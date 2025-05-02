X¡¦¥¢¥í¥ó¥½´ÆÆÄÂàÇ¤¤ËÈ÷¤¨¤ë¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¡¢¥·¥ã¥Ó»á¤¬¸åÇ¤¸õÊä¤Ë¡©¡Ä¥»¥¹¥¯»á¤È¤â²ñÃÌ¤«
¡¡¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤¬»Ø´ø´±ÂàÇ¤¤ËÈ÷¤¨¡¢Ê£¿ôÌ¾¤ÎÆ°¸þ¤òÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£5·î1Æü¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó»æ¡Ø¥Þ¥ë¥«¡Ù¤ä¥É¥¤¥Ä»æ¡Ø¥Ó¥ë¥È¡Ù¤Ê¤É¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤Ï2022Ç¯10·î¤Ë¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½´ÆÆÄ¤ò¾·¤Ø¤¤¡£¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ç½é¤á¤Æ»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿43ºÐ¤Î¸µ¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½MF¤Ï¡¢½¢Ç¤Åö½é2Éô¹ß³Ê·÷Æâ¤ËÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Á¡¼¥à¤ò¤¹¤°¤µ¤ÞÎ©¤ÆÄ¾¤¹¤È¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬»Ë¾å½é¤ÎÌµÇÔÍ¥¾¡¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤Û¤«¡¢DFB¥Ý¥«¡¼¥ë¤âÀ©ÇÆ¡£3Ç¯ÌÜ¤Îº£¥·¡¼¥º¥ó¤â¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ç¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ë¼¡¤°2°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ë¤Ê¤É¡¢Í¥¤ì¤¿¼êÏÓ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½¹Ô·ÀÌó¤ò2026Ç¯6·îËö¤Þ¤Ç»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½´ÆÆÄ¤À¤¬¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Îµî½¢¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥ë¥í¡¦¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¤ÎÂàÇ¤¤¬Ç»¸ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ï¡¢¥¯¥é¥ÖOB¤Ç¤â¤¢¤ëÆ±»á¤ò¸åÇ¤¸õÊäÉ®Æ¬¤Ë¿ø¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¹¤Ç¤Ë¸ò¾Ä¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¡£¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤È¤Î·ÀÌó¤Ë¤Ï¡¢¸ÅÁã¥¯¥é¥Ö¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ËÍ¸ú¤È¤Ê¤ë¡È¿Â»Î¶¨Äê¡É¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢º£²Æ¤ÎÂàÃÄ¤Î²ÄÇ½À¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¸½¾õ¤«¤é¡¢¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤Ï»Ø´ø´±ÂàÇ¤¤Î²ÄÇ½À¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢¤¹¤Ç¤Ë¸åÇ¤¸õÊä¤ÎÁªÄê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¡£ºòÇ¯10·î¤Þ¤Ç¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤¿¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Æ¥ó¡¦¥Ï¥Õ»á¤ä¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤òÂàÇ¤¤¹¤ë¥¤¥Þ¥Î¥ë¡¦¥¢¥ë¥°¥¢¥·¥ë´ÆÆÄ¤ÎÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤«¤Ä¤Æ¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤Ç¶¦Æ®¤·¡¢¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Ç¤Ï¡È¥é¥¤¥Ð¥ë¡É¤È¤·¤Æï®¤òºï¤Ã¤¿¸µ¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ÎÁª¼ê2Ì¾¤â¸åÇ¤¸õÊä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£1¿ÍÌÜ¤Ï¥·¥ã¥Ó¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹»á¡£¥¯¥é¥Ö·Ð±Ä¿Ø¤¬µá¤á¤ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤Ë¹çÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¸ÅÁã¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ò¥é¡¦¥ê¡¼¥¬À©ÇÆ¤ËÆ³¤¤¤¿·Ð¸³¤â¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¡£ËÜ¿Í¤Ïºò¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤òÂàÇ¤¤·¤Æ°Ê¹ß¥Õ¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»ØÆ³¼Ô¥¥ã¥ê¥¢¤ÎºÆ³«¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡2¿ÍÌÜ¤Ï¸½ºß¥³¥â¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤ë¥»¥¹¥¯¡¦¥Õ¥¡¥Ö¥ì¥¬¥¹´ÆÆÄ¡£¡Ø¥Ó¥ë¥È¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤Î¥¯¥é¥Ö´Ø·¸¼Ô¤È¤Î²ñÃÌ¤Î¾ì¤¬Àß¤±¤é¤ì¡¢°Õ¸«¸ò´¹¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¥³¥â¤È¤Î¸½¹Ô·ÀÌó¤Ï2028Ç¯6·îËö¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥ß¥é¥ó¤ä¥í¡¼¥Þ¡¢¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¤Ê¤É¤â´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²Æ¤ÎÂàÃÄ¤Î²ÄÇ½À¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤Ï2022Ç¯10·î¤Ë¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½´ÆÆÄ¤ò¾·¤Ø¤¤¡£¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ç½é¤á¤Æ»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿43ºÐ¤Î¸µ¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½MF¤Ï¡¢½¢Ç¤Åö½é2Éô¹ß³Ê·÷Æâ¤ËÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Á¡¼¥à¤ò¤¹¤°¤µ¤ÞÎ©¤ÆÄ¾¤¹¤È¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬»Ë¾å½é¤ÎÌµÇÔÍ¥¾¡¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤Û¤«¡¢DFB¥Ý¥«¡¼¥ë¤âÀ©ÇÆ¡£3Ç¯ÌÜ¤Îº£¥·¡¼¥º¥ó¤â¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ç¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ë¼¡¤°2°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ë¤Ê¤É¡¢Í¥¤ì¤¿¼êÏÓ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¸½¾õ¤«¤é¡¢¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤Ï»Ø´ø´±ÂàÇ¤¤Î²ÄÇ½À¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢¤¹¤Ç¤Ë¸åÇ¤¸õÊä¤ÎÁªÄê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¡£ºòÇ¯10·î¤Þ¤Ç¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤¿¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Æ¥ó¡¦¥Ï¥Õ»á¤ä¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤òÂàÇ¤¤¹¤ë¥¤¥Þ¥Î¥ë¡¦¥¢¥ë¥°¥¢¥·¥ë´ÆÆÄ¤ÎÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤«¤Ä¤Æ¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤Ç¶¦Æ®¤·¡¢¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Ç¤Ï¡È¥é¥¤¥Ð¥ë¡É¤È¤·¤Æï®¤òºï¤Ã¤¿¸µ¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ÎÁª¼ê2Ì¾¤â¸åÇ¤¸õÊä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£1¿ÍÌÜ¤Ï¥·¥ã¥Ó¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹»á¡£¥¯¥é¥Ö·Ð±Ä¿Ø¤¬µá¤á¤ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤Ë¹çÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¸ÅÁã¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ò¥é¡¦¥ê¡¼¥¬À©ÇÆ¤ËÆ³¤¤¤¿·Ð¸³¤â¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¡£ËÜ¿Í¤Ïºò¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤òÂàÇ¤¤·¤Æ°Ê¹ß¥Õ¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»ØÆ³¼Ô¥¥ã¥ê¥¢¤ÎºÆ³«¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡2¿ÍÌÜ¤Ï¸½ºß¥³¥â¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤ë¥»¥¹¥¯¡¦¥Õ¥¡¥Ö¥ì¥¬¥¹´ÆÆÄ¡£¡Ø¥Ó¥ë¥È¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤Î¥¯¥é¥Ö´Ø·¸¼Ô¤È¤Î²ñÃÌ¤Î¾ì¤¬Àß¤±¤é¤ì¡¢°Õ¸«¸ò´¹¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¥³¥â¤È¤Î¸½¹Ô·ÀÌó¤Ï2028Ç¯6·îËö¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥ß¥é¥ó¤ä¥í¡¼¥Þ¡¢¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¤Ê¤É¤â´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²Æ¤ÎÂàÃÄ¤Î²ÄÇ½À¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£