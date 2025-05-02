¡Ú¤ªÇº¤ßÁêÃÌÏ¢ºÜ¡§¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡¦Åì¥Ö¥¯¥í¤Î¡Ø¤³¤ï¤¤¤â¤ó¤Ê¤·¡Ù¡Û¡Ö¥Í¥Ã¥È¤Î°¸ý¤Ê¤ó¤Æ¡¢±¢¸ý¤ÈÆ±¤¸¤Çµ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¤¤·¸«¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¡×
»À¤¤¤â´Å¤¤¤â³ú¤ßÊ¬¤±¤¿¸É¹â¤Î¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦Åì¥Ö¥¯¥í¡Ê¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡Ë¤Î¤ªÇº¤ßÁêÃÌÏ¢ºÜ¡ÖÅì¥Ö¥¯¥í¤Î¡Ø¤³¤ï¤¤¤â¤ó¤Ê¤·¡Ù¡×¡£
Îø¤Î¤ªÇº¤ß¡¢»Å»ö¤Î¤ªÇº¤ß¡¢Æü¾ï¤Î¤Õ¤È¤·¤¿¤ªÇº¤ß¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤Î¤ªÇº¤ß......¤Þ¤Ç¡¢ÅìÀ¾ÆîËÌ¿¹ÍåËü¾Ý¡¢¤É¤ó¤ÊÇº¤ß¤âÅì¥Ö¥¯¥í¤¬¥º¥Ð¥Ã¤È²ò·è!!
¡Ú²èÁü¡ÛÅì¥Ö¥¯¥í»á¤Î¥Õ¥¡¥¸¡¼¤Ê¤Þ¤Ê¤¶¤·
¢£¥¨¥´¥µ¤ò¤·¤Æ¤â·ì¤À¤é¤±¤Ë¤Ê¤ë¤À¤±
¡Ú¤ªÇº¤ßNo.79¡Û¥Ö¥¯¥í¤µ¤ó¤Ï¡¢ºÇ¶á¥¨¥´¥µ¡¼¥Á¤Ã¤Æ¤¹¤ë¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
»ä¤ÏX¤Ç¤è¤¯¥Ö¥¯¥í¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¤Ä¤Ö¤ä¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ï¤è¤¯¤Ð¡¢¤¤¤Ä¤«¸«¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤¡¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¡£
ºÇ¶á¿§¡¹¤Ê¤È¤³¤í¤Ç³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¥Ö¥¯¥í¤µ¤ó¤È·Ò¤¬¤ê¤¿¤¤½÷»Ò¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÂ¿¤¤¤Î¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢ÃÏÊý½»¤ß¤À¤·»ä¤ÏÌµÍý¤À¤Ê¤¡......¡£¤Ç¤âX¤Î¤Ä¤Ö¤ä¤¤¯¤é¤¤¤Ï¤¤¤Ä¤«ÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤¡¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
ÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥¢¥¤¥³¥ó¤â¤Ê¤ë¤Ù¤¯¼«Ê¬¤¬¤è¤¯¸«¤¨¤ë¼«»£¤ê¤Ë¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¿¤Þ¤Ë¤Ï¥¨¥´¥µ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¤¤Ä¤«ÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡ª¡ÚPN:¥Þ¥¥Þ¥¡¦36ºÐ¡¦½÷À¡¦¼çÉØ¡Û
¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡½¡½SNS¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¸«¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¡©
¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ï±ÜÍ÷ÍÑ¤Î¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢X¤Ï¤Û¤ó¤Þ¤Ë¸«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥¨¥´¥µ¤â¤·¤Þ¤»¤ó¡£ÀÎ¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤ä¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Ë½Ð¤¿¸å¤Ï¡Ö¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡×¤ÇÄ´¤Ù¤¿¤ê¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢º£¤ä¥¨¥´¥µ¤Ã¤Æ¤¤¤¦½¬´·¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤Ê¤¼¡¢¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
SNS¤Ë¤¤¤¤¤³¤È¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤â¤Þ¤¡ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¤³¤È¤Ï°ì¤Ä¤â½ñ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡£¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Î¸å¤Ê¤ó¤ÆÇÍëÊ»¨¸À¤¬9³ä9Ê¬¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤Î¿Í¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤«ÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢9³ä9Ê¬¤¬ºÇ½é¤ËÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¤Ï¥¨¥´¥µ¤¹¤ëµ¤¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ø¤ó¡£
¡½¡½X¤Î¿¹¤Ï¥¤¥Ð¥é¤ÎÆ»¤À¤é¤±¡£
´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯·ì¤À¤é¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¿¹¤ÎÃæ¤ËÌôÁð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¤½¤ì¤¸¤ãÌþ¤»¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡£·ì¤À¤é¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤Ç¤¹¤ë°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤Í¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ó¤ä¤í¤Ê¡£
¡½¡½¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡£Îã¤¨¤Ð¡ôÅì¥Ö¥¯¥í¤Ç¸¡º÷¤¹¤ë¤È5000·ï°Ê¾å¥Ò¥Ã¥È¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
»Å»ö¤·¤¿¿Í¤¬¼Ì¿¿¤ò¾å¤²¤ë»þ¤Ë¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ä¤±¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤ä¤Ã¤¿¤é¿åÃå¤Î¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¸«¤Æ¤¤¤ë¤Û¤¦¤¬¤¨¤¨¤Ê¡£
¤¿¤À¡¢¼«Ê¬¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤ëYouTube¤Î¥´¥ë¥ÕÈÖÁÈ¤È¤«¡¢¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿YouTube¤Ê¤ó¤«¤Ï¡Ö¥³¥á¥ó¥È¤Ï¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤ä¤í¡×¤Ã¤Æ¸«¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤ÏÆâÍÆ¤ËÂÐ¤¹¤ëÉ¾²Á¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç»²¹Í¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¡£¤Û¤ó¤Þ¤Ë¥Í¥Ã¥È¤Ç¿â¤ìÎ®¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¼¤È¤«¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½°Õ¿ÞÅª¤Ëµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡©
ºÇ½é¤Ï¤½¤ì¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢º£¤ÏËÜÅö¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦°¸ý¤¬¸À¤¨¤ë¿Í¤Ã¤Æ¥Í¥Ã¥È¤À¤±¤Ç¤·¤ç¤¦¡£³¹¤òÊâ¤¤¤Æ¤Æ¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÇÍëÊ»¨¸À¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥Í¥Ã¥È¤Î°¸ý¤Ê¤ó¤Æ¡¢±¢¸ý¤ÈÆ±¤¸¤Çµ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¤¤·¸«¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤Î¿Í¤ÎX¤Î¤Ä¤Ö¤ä¤¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£
»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Î¤³¤È¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢½µ¥×¥ì¤ÎÊý¤¬ËÍ¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡£
¡½¡½¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ê#¤³¤ï¤¤¤â¤ó¤Ê¤·¡Ë¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡£¤¤¤¤¤³¤È¤¿¤¯¤µ¤ó½ñ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£°¤¤¤³¤È½ñ¤¤¤Æ¤âËÍ¤Ë¤ÏÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡£
¢£¼«Ê¬¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ï´¨¤¤
¡Ú¤ªÇº¤ßNo.80¡Û¿¦¾ì¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤â´Ø¤ï¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¿Í¤ÎÁ´¤Æ¤¬·ù¤Ç·ù¤Ç...¡£¤·¤«¤â»Å»ö¤¬ÃÙ¤¯¡¢È¾Ç¯°Ê¾å·Ð¤Ä¤Î¤Ç¤¹¤¬Ì¤¤À¤Ë60%¤¯¤é¤¤¤Î»Å»ö¤·¤«½ÐÍè¤º¡£
¤³¤ó¤Ê¿Í¤¬¥Ö¥¯¥í¤µ¤ó¤Î¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿¤é¤É¤¦ÂÐ±þ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡ÚPN:¤Ë¤ã¤ó¤Á¤å¡¼¡¦43ºÐ¡¦²ñ¼Ò°÷¡Û
¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡½¡½»Å»ö¤¬ÃÙ¤¤¿Í¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ë²ñ¼Ò°÷¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤ÏÂçÊÑ¤½¤¦¤ä¤±¤É¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¥«¥Ð¡¼¤ò¤·¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤âÁý¤¨¤Æ¤¤½¤¦¤Ê¤â¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼ÂÎÏ¤â¤Ä¤¯¤·¡¢¤³¤ì¤Ï¼«Ê¬¤ä¤«¤é¤Ç¤¤Æ¤ó¤Í¤ä¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¤³¤È¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ø¤óµ¤¤Ï¤·¤Þ¤¹¤±¤É¡£
¡½¡½¼«Ê¬¤Î¥¹¥¥ë¤ò¾å¤²¤ë»îÎý¤À¤È»×¤¦¡£¤¿¤À¡¢·ë²ÌÅª¤Ë»Å»ö¤ÎÇ½Î¨¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¤é¤É¤¦¤·¤Þ¤¹¡©
ËÍ¤ÏÂ¾¿Í¤ËÀ¤ÏÃ¤ò¾Æ¤¯Êý¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¡ÖÃ¯¤«¤³¤¤¤Ä¤ÎÌÌÅÝ¸«¤¿¤ì¤è¡×¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ã¯¤«ÌÌÅÝ¸«¤Î¤¤¤¤¿Í¤¬¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡½¡½¼«Ê¬¤¸¤ã¤Ê¤¤Ã¯¤«¤¬ÊäÅ¶¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤òµ§¤ë¡£
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤â¤½¤â¤³¤¤¤Ä¤¬»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¤»¤¤¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡¢½õ¤±¤ëµÁÍý¤â¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£»Å»ö¤¬ÃÙ¤¤¿Í¤Î¤»¤¤¤Ç»Å»ö¤Ë»Ù¾ã¤¬½Ð¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ã¤Æ¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½»Å»ö¤ÎÈÏ°Ï¤¬ÌÀ³Î¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢2¿Í¤Ç1¤Ä¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤Ê¤é¡Ö¤Þ¤¢¤ä¤é¤Ê¤·¤ã¤¢¤Ê¤¤¤«¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢2¿Í¤Î¼êÊÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢2¿Í¤È¤â´èÄ¥¤Ã¤¿¤ó¤ä¤·¤Þ¤¢¤¨¤¨¤È¤¤¤¦¤«¡£
¼«Ê¬¤¬¤ä¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¤¿¤¤¿Í¤¬¤ª¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢ÊÌ¤Ë¤¨¤¨¤ä¤ó¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½¤ª¾Ð¤¤¤À¤È¥³¥ó¥Ó¤Ç¥Í¥¿¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¡¢È¯¸ÀÎÏ¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Í¥¿¤ò½ñ¤¯Êý¤Ï¤¿¤·¤«¤ËÂçÊÑ¤Ê»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼ÂºÝ¤½¤¦¤ä¤«¤é¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¡Ö¥Í¥¿¤Ï¤³¤¤¤Ä¤ä¤Ê¤¯¤Æ²¶¤¬½ñ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÀ¼¤Ç¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¾Ð¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ó¤ÊÌÌÇò¤¤¥Í¥¿¤ò¹Í¤¨¤ë¿Í¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¸À¤¦¤ï¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤é½ã¿è¤Ë¥Í¥¿¤¬³Ú¤·¤á¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£²¾Äê¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¿¹ÅÄ¤ä¤Ê¤¯¼«Ê¬¤¬¥Í¥¿¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¿¤È¤·¤Æ¤â¤½¤ì¤ò¸À¤¤¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤¢½ñ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¡½¡½¤³¤Î¿Í¤â¤¤¤Þ¤ÏÂçÊÑ¤À¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤È¤¤¤¦¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤·¤¿¤é´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤è¤ê¡¢¡Ö¤«¤Ã¤³°¤¤¤Ê¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬°ìÈÖ¤Ë¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤Î¿Í¤¬»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤ß¤ó¤Êµ¤¤Å¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡¢¤³¤Î¤Þ¤ÞÌÛ¡¹¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â°¤¤¤³¤È¤ä¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¡üÅì¥Ö¥¯¥í
1985Ç¯10·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡ÂçºåÉÜ°ñÌÚ»Ô½Ð¿È¡¡
¡»2008Ç¯¤Ë¸½ºß¤ÎÁêÊý¤Ç¤¢¤ë¿¹ÅÄÅ¯Ìð¤È¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ø¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡Ù¤ò·ëÀ®¡£2017Ç¯¤ËËÜÌ¾¤ÎÅì¸ýµ¹Î´¤«¤é¸½ºß¤Î·ÝÌ¾¤Ç¤¢¤ëÅì¥Ö¥¯¥í¤Ë²þÌ¾¤·¤¿¡£·ÝÇ½³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤â´Þ¤áÂ¿¤¯¤ÎÉâ¤Ì¾¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¿¡£
¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷Official Youtube Channel¡Ù
¼èºà¡¦Ê¸¡¦»£±Æ¡¿¥¥ó¥Þ¥µ¥¿¥«