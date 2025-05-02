ÉÛ»ÜÌÀ¡¢¥Ó¥ë¥Üー¥É¥é¥¤¥Ö3²ñ¾ì¤Ç¹±Îã¤Î¥¸¥ã¥º¥é¥¤¥Ö³«ºÅ¡¡¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSOMETHING JAZZY¡Ù¥·¥êー¥º¤òÂÎ¸½
¡¡ÉÛ»ÜÌÀ¤¬¡¢7·î¤è¤ê¥Ó¥ë¥Üー¥É¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Æ¥¸¥ã¥º¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§SHE'S¡¢½é¤Î¥Ó¥ë¥Üー¥É¥é¥¤¥Ö¤Ç¸«¤»¤¿¥Ð¥ó¥É¤Î¿¼²½¡¡¿·¶Ê¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê°ìÌë¤ò¥ì¥Ýー¥È¡Ë
¡¡ËÜ¸ø±é¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSOMETHING JAZZY¡Ù¥·¥êー¥º¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¹±Îã¤Î¥¸¥ã¥º¥é¥¤¥Ö¡£7·î21Æü¤Ë¥Ó¥ë¥Üー¥É¥é¥¤¥ÖÂçºå¡¢8·î1Æü¤Ë¥Ó¥ë¥Üー¥É¥é¥¤¥Ö²£ÉÍ¡¢Æ±·î8Æü¤Ë¥Ó¥ë¥Üー¥É¥é¥¤¥ÖÅìµþ¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ËÜ¸ø±é¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢6·î2ÆüÀµ¸á¤è¤êClub BBL²ñ°÷¡¿Ë¡¿Í²ñ°÷Àè¹Ô¡¢9ÆüÀµ¸á¤è¤ê°ìÈÌÈ¯Çä¤ò³«»ÏÍ½Äê¤À¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÉÛ»ÜÌÀ¤Ï¿·¶Ê3¶Ê¤ò´Þ¤à60¼þÇ¯µÇ°¤ÎCD¡õDVD BOX¡ØAKIRA FUSE 60th Anniversary Special Box Voyage ¡ãÎ¹Ï©¡ä¡Ù¤ò5·î7Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë