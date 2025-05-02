ÀãÁÈ¿·¥È¥Ã¥×Ä«Èþ°¼¡Ö±©º¬¤Î½Å¤ß¡¢¥È¥Ã¥×¤Î·Ê¿§¡££±²ó£±²ó¤«¤ß¤·¤á¤Ê¤¬¤é¡×Åìµþ¸ø±éÁ°¤ËÄÌ¤··Î¸Å
ÊõÄÍ²Î·àÀãÁÈ¤ÎÅìµþ¸ø±é¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ÖROBIN THE HERO¡×¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥·¥ç¡¼¡Ö¥ª¡¼¥ô¥¡¥Á¥å¥¢¡ª¡×¡Ê3Æü¡Á6·î22Æü¡Ë¤Î¸ø³«ÄÌ¤··Î¸Å¤¬2Æü¡¢ÅìµþÊõÄÍ·à¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
ºòÇ¯10·î¤Ë¥È¥Ã¥×¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿Ä«Èþ°¼¤Î¡¢Æ±·à¾ì½é¤ªÈäÏªÌÜºî¤È¤Ê¤ë¡£¥È¥Ã¥×Ì¼Ìò¤ÎÌ´Çò¤¢¤ä¤È°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿Ä«Èþ¤Ï¡ÖÌÀÆü¤Î½éÆü¤è¤ê6·î22Æü¤ÎÀé½©³Ú¤Þ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£
ËÜµòÃÏ¤ÎÊ¼¸Ë¡¦ÊõÄÍÂç·à¾ì¤Ç¤Ï4·î13Æü¤Þ¤ÇÆ±¸ø±é¤ò¾å±é¤·¤¿¡£Âç±©º¬¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÂç³¬ÃÊ¤ò²¼¤ê¡Ö±©º¬¤Î½Å¤ß¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤³¤ì¤¬111Ç¯Â³¤¤¤¿ÊõÄÍ¥È¥Ã¥×¤Î·Ê¿§¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Æü¡¹¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÈÀãÁÈ¤Î¤ß¤ó¤Ê¤¬½Ð·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë²¹¤«¤¤¤Þ¤Ê¤¶¤·¤ò¡¢±©º¬¤Î²¹¤«¤µ¤È¤È¤â¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Åìµþ¤Ç¤â1²ó1²ó¡¢¤«¤ß¤·¤á¤Ê¤¬¤é¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡ÖROBIN¡Ý¡×¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¤¬¸Ø¤ëÅÁÀâ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¡¢¥í¥Ó¥ó¡¦¥Õ¥Ã¥É¤ÎÊª¸ì¡£12À¤µª¤Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Ãç´Ö¤È¤È¤â¤ËÅ¨¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¼ç¿Í¸ø¥í¥Ó¥ó¤ò¹¥±é¤·¤¿¡£¡Ö¥ª¡¼¥ô¥¡¥Á¥å¥¢¡ª¡×¤Ç¤ÏµÒÀÊ¹ß¤ê¤Î±é½Ð¤¬¤¢¤ê¡Ö°ì½ï¤ËÍÙ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤«¤±À¼¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ê¡¢³§¤µ¤Þ¤È°ìÂÎ´¶¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¡£Åìµþ¤Î³§¤µ¤Þ¤¬¤É¤¦¤¤¤¦È¿±þ¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
ËÜ³ÊÅª¤Ë¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ»ÏÆ°¤·¤¿¿·À¸¡¦ÀãÁÈ¤Ë¡Öº£¤ÏÀª¤¤¤ËÇ¤¤»¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë²¿¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢»ä¤â³Ú¤·¤ß¡£¤¢¤Þ¤ê¤É¤¦¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤ò·è¤á¤º¤Ë¡¢¸µµ¤¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£