¿À¸Í¤É¤¦¤Ö¤Ä²¦¹ñ¤ÇÊë¤é¤¹¡Ö¥Ï¥·¥Ó¥í¥³¥¦¤Î¥Ü¥ó¥´¤È¥Þ¥ê¥ó¥Ð¡×¤Î¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¤¬È¯Çä¡¡
Æ°¤«¤Ê¤¤½÷²¦ÍÍ¡Ö¥Þ¥ê¥ó¥Ð¡Ê¥á¥¹¡Ë¡×¤ÈÆ°¤¯²¦ÍÍ¡Ö¥Ü¥ó¥´¡Ê¥ª¥¹¡Ë¡×
Ã¤Ì¦½ÐÈÇ³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¡Ö¥Ï¥·¥Ó¥í¥³¥¦¤Î¥Ü¥ó¥´¤È¥Þ¥ê¥ó¥Ð¡×¤ò4·î28Æü¡Ê·î¡Ë¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï1,650±ß¡£
¿À¸Í¤É¤¦¤Ö¤Ä²¦¹ñ¤ÇÊë¤é¤¹¥Ï¥·¥Ó¥í¥³¥¦¤Î¡Ö¥Ü¥ó¥´¡Ê¥ª¥¹¡Ë¡×¤È¡Ö¥Þ¥ê¥ó¥Ð¡Ê¥á¥¹¡Ë¡×¤Î¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¡£¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë2±©¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ä»ô°é°÷¤µ¤ó¤È¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ê¤É¤ò¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ï¥·¥Ó¥í¥³¥¦¤Î¥Ü¥ó¥´¤È¥Þ¥ê¥ó¥Ð¡×¡ÊÃø¡¦ÆîÉý½ÓÊå¡¡ÊÔ¡¦¿À¸Í¤É¤¦¤Ö¤Ä²¦¹ñ¡¿Ã¤Ì¦½ÐÈÇ¡Ë
¥Ü¥ó¥´¤È¥Þ¥ê¥ó¥Ð¤Î¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
±Ô¤¤´ã¸÷¤¬ÆÃÄ§¤Î¥Ï¥·¥Ó¥í¥³¥¦¤Ï¡ÖÆ°¤«¤Ê¤¤Ä»¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¼Â¤ÏÉ½¾ðË¤«¤Ç¡¢»þ¤Ë¤ÏÌöÆ°´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë»Ñ¤ä¥æー¥â¥é¥¹¤Ê¹ÔÆ°¤â¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
²¿ÅÙ¤âÈôæÆ¤ò·«¤êÊÖ¤¹¥Ü¥ó¥´¡£»£±ÆÆü¤Ï2025Ç¯1·îËö¡£¤½¤ÎÆü¤Î2±©¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¤Ä»¤Î°ÛÌ¾¤òÊ¤¤¹¤Û¤É¡¢±àÆâ¤ò³èÈ¯¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡Ê¼Ì¿¿±¦¡Ë
Áãºà¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤Ï±¿¤Ö¡¢º£¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥Þ¥ê¥ó¥Ð¤Î»Ñ¤òÂª¤¨¤¿¼Ì¿¿¤â¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¼Ì¿¿º¸¡Ë
¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¼¾ÃÏ¤òºÆ¸½¤·¤¿¥Ü¥ó¥´¤È¥Þ¥ê¥ó¥Ð¤Î½»¤Þ¤¤¤ò²òÀâ
´Ä¶¤Î°²½¤Ë¤è¤ê¸ÄÂÎ¿ô¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ï¥·¥Ó¥í¥³¥¦¤Ï¡¢ÀäÌÇ´í×ü¼ï¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÈË¿£¤Ï¶Ë¤á¤ÆÆñ¤·¤¯¡¢Æ°Êª±à¤ÇÀ®¸ù¤·¤¿Êó¹ðÎã¤ÏÀ¤³¦¤Ç2Îã¤Î¤ß¤À¤È¤¤¤¦¡£ËÜ½ñ¤Ï¡¢ÆüËÜ½é¤ÎÃÂÀ¸¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¿À¸Í¤É¤¦¤Ö¤Ä²¦¹ñ¤¬¼è¤êÁÈ¤à¡Ö¥Ï¥·¥Ó¥í¥³¥¦¤ÎÈË¿£¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ï¥·¥Ó¥í¥³¥¦¤Î¥Ü¥ó¥´¤È¥Þ¥ê¥ó¥Ð
Ãø¼Ô¡§ÆîÉý½ÓÊå
ÊÔ½¸¡§¿À¸Í¤É¤¦¤Ö¤Ä²¦¹ñ
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯4·î28Æü¡Ê·î¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§A5È½
È¯¹Ô¡§Ã¤Ì¦½ÐÈÇ³ô¼°²ñ¼Ò
Äê²Á¡§1,650±ß