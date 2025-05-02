Ì¼¤ÎÍÍ»Ò¤¬µÞÊÑ¤·¹²¤Æ¤Æ#8000¤ËÅÅÏÃ¤·¤¿·ë²Ì¡Ö¼ê¤Î¿§¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×
µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î¸ãÊýÍ¤Ì¾¤¬¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£Ì¼¤ÎÍÍ»Ò¤¬µÞÊÑ¤·¹²¤Æ¤Æ»Ò¤É¤â°åÎÅÅÅÏÃÁêÃÌ¡Ê¡ô8000¡Ë¤ËÅÅÏÃ¤·¤¿·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¸ãÊý¤Ï¡Ö¤¤Î¤¦¤ÎÈÕ¸æÈÓ¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡ÖÌ¼¤Ï¤ªÀè¤ËÍñ»¨¿æ¡×¤È¿©»öÃæ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£¡ÖÌ¼¤Ï»ä¤¬µ¢Âð¤·¤¿»þ¤â¥Ë¥³¥Ë¥³ Â¿¾¯É¡¿å¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¸µµ¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÌ¼¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö°ì½ï¤Ë¥Ù¥Ã¥É¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤¿¤éÆÍÁ³¤Ê¤ó¤À¤«´¨¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¿Ì¤¨¤À¤·¡¢¼ê¤Î¿§¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¹õ¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈµÞÊÑ¤·¤¿Ì¼¤Î¾É¾õ¤òÀâÌÀ¡£¹²¤Æ¤Æ#8000¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤ÆÁêÃÌ¤·¡ÖÇ®¤¬µÞ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡Öº£µßµÞ¼Ö¤ÇÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤âÂÔ¤¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢¸¡ºº¤Ï·ë¶É¤¢¤¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Î½õ¸À¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡Ö·×¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È°Æ¤ÎÄêÇ®¤¬ºÆ¤Ó37¡îÂæ¤Ë ¿Ì¤¨¤â»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¼ê¤Î¿§¤âÀµ¾ï¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¾É¾õ¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤¤¤ä¤¡¡Á¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¾Ç¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥Ñ¥Ñ¤¬µï¤Æ¤¯¤ì¤¿Æü¤Ç¤Þ¤ÀÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£