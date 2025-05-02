¡Ö¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤·¤¿¡×ºë¶Ì¡¦È¬Ä¬»ÔÆ»Ï©´ÙË×»ö¸Î¤«¤é3¥«·î¡Ä»àË´³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿ÃËÀ±¿Å¾¼ê¤Î°äÂ²¤¬¥³¥á¥ó¥È¡¡¶ÐÌ³Àè¤Î²ñ¼ÒÂåÉ½¡Ö2ÅÙ¤ÈÆ±¤¸»ö¤¬µ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×
ºë¶Ì¡¦È¬Ä¬»Ô¤Çµ¯¤¤¿Æ»Ï©´ÙË×»ö¸Î¤Ç¡¢»ö¸ÎÈ¯À¸¤«¤é3¥«·î¤¢¤Þ¤ê·Ð¤Ã¤¿2Æü¡¢¹ÔÊý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥È¥é¥Ã¥¯±¿Å¾¼ê¤ÎÃËÀ¡Ê74¡Ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£ÃËÀ¤Î²ÈÂ²¤Ï¡¢¡Ö¶»¤¬Äù¤áÉÕ¤±¤é¤ì¤ëÁÛ¤¤¡×¤ÈÄÀÄË¤Ê»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ±¿Å¾¼ê¤Î°äÂÎ¤¬È¯¸«
2025Ç¯1·î¡¢È¬Ä¬»Ô¤ÎÆ»Ï©¤¬´ÙË×¤·¤Æ¥È¥é¥Ã¥¯¤¬Å¾Íî¤·¡¢74ºÐ¤ÎÃËÀ±¿Å¾¼ê¤¬°ÂÈÝÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ö¸Î¡£
·Ù»¡¤ä¾ÃËÉ¤Ï¡¢2Æü¸áÁ°5»þº¢¤«¤é²¼¿åÆ»´É¤ËÆþ¤ê¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤Î±¿Å¾ÀÊÉôÊ¬¤«¤éÃËÀ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¿ÍÊª¤òµß½Ð¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À»þ´Ö¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡×ÃËÀ±¿Å¾¼ê¤Î²ÈÂ²¤¬¥³¥á¥ó¥ÈÈ¯É½
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢ÃËÀ¤Î²ÈÂ²¤¬¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
ÃËÀ±¿Å¾¼ê¡Ê74¡Ë¤Î²ÈÂ²¤Î¥³¥á¥ó¥È¡§
»ö¸Î¤«¤é3¥«·î°Ê¾å¤¬·Ð¤Á¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Éã¤¬µß½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Æ»Ï©´ÙË×»ö¸Î¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢ÁÛÁü¤¹¤é¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤½ÐÍè»ö¤Ç¤·¤¿¡£Íî²¼¤·¤¿¼ÖÆâ¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤¿Éã¤Ï¡¢¿´¤Î¶¯¤¤¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¶²ÉÝ¤ä¶ìÄË¤ÈÀï¤Ã¤Æ¡¢ÎÏ¿Ô¤¤ë¤Þ¤ÇÀ¸¤¤Æµ¢¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤òÁÛ¤¦¤ÈÂÎ¤¬¿Ì¤¨¡¢¶»¤¬Äù¤áÉÕ¤±¤é¤ì¤ëÁÛ¤¤¤Ç¤¹¡£ÂÎ¤¬Âç¤¤¯¡¢²¿¤«¤ÈÍê¤ì¤ëÉã¤Ç¤·¤¿¡£¾¯¤·´è¸Ç¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â¾Ð´é¤Ç¡¢¤È¤Æ¤âÍ¥¤·¤¯²¹¸ü¤ÊÀ³Ê¤ÎÉã¡£»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£
Â¹¤¬À¸¤Þ¤ì°¦¾ð¤òÃí¤®¡¢¤ÒÂ¹¤¬À¸¤Þ¤ì¹¹¤ËÂô»³¤Î°¦¾ð¤òÃí¤®¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÀ®Ä¹¤ò¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤ß¤ó¤Ê¤¬Âç¹¥¤¤ÊÉã¤¬ÆÍÇ¡¤È¤·¤Æµï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»ö¼Â¤ò¡¢Ì¤¤À¤Ë¿®¤¸¤ë¤³¤È¤â¡¢¼õ¤±»ß¤á¤ë»ö¤â½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤À¤Þ¤À»þ´Ö¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£º£¤ÏÉã¤Î°Ù¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤¬½ÐÍè¤ë»ö¤òÀº°ìÇÕ¤ä¤ê¡¢Á°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¹Ô¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÃËÀ¤¬¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿²ñ¼Ò¤ÎÂåÉ½¤Ï¡¢¡Ö´Ø·¸³Æ½ð¤Î¡¢³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢ËÜ·ï»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤ÎÆÃÄê¡¦²þÁ±¤Ë¤´¿ÔÎÏ¤¤¤¿¤À¤¡¢2ÅÙ¤ÈÆ±¤¸»ö¤¬µ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢À¤¤ÎÃæ¤Î¿Í¤¬¸øÆ»¤ò°Â¿´¤·¤ÆÁö¹Ô¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡×5·î2ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë