤»¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡£¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¾è¤»¤¿¤«¤Ã¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¥¿¥¤¤é¤·¤¤¼Ì¿¿¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¿åÃå¤òÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ó¡¼¥Á¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£
Liyuu¡§¾®¤µ¤ÊÁ¥¤Ç¥Ñ¥¿¥ä¤Î¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¥ê¥¾¡¼¥ÈÃÏ¤ÎÅç¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤±¤Ã¤³¤¦¥Ï¥¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¤Ö¤ï¡¼¤Ã¤È¡£°ÜÆ°Ãæ¤Î³¤É÷¤¬¤¹¤´¤¯µ¤»ý¤Á¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦·Ð¸³¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿åÃå¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤â´Þ¤á¡¢¤¹¤´¤¯¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¡£¸½ÃÏ¤Ë¤Ï´Ñ¸÷µÒ¤Ç¤¢¤í¤¦Êý¡¹¤¬¤±¤Ã¤³¤¦¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡£¿åÃå¤Î¾å¤Ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¥ª¡¼¥ë¤òÃå¤Æ¥Ö¥é¥ó¥³¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤ì¤Ï¡ÊÂÔµ¡Îó¤Ë¡ËÊÂ¤ó¤Ç»£¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½´Ñ¸÷µÒ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¿Íµ¤±Ç¤¨¥¹¥Ý¥Ã¥ÈÅª¤Ê¡©
Liyuu¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤±¤Ã¤³¤¦¤Ê¿Í¤¿¤Á¤¬½çÈÖÂÔ¤Á¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥ª¡¼¥Ð¡¼¥ª¡¼¥ë¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤â¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÉáÃÊ¤«¤é¥ª¡¼¥Ð¡¼¥ª¡¼¥ë¤òÃå¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢ÁÇ¤Ë¶á¤¤É½¾ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³¤¤â¤¹¤´¤¯¥¥ì¥¤¤À¤Ã¤¿¤·¡¢»£±Æ¤ÏËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡£¥Ó¡¼¥Á¤Ç¤Î¥«¥Ã¥È¤ÏÆî¹ñ¤Î¥¿¥¤¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò°ìÈÖ´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡½¡½¥Û¥Æ¥ë¤ÎÉô²°¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤ÎÉ½¾ð¤â¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Liyuu¡§Éô²°¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï°áÁõ¤¬2Ãå¤¢¤Ã¤Æ¡£Çò¤¤°áÁõ¤Ï¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿É½¾ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¹õ¤¤Éô²°Ãå¤Ï¾¯¤·¤·¤Ã¤È¤ê¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¥ô¥£¥é¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Çñ¤Þ¤ê¤¿¤¤¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½Çò¤¤°áÁõ¤Ç¤ÏÆ¬¤ËËí¤ò¾è¤»¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£Æ¬¤Ë²¿¤«¤ò¾è¤»¤¬¤Á¤ÊLiyuu¤µ¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Liyuu¡§¤¢¤Ï¤Ï¤Ï¡£ÁÇ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ëÉ½¾ð¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¼«Âð¤ÇËí¤òÆ¬¤Ë¾è¤»¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½°ìÊý¤Î¹õ¤¤°áÁõ¤Ç¤ÏÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤É½¾ð¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡£Æ±¤¸Éô²°¤Ç¤Î¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤â¡¢Å»¤¦°áÁõ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤Ã¤¿É½¾ð¤ä½êºî¤¬°ú¤½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Liyuu¡§¤½¤¦¤½¤¦¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤âÃå¤ëÉþ¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤äÉ½¾ð¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢»£±Æ¤Ç¤â°ã¤Ã¤¿É½¾ð¤Ë¼«Á³¤È¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½»£±Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢¡Öº£¤Î¼«Ê¬¤Ï¤³¤ó¤ÊÉ½¾ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¼«³Ð¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Liyuu¡§¤¤¤ä¡¢¤¢¤È¤«¤é¸«¤Æµ¤¤Å¤¯´¶¤¸¤«¤Ê¡£¡Ö¤³¤Î¤È¤¤Î»ä¤Ï¤³¤ó¤ÊÉ½¾ð¤ò¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¡ª¡×¤È¤«¡¢¡Ö¤Õ¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤ò»£¤é¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ë¶á¤¤ÁÇ¤Î¼«Ê¬¤¬¤¹¤´¤¯½Ð¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤ª»Å»ö¤Ç¤Ï´ðËÜÅª¤Ë·è¤á¤ÎÉ½¾ð¤ä¥Ý¡¼¥º¤Ç»£¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤Ê·Á¤Ç¼«Ê¬¤Î¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÉôÊ¬¤¬µÏ¿¤Ç¤¤¿¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ê1ºý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ë´Ø¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ò¥È¥ß¡×¤È¤¤¤¦°õ¾ÝÅª¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Liyuu¡§¤É¤ó¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤·¤è¤¦¤«¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï»ä¤¬²¿¤«¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ã¥È¤¬¤¹¤´¤¯Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£É½»æ¤â¥°¥Ã¤È¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¤·¡£¤Ê¤Î¤Çº£²ó¤Ï¡Ö¥Ò¥È¥ß¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬Åª¤Ë¤Ï¡¢Ã¯¤«¤Ë¼«Ê¬¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¤¤Ë°ìÈÖÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ã¤Æ¡¢´é¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤ÎÃæ¤Ç¸À¤Ã¤¿¤é¡ÈÆ·¡É¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ó¤Ê»ä¤Î¡ÈÆ·¡É¤Ë¤¼¤ÒÃíÌÜ¤·¤Æ¼Ì¿¿½¸¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤Á¤Ê¤ß¤Ë»£±ÆÃæ¡¢Liyuu¤µ¤ó¤ÎÆ·¤Ï¥«¥á¥é¤Î¥ì¥ó¥º±Û¤·¤Ë²¿¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡©
Liyuu¡§¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©¡¡¤Ç¤â¥«¥á¥é¤Î¸þ¤³¤¦Â¦¤Ë¤¤¤ëÃ¯¤«¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ê¿Í¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã¯¤«¤¬¤½¤³¤Ë¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¤³¤È¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ëµ¤»ý¤Á¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»ä¤«¤é¤Î¤¤¤í¤ó¤Ê»ëÀþ¤ò¡¢ÆÉ¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤â¤¼¤Ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á¤â¤ê¤Ò¤Ç¤æ¤
»£±Æ¡á»ÔÀî½¨ÌÀ
¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡áÇß²¼Áá³¨
¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡á³Þ¸¶É´¹ç