É×¤ÎÆ±´ü¤«¤é²Ö¸«¤ÎÍ¶¤¤¡© ·ù¤ÊÍ½´¶¤Ë¥¶¥ï¤Ä¤¯¿´¡Ä¡ãÉ×¤ÎÆ±´ü¤¬·ù¤¤ 1¡ä¡ÚËÜÅö¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÆÉ¼Ô¤Î¤Ï¤Ê¤· Vol.41¡Û
ÆÉ¼Ô¤«¤éÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼ÂÂÎ¸³¤ò¡¢¥¦¡¼¥Þ¥ó¥¨¥¥µ¥¤¥ÈÊÔ½¸Éô¤¬Ì¡²è²½¤¹¤ë¡ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÆÉ¼Ô¤Î¤Ï¤Ê¤·¡×¡£º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆÉ¼ÔN¤µ¤ó¤¬ÂÎ¸³¤·¤¿¤ªÏÃ¤Ç¤¹¡£
É×¤Î¿¦¾ìÆ±´ü¡¢¥Ä¥è¥·¤È¥¿¥«¥·¤Ë²Ö¸«¤ËÍ¶¤ï¤ì¡¢²ÈÂ²Æ±»Î¤Ç½¸¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤ÌµÃã¿¶¤ê¤ò¤µ¤ì¤Æ¡Ä¡©
¢£É×¤È»Ò¤É¤â¤È¡¢Ê¿ÏÂ¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ä
»ä¤ÏÉ×¤È¿¦¾ì¤Ç½Ð²ñ¤¤¡¢·ëº§¤·¤Æ7Ç¯¤¬·Ð¤Á¤Þ¤¹¡£
Ã´ÅöÉô½ð¤Ï°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤Î¡¢º£¤Ç¤âÆ±¤¸¿¦¾ì¤ÇÆ¯¤¯»ä¤¿¤Á¡£¤ª¸ß¤¤»Ù¤¨¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢Æø¤ä¤«¤ÊËèÆü¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä«¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î»ÙÅÙ¤ËÄÉ¤ï¤ì¡¢»Å»ö¤«¤éµ¢¤ì¤ÐÍ¼¿©¤Î½àÈ÷¤ÈÊÒÉÕ¤±¡¢¤½¤ì¤Ë½ô¡¹¤Î²È»ö¡£Ë»¤·¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ó¤ÊÆü¾ï¤¬»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï²¿¤è¤ê¤Î¹¬¤»¤Ç¤¹¡£
É×¤Ï»Å»ö¤Ç¤â²ÈÄí¤Ç¤â¤½¤ÎÀ¿¼Â¤µ¤æ¤¨¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¿®Íê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤ÏÀÕÇ¤´¶¤¬¶¯¤¯¡¢¤É¤ó¤Ê¤È¤¤â²ÈÂ²¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸Ø¤ê¤Ç¤¢¤ê¡¢»Ù¤¨¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ëÆü¤Î¤³¤È¡¢É×¤¬²ñ¼ÒÆ±´ü¤Î¥Ä¥è¥·¤µ¤ó¤È¥¿¥«¥·¤µ¤ó¤«¤éÏ¢Íí¤¬Æþ¤Ã¤¿¤È¹ð¤²¤Æ¤¤Æ¡Ä¡£
¢£É×¤ÎÆ±´ü¤«¤é²Ö¸«¤ÎÍ¶¤¤¡£·ù¤ÊÍ½´¶¡Ä
É×¤¬Æ±´ü¤Î¥Ä¥è¥·¤µ¤ó¤È¥¿¥«¥·¤µ¤ó¤«¤é²Ö¸«¤Î¤ªÍ¶¤¤¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
Èà¤é¤âºÇ¶á·ëº§¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢3²ÈÂ²¤Ç½¸¤Þ¤ê¿ÆËÓ¤ò¿¼¤á¤è¤¦¤È¤¤¤¦Äó°Æ¤Ç¤¹¡£
¥Ä¥è¥·¤µ¤ó¤È¥¿¥«¥·¤µ¤ó¤Ï¡¢»ä¤È¤ÏÉô½ð¤¬°ã¤¦¤¿¤áÆü¡¹¤Î´Ø¤ï¤ê¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢É×¤Î·ëº§¼°¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢°ÊÁ°¤«¤é¼ÒÆâ¤Ç²ñ¤¦¤È°§»¢¤ò¸ò¤ï¤¹¤¯¤é¤¤¤Î´Ø·¸¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÀèÇÚ¤äÆ±Î½·ÐÍ³¤Ç¡¢Èà¤é¤Î±½¤ò¼ª¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ä¥è¥·¤Ï¤¤¤Ä¤â·Ú¸ý¤ò¤¿¤¿¤¯¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢°ì¸«¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ÎÎ¢¤ËÛù¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥¿¥«¥·¤Ï¥¯¡¼¥ë¤ÇÃ¸¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¿¤Þ¤Ë±Ô¤¤ÈãÈ½Åª¤ÊÌÜ¤Ç¿Í¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤Õ¤¿¤ê¤ÈÏÃ¤¹¤È¤¤Ï¡¢»ä¤â¾¯¤·¶ÛÄ¥´¶¤¬È¼¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤È¤Îµ÷Î¥´¶¤¬¤Ä¤«¤á¤º¡¢»ä¤Ï¤¤¤Ä¤â¿´¤ÎÃæ¤Ç·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¨¤³¤ÎÌ¡²è¤ÏÆÉ¼Ô¤Î¼ÂÏÃ¤ò¸µ¤ËÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¤¥é¥¹¥È¡¦¥Æ¥¥¹¥ÈÀ©ºî¤Ë°ìÉôÀ¸À®·ÏAI¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(¥¦¡¼¥Þ¥ó¥¨¥¥µ¥¤¥ÈÊÔ½¸Éô)