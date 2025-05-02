ACLE½à·è¾¡¤Î¥Ù¥¹¥È11¤¬È¯É½¡ª¡Ä·è¾¡¿Ê½Ð¤ÎÀîºêF¤«¤é¤Ï»³¸ýÎÜ°Ë¡¢´Ý»³Í´»Ô¡¢Âç´ØÍ§æÆ¤Î3Ì¾Áª½Ð
¡¡¥¢¥¸¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊAFC¡Ë¤Ï2Æü¡¢AFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡¼¥È¡ÊACLE¡Ë½à·è¾¡¤Î¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥¸¥¢ºÇ¶¯¥¯¥é¥Ö¤ò·è¤á¤ëACLE¤â»Ä¤¹¤È¤³¤í¤Ï·è¾¡Àï¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸½ÃÏ»þ´Ö4·î29Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿½à·è¾¡¤Ç¤Ï¥¢¥ë¡¦¥¢¥Ï¥ê¡¦¥µ¥¦¥¸¤¬¡¢Æ±¹ñ¤Î¡È¥é¥¤¥Ð¥ë¡É¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ë¡¦¥Ò¥é¥ë¤ò·âÇË¡£¤½¤ÎÍâÆü¤Ë¤ÏJ¥ê¡¼¥°ÀªÍ£°ì¤ÎÀ¸¤»Ä¤ê¤Ç¤¢¤ëÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤¬¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½FW¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤òÍÊ¤¹¤ë¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¤ò3¡Ý2¤Ç²¼¤·¡¢¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö3Æü¤Ë¹µ¤¨¤ë·è¾¡Àï¤òÁ°¤Ë¡¢AFC¤Ï½à·è¾¡¤Î¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤òÈ¯É½¡£ÀîºêF¤«¤é¤ÏºÆ»°¤Î¹¥¥»¡¼¥Ö¤Ç¥Á¡¼¥à¤òµß¤Ã¤¿GK»³¸ýÎÜ°Ë¡¢Áê¼ê¤Î¶¯ÎÏ¹¶·â¿Ø¤ËÂÐ¤·¤ÆÇ´¤ê¶¯¤¤¼éÈ÷ÂÐ±þ¤òÂ³¤±¤¿DF´Ý»³Í´»Ô¡¢¤½¤·¤Æ2ÅÀÌÜ¤ò·è¤á¤¿MFÂç´ØÍ§æÆ¤Î3¿Í¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¢¥ë¡¦¥¢¥Ï¥ê¡¦¥µ¥¦¥¸¤«¤é¤ÏºÇÂ¿5Ì¾¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½FW¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥Õ¥£¥ë¥ß¡¼¥Î¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½FW¥¤¥ô¥¡¥ó¡¦¥È¥Ë¡¼¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¢¥ë¥¸¥§¥ê¥¢ÂåÉ½FW¥ê¥ä¥É¡¦¥Þ¥Õ¥ì¥º¡¢ËÌ¥Þ¥±¥É¥Ë¥¢ÂåÉ½DF¥¨¥º¥¸¥ã¥ó¡¦¥¢¥ê¥ª¥¹¥¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢ÂåÉ½DF¥¢¥ê¡¼¡¦¥Þ¥¸¥å¥é¥·¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÀîºêF¤ËÇÔ¤ì¤¿¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¤«¤é¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½DF¥¢¥¤¥á¥ê¥¯¡¦¥é¥Ý¥ë¥Æ¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢ÂåÉ½MF¥¢¥¤¥Þ¥ó¡¦¥ä¥Ò¥ä¡¢¥»¥Í¥¬¥ëÂåÉ½FW¥µ¥Ç¥£¥ª¡¦¥Þ¥Í¤Î3Ì¾¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÀîºêF¤È¥¢¥ë¡¦¥¢¥Ï¥ê¡¦¥µ¥¦¥¸¤Ë¤è¤ë·è¾¡Àï¤ÏÆüËÜ»þ´Ö4Æü¤Î¸áÁ°1»þ30Ê¬¥¥Ã¥¯¥ª¥ÕÍ½Äê¡£»î¹ç¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡ØDAZN¡Ù¤Ë¤ÆÌµÎÁ¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£½à·è¾¡¤Î¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
◼︎ACLE½à·è¾¡b¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó
¢§GK
»³¸ýÎÜ°Ë¡ÊÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¡Ë
¢§DF
¥¢¥ê¡¼¡¦¥Þ¥¸¥å¥é¥·¡Ê¥¢¥ë¡¦¥¢¥Ï¥ê¡¦¥µ¥¦¥¸¡Ë
¥¢¥¤¥á¥ê¥¯¡¦¥é¥Ý¥ë¥Æ¡Ê¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¡Ë
´Ý»³Í´»Ô¡ÊÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¡Ë
¥¨¥º¥¸¥ã¥ó¡¦¥¢¥ê¥ª¥¹¥¡Ê¥¢¥ë¡¦¥¢¥Ï¥ê¡¦¥µ¥¦¥¸¡Ë
¢§MF
¥ê¥ä¥É¡¦¥Þ¥Õ¥ì¥º¡Ê¥¢¥ë¡¦¥¢¥Ï¥ê¡¦¥µ¥¦¥¸¡Ë
¥¢¥¤¥Þ¥ó¡¦¥ä¥Ò¥ä¡Ê¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¡Ë
¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥Õ¥£¥ë¥ß¡¼¥Î¡Ê¥¢¥ë¡¦¥¢¥Ï¥ê¡¦¥µ¥¦¥¸¡Ë
¥µ¥Ç¥£¥ª¡¦¥Þ¥Í¡Ê¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¡Ë
¢§FW
¥¤¥ô¥¡¥ó¡¦¥È¥Ë¡¼¡Ê¥¢¥ë¡¦¥¢¥Ï¥ê¡¦¥µ¥¦¥¸¡Ë
Âç´ØÍ§æÆ¡ÊÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¡Ë
¡¡¥¢¥¸¥¢ºÇ¶¯¥¯¥é¥Ö¤ò·è¤á¤ëACLE¤â»Ä¤¹¤È¤³¤í¤Ï·è¾¡Àï¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸½ÃÏ»þ´Ö4·î29Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿½à·è¾¡¤Ç¤Ï¥¢¥ë¡¦¥¢¥Ï¥ê¡¦¥µ¥¦¥¸¤¬¡¢Æ±¹ñ¤Î¡È¥é¥¤¥Ð¥ë¡É¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ë¡¦¥Ò¥é¥ë¤ò·âÇË¡£¤½¤ÎÍâÆü¤Ë¤ÏJ¥ê¡¼¥°ÀªÍ£°ì¤ÎÀ¸¤»Ä¤ê¤Ç¤¢¤ëÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤¬¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½FW¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤òÍÊ¤¹¤ë¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¤ò3¡Ý2¤Ç²¼¤·¡¢¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¥¢¥ë¡¦¥¢¥Ï¥ê¡¦¥µ¥¦¥¸¤«¤é¤ÏºÇÂ¿5Ì¾¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½FW¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥Õ¥£¥ë¥ß¡¼¥Î¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½FW¥¤¥ô¥¡¥ó¡¦¥È¥Ë¡¼¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¢¥ë¥¸¥§¥ê¥¢ÂåÉ½FW¥ê¥ä¥É¡¦¥Þ¥Õ¥ì¥º¡¢ËÌ¥Þ¥±¥É¥Ë¥¢ÂåÉ½DF¥¨¥º¥¸¥ã¥ó¡¦¥¢¥ê¥ª¥¹¥¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢ÂåÉ½DF¥¢¥ê¡¼¡¦¥Þ¥¸¥å¥é¥·¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÀîºêF¤ËÇÔ¤ì¤¿¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¤«¤é¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½DF¥¢¥¤¥á¥ê¥¯¡¦¥é¥Ý¥ë¥Æ¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢ÂåÉ½MF¥¢¥¤¥Þ¥ó¡¦¥ä¥Ò¥ä¡¢¥»¥Í¥¬¥ëÂåÉ½FW¥µ¥Ç¥£¥ª¡¦¥Þ¥Í¤Î3Ì¾¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÀîºêF¤È¥¢¥ë¡¦¥¢¥Ï¥ê¡¦¥µ¥¦¥¸¤Ë¤è¤ë·è¾¡Àï¤ÏÆüËÜ»þ´Ö4Æü¤Î¸áÁ°1»þ30Ê¬¥¥Ã¥¯¥ª¥ÕÍ½Äê¡£»î¹ç¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡ØDAZN¡Ù¤Ë¤ÆÌµÎÁ¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£½à·è¾¡¤Î¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
◼︎ACLE½à·è¾¡b¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó
¢§GK
»³¸ýÎÜ°Ë¡ÊÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¡Ë
¢§DF
¥¢¥ê¡¼¡¦¥Þ¥¸¥å¥é¥·¡Ê¥¢¥ë¡¦¥¢¥Ï¥ê¡¦¥µ¥¦¥¸¡Ë
¥¢¥¤¥á¥ê¥¯¡¦¥é¥Ý¥ë¥Æ¡Ê¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¡Ë
´Ý»³Í´»Ô¡ÊÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¡Ë
¥¨¥º¥¸¥ã¥ó¡¦¥¢¥ê¥ª¥¹¥¡Ê¥¢¥ë¡¦¥¢¥Ï¥ê¡¦¥µ¥¦¥¸¡Ë
¢§MF
¥ê¥ä¥É¡¦¥Þ¥Õ¥ì¥º¡Ê¥¢¥ë¡¦¥¢¥Ï¥ê¡¦¥µ¥¦¥¸¡Ë
¥¢¥¤¥Þ¥ó¡¦¥ä¥Ò¥ä¡Ê¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¡Ë
¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥Õ¥£¥ë¥ß¡¼¥Î¡Ê¥¢¥ë¡¦¥¢¥Ï¥ê¡¦¥µ¥¦¥¸¡Ë
¥µ¥Ç¥£¥ª¡¦¥Þ¥Í¡Ê¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¡Ë
¢§FW
¥¤¥ô¥¡¥ó¡¦¥È¥Ë¡¼¡Ê¥¢¥ë¡¦¥¢¥Ï¥ê¡¦¥µ¥¦¥¸¡Ë
Âç´ØÍ§æÆ¡ÊÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¡Ë