エレガントは、フィギュア「樫野 つまずきトラブルメイドVer.」を2026年7月に発売する。価格は18,700円。

本商品は「アズールレーン」より重桜に所属する運送艦「樫野」の着せ替えスキン「つまずきトラブルメイド」の姿で1/7スケールフィギュア化したもの。

指揮官からのご注文を承る最中といったシチュエーションが表現され、胸は装いからはち切れんばかりの“たわわ”な仕上がりとなっている。

また、差し替え表情パーツ「ハート目顔」と「恥ずかしがり顔」が付属。さらに大胆な姿にできる胸の差し替えパーツも付属し、好みの姿でディスプレイすることができる。

スケール:1/7

サイズ:全高約260mm(台座含む)

(C) 2017 Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd. All Rights Reserved.

(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.