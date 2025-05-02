Mei Semones¤¬¸ì¤ëÈ¾À¸¤Èº£¡¡ÆüËÜ¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥ë¡¼¥Ä¡¢¡ØAnimaru¡Ù¤È¤¤¤¦¼«Ê¬¤À¤±¤Î²»³Ú
¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥é¡¼¤Î¼«Í³Ä¢¤ò³«¤¯¤È¡¢24Ç¯´Ö¤Î»×¤¤½Ð¤¬Â«¤È¤Ê¤Ã¤ÆÈô¤Ó½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¥á¥¤¡¦¥·¥â¥Í¥¹¡ÊMei Semones¡Ë¤¬¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØAnimaru¡Ù¤ÇÉÁ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Èà½÷¤¬´¶¤¸¤¿Æü¾ï¤ÎÃæ¤Î¡Ö¤Ê¤ó¤«¤¤¤¤´¶¤¸¡×¤À¡£
¥Ð¡¼¥¯¥ê¡¼²»³ÚÂç³Ø¤Ç¥¸¥ã¥º¥®¥¿¡¼¤ò³Ø¤Ó¡¢¼«¿È¤Î³Ú¶Ê¤Ç¤Ï¥Ü¥µ¥Î¥ô¥¡¤ä¥Þ¥¹¥í¥Ã¥¯¤«¤é¤Î±Æ¶Á¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢Ê¿°×¤ÊÆüËÜ¸ì¤È±Ñ¸ì¤ÇÞí¡¹¤È²Î¤¤¤«¤±¤ë¡£ÆÈÆÃ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÏÈà½÷¤ÎÀ¸³è¤ÎÂ¿ÁØÀ¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÈ¿±Ç¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢·ë²ÌÅª¤ËÂ¿¤¯¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î¿´¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÎEP¡ØKabutomushi¡Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¥ì¥Ã¥É¡¦¥Û¥Ã¥È¡¦¥Á¥ê¡¦¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥º¤Î¥Õ¥ê¡¼¤¬¡ÖËÜÅö¤ËÈþ¤·¤¤¥ì¥³¡¼¥É¡×¤È»¿¼¤òÁ÷¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤Î²Î¤Ï¸À¸ì¤äÀ¤Âå¤ÎÊÉ¤òÄ¶¤¨¤¿»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
º£ºî¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¿Í¤ÎÊì¤È¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤ÎÉã¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÁÐ»Ò¤ÎËå¤È¶¦¤Ë¥ß¥·¥¬¥ó½£¤Ç°é¤Ã¤¿¥á¥¤¤Ï¡¢¸½ºß¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¤òµòÅÀ¤Ë²»³Ú³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØKabutomushi¡Ù¼ýÏ¿¤Î¡ÖInaka¡×¤Ç¤Ï¡Ò¥Ð¥¤¥Ð¥¤¡¿¤µ¤è¤Ê¤é¡¿ËÍ¤ÏÅÄ¼Ë¤Ë¡¿°ú¤Ã±Û¤·¤¿¤¤¡Ó¤È²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤È¤Ï¿ïÊ¬¾õ¶·¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¸½ºß¤ÎÈà½÷¤Ï¥Ò¥Ã¥Ý¡¦¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ä¥Ñ¥Á¥ó¥³¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ð¥ó¥É¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ë»²²Ã¤·¡¢¼«¿È¤â²¤½£¤Ç¤Î¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥ó¡¦¥Ä¥¢¡¼¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢¥¢¥Ã¥×¥«¥ß¥ó¥°¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¤À¡£º£Ç¯¤Î7·î¤Ë¤Ï¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤âÇ®¤¤»ëÀþ¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Ç¤â·è¤·¤Æ¥Õ¥©¡¼¥à¤òÊø¤¹¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¿Ä¤Î¶¯¤µ¤â¡¢¡ØAnimaru¡Ù¤Ë¤ÏÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
º£²ó¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØAnimaru¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃÂê¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼ÌÜÀþ¤ÇÈà½÷¤Î¥ë¡¼¥Ä¤ä¸½ºß¤ÎÀ¸³è¤Ë±è¤Ã¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¡£Zoom¤ò³«¤¤¤Æ¥á¥¤¤Ë¼ÁÌä¤òÌä¤¤¤«¤±¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Èà½÷¤Ï°ìÉô±Ñ¸ì¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤Û¤ÜÁ´¤Æ¤òÆüËÜ¸ì¤ÇÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¸ª¤ÎÎÏ¤òÈ´¤¤¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¤Ë¤´¤ê¤Î¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤ÈÆ·¤Ë¼ÍÈ´¤«¤ì¤½¤¦¤Ê½Ö´Ö¤¬ÆÍÁ³Ë¬¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬Éº¤¦¥á¥¤¤È¤Î²ñÏÃ¤«¤é¡¢¡ØAnimaru¡Ù¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤Ê¤ó¤«¤¤¤¤´¶¤¸¡×¤Î°ìÃ¼¤ò³À´Ö¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
Photo by Lucas Hui
À¸¤¤Î©¤Á¤È²ÈÂ²¤ÎÏÃ¡¢¼«Ê¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤Þ¤Ç
-ºÇ¿·ºî¡ØAnimaru¡Ù¤Ï±Ñ¸ì¤ÎÄÖ¤ê¡Ê¡ÖAnimal¡×¡Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥¢¥Ë¥Þ¥ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÎÈ¯²»¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ê¤¼¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¥á¥¤¡§¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¡ÖAnimaru¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¶Ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¥¢¥Ë¥Þ¥ë¡×¤Ã¤ÆÈ¯²»¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤«ÆüËÜ¸ì¤Ã¤Ý¤¯¸À¤Ã¤¿Êý¤¬¥É¥¥Ã¤È¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢µ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¡ØAnimaru¡Ù¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â¾¤Î¶Ê¤â±Ñ¸ì¤ÈÆüËÜ¸ì¤¬º®¤¶¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢Î¾Êý¤È¤â¥ß¥Ã¥¯¥¹¤µ¤ì¤Æ¤ë´¶¤¸¤¬É½¸½¤Ç¤¤ë¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¬ÎÉ¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£
-ºÇ½é¤«¤é±Ñ¸ì¤ÈÆüËÜ¸ì¤ò¥ß¥Ã¥¯¥¹¤µ¤»¤¿²Î»ì¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¥á¥¤¡§¤¤¤ä¡¢Ãæ³Ø¹»¤È¤«¹â¹»¤Î»þ¤Ëºî¤Ã¤¿¶Ê¤ÏÁ´Éô±Ñ¸ì¡£Âç³Ø2Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡ÖHfoas¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥·¥ó¥°¥ë¤¬½é¤á¤ÆÆüËÜ¸ì¤Çºî¤Ã¤¿¶Ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡Ä¡Ä¤½¤¦¡¢Åö»þ¤Ï¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î¼«Ê¬¤ÎÀ¼¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤¯¤Æ¿§¡¹¹Í¤¨¤Æ¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿»þ¤«¤éÆüËÜ¸ì¤È±Ñ¸ì¤òÎ¾Êý¤È¤âÃý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¤½¤Î¤Û¤¦¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
-º£Æü¤Ï¥á¥¤¤µ¤ó¤ÈÆüËÜ¤ä¸ÀÍÕ¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÊ¹¤¤·¤¿¤¯¤Æ¡£¤Þ¤º¡¢²ÈÄí¤Ç¤ÏÆó¤Ä¤Î¸À¸ì¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥á¥¤¡§¤Ï¤¤¡£Êì¤È¤Ï¤¤¤Ä¤âÆüËÜ¸ì¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë½»¤ó¤Ç¤ë¤ÈÆüËÜ¸ì¤òËº¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡¢Êì¤È²È¤ÇËèÆüÎý½¬¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤«¤é¶µ²Ê½ñ¤òÃíÊ¸¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢Êì¤¬´èÄ¥¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢º£¤Ç¤â¤Á¤ç¤Ã¤ÈÏÃ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÉã¤µ¤ó¤â¡¢³¤·³¤Î´ðÃÏ¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤ÈÏÃ¤»¤ë¤±¤É¡¢¤¤¤Ä¤â¤Ï±Ñ¸ì¡£
-ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤È¤Ï¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤ò·ÐÍ³¤·¤Æ¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥á¥¤¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ÉáÃÊ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²ÆµÙ¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤È²£¿Ü²ì¤Î¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î²È¤Ë1¥«·î¤¯¤é¤¤Í·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¤Î¾®³Ø¹»¤Ë¤âÄÌ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤ÏSewing¡ÊºÛË¥¡Ë¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¡¢»ä¤ÈÁÐ»Ò¤ÎËå¤¬4ºÐ¤Î»þ¤Ë¥Ô¥¢¥Î¤âÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡ÖZarigani¡×¤ÏÍÄ¤¤º¢¤ËËå¤È¥¶¥ê¥¬¥Ë¤òÊá¤Þ¤¨¤¿»×¤¤½Ð¤ò²Î¤Ã¤¿¶Ê¡£MV¤Ë¤ÏËå¤ä¤½¤ÎÍ§Ã£¡¢Í§Ã£¤Î°¦¸¤¤â½Ð±é
-ºÇ½é¤Ï¥Ô¥¢¥Î¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¥®¥¿¡¼¤òÃÆ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦·Ð°Þ¤¬¡©
¥á¥¤¡§4ºÐ¤«¤é¥Ô¥¢¥Î¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¹¥¤¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Êì¤Ë¡ÖÎý½¬¤·¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¤Þ¤Þ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿´¶¤¸¡£¤½¤³¤«¤é11ºÐ¤Î¤È¤¤Ë±Ç²è¡Ø¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¡Ù¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤¬¥Á¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ù¥ê¡¼¤Î¶Ê¤ò¥®¥¿¡¼¤ÇÃÆ¤¯¥·¡¼¥ó¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¤¹¤´¤¯¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡×¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¥®¥¿¡¼¤ò»Ï¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
-¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¥á¥¤¡§¤¹¤´¤¯Í¥¤·¤¤¤·¡¢·ë¹½ÌÌÇò¤¤¿Í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¤¤Ä¤â¾Ð¤Ã¤Æ¤ë¡£¤¢¤È¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¡¢»ä¤Î¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤È¤«¤òÁ´Éôºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£µîÇ¯½Ð¤·¤¿EP¡ØKabutomushi¡Ù¤Î¥«¥Ð¡¼¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤«¥·¥ó¥°¥ë¤Î³¨¤âÁ´Éô½ñ¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Îã¤¨¤Ð¡ØAnimaru¡Ù¤Î¥«¥Ð¡¼¤À¤È¡¢¡Ö±©¤¬¤Ä¤¤¤¿¥Í¥º¥ß¤ò½ñ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ã¤ÆÊì¤Ë¸À¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¡Ö¸å¤í»Ñ¤Ë¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¤«¡Ö¼þ¤ê¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦¿§¤òÆþ¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òÊì¤¬¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¡ØKabutomushi¡Ù¤Î»þ¤â¡¢»ä¤Î´é¤È¥«¥Ö¥È¥à¥·¤¬Æ¬¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤À¤±ÅÁ¤¨¤Æ¡¢¸å¤ÏÊì¤¬¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØKabutomushi¡Ù¤È¡ØAnimaru¡Ù¤Î¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯
-¤Ê¤¼¡ØKabutomushi¡Ù¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤Î´é¤ò¥«¥Ð¡¼¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¥á¥¤¡§¤¦¡¼¤ó¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤À¤í¤¦¡£¤è¤¯¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ÎÊý¤¬¤Ê¤ó¤«ÎÉ¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¡ØKabutomushi¡Ù¤Ï»ä¤Îºî¶Ê¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÁ°¤â¿§¤ó¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¦¤Î¤«¤Ê¡Ä¡Ädevelop¡Ê³«Âó¡Ë¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ØKabutomushi¡Ù¤Ç¤ÏºîÉÊÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¡£
-¤½¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¼«Ê¬¤Ç¸À¤¤É½¤¹¤È¤·¤¿¤é¡©
¥á¥¤¡§Ã»¤¯¸À¤¤¤¿¤¤»þ¤Ï¡ÖJazz and Bossa Nova-influenced Indie J-POP¡Ê¥¸¥ã¥º¤È¥Ü¥µ¥Î¥ô¥¡¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼J-POP¡Ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£Ä¹¤¯¸À¤¤¤¿¤¤»þ¤Ï¡¢¤½¤³¤Ë¥Þ¥¹¥í¥Ã¥¯¡¢¥°¥é¥ó¥¸¡¢¥µ¥ó¥Ð¤È¤«¡¢¤â¤Ã¤È¿§¤ó¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÌ¾Á°¤òÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£
-¤¢¤¯¤Þ¤ÇJ-POP¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¥á¥¤¡§¤½¤¦¡£ÆüËÜ¸ì¤Î²Î»ì¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢¤½¤¦¸À¤¨¤Ð¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤âÅÁ¤ï¤ë¤«¤é¡£
¡ÖÉÔ»×µÄ¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë²»³Ú¡×¤Î¥ë¡¼¥Ä
-ÆüËÜ¸ì¤Î²Î»ì¤ò¾è¤»¤ë»þ¤Ë¤ª¼êËÜ¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥á¥¤¡§¤¦¡¼¤ó¡¢¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¡£¡Ö¸ÀÍÕ¤ò¥á¥í¥Ç¥£¤Ë¾è¤»¤ë´¶³Ð¤¬ÉáÄÌ¤ÎÆüËÜ¿Í¤È¤Ï°ã¤¦¡×¤Ã¤Æ¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á´Á³¤Ê¤Ë¤â¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡£»ä¤Ï¥á¥í¥Ç¥£¤È¥ê¥º¥à¤Ë°ìÈÖ¹ç¤¦¸ÀÍÕ¤òÃµ¤·¤Ê¤¬¤é²Î¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡¢Îã¤¨¤ÐSyllable¡Ê²»Àá¡Ë¤Î¿ô¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¤«¤éÆüËÜ¸ì¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤¿¤ê¤·¤Æ¡£¤É¤¦¤¤¤¦É÷¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤¬ÉáÄÌ¤Ê¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢ÉÔ»×µÄ¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ë¸ÀÍÕ¤Î°ÕÌ£¤¬ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¯¤Æ¤âµ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤Î¤¬°ìÈÖÂç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
-J-POP¤Ï¸ÀÍÕ¤Î¥á¥ê¥Ï¥ê¤¬¶¯¤¤²»³Ú¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥á¥¤¤µ¤ó¤ÏÆüËÜ¸ì¤òÃ¸¡¹¤È²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½µÕ¤Ë¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬È¯ÌÀ¤È¤¤¤¦¤«¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤½¤Î¤è¤¦¤Ê²Î¤¤Êý¤ËÃ©¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¥á¥¤¡§¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥¸¥ë¥Ù¥ë¥È¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Èà¤Î²Î¤Ïextra¡ÊÍ¾Ê¬¡Ë¤Ê¤â¤Î¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âstraightforward¡ÊÀµÄ¾¡Ë¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¡£¤½¤Î²Î¤¤Êý¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤â¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡£¤¢¤È¥Á¥§¥Ã¥È¡¦¥Ù¥¤¥«¡¼¤«¤é¤â±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æó¿Í¤È¤â¼«Ê¬¤ÎÀ³Ê¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢»ä¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¦¤ë¤µ¤¤¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡£
Photo by Sophie Minello
-Spotify¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ösongs i like to listen to¡×¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ï¥¸¥ã¥º¤ä¥Ü¥µ¥Î¥ô¥¡¤È¶¦¤Ë¡¢¥ê¡¼¥¬¥ë¥ê¥ê¡¼¤ätricot¤È¤¤¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Î¥Ð¥ó¥É¤âÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¥á¥¤¡§2Ç¯Á°¤¯¤é¤¤¤ËSpotify¤Ç¥ì¥³¥á¥ó¥É¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥ê¡¼¥¬¥ë¥ê¥ê¡¼¤Ï¥ê¡¼¥É¥·¥ó¥¬¡¼¤ÎÀ¼¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡¢¶Ê¤ÎÃæ¤Ç¤âÇï¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤ÄÊÑ¤¨¤Æ¤¿¤ê¤¹¤ë¤·¡¢¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤â¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤¤¡£tricot¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¥Þ¥¹¥í¥Ã¥¯¤Ã¤Ý¤¤¤È¤³¤í¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£
-¥¸¥ã¥º¤ä¥Ü¥µ¥Î¥ô¥¡¤ÎÏÃ¤Ï°ÊÁ°¤Þ¤Ç¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ï¡ÖI can do what I want¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¥Þ¥¹¥í¥Ã¥¯¤«¤é¤Î±Æ¶Á¤â¿§Ç»¤¯½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¥á¥¤¡§¤¦¤ó¡¢¥Ü¥¹¥È¥ó¤ÎÍ§Ã£¤Ë¥¯¥ê¥Õ¥©¡¼¥É¡ÊClifford¡Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Ð¥ó¥É¤¬¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤«¤é±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ÆÊ¹¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤é¤Ï¥Þ¥¹¥í¥Ã¥¯¤Ã¤Ý¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤Ëtricot¤È¤«¡¢µîÇ¯°ì½ï¤Ë¥Ä¥¢¡¼¤ò¤·¤¿ÂæÏÑ¤ÎElephant Gym¤È¤«¤Ë¤â¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡ÖI can do what I want¡×¤ÏÆñ¤·¤¤¶Ê¤òºî¤ê¤¿¤¯¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¦¡¼¤ó¡¢¥í¥Ã¥¯¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤À¤í¤¦¡Ä¡Ä¡£¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ë¤À¤±¤À¤«¤é¡¢¤³¤ì¤ò¥í¥Ã¥¯¤Ë¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Æºî¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤«Éô²°¤Ç¥®¥¿¡¼¤òÃÆ¤¤¤Æ¤¿¤é¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
-¥Ë¥ë¥ô¥¡¡¼¥Ê¤ä¥¹¥Þ¥Ã¥·¥ó¥°¡¦¥Ñ¥ó¥×¥¥ó¥º¤ÎÌ¾Á°¤ò°ÊÁ°¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Çµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£Èà¤é¤Î¤É¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥á¥¤¡§¥Ë¥ë¥ô¥¡¡¼¥Ê¤Ï¥á¥í¥Ç¥£¤¬¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤¤·¡¢²Î»ì¤â¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤â¹¥¤¡£»ä¤Î²»³Ú¤Ï¥Ë¥ë¥ô¥¡¡¼¥Ê¤Ë¤ÏÁ´Á³»÷¤Æ¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤È¤«ÌÌÇò¤¤¥³¡¼¥É¤Ë¤ÏÆ´¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Þ¥Ã¥·¥ó¥°¡¦¥Ñ¥ó¥×¥¥ó¥º¤Ï¥Ó¥ê¡¼¡¦¥³¡¼¥¬¥ó¤ÎÀ¼¤¬¸ÄÀÅª¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¹¥¤¡£»ä¤â¤¢¤¢¤¤¤¦À¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¥®¥¿¡¼¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤âÌÌÇò¤¯¤Æ¡¢º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¤â¡ÖRat with Wings¡×¤ÎºÇ¸å¤Î¥³¡¼¥é¥¹¤ÇÃÆ¤¤¤Æ¤ë¥®¥¿¡¼¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Ã¥·¥ó¥°¡¦¥Ñ¥ó¥×¥¥ó¥º¤Î¡ÖToday¡×¤Î¥ê¥Õ¤«¤é±Æ¶Á¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
-Â¾¤Ë¤â¡ØAnimaru¡Ù¤Ç¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥á¥¤¡§Îã¤¨¤Ð¡ÖDumb Feeling¡×¤ÇºÇ½é¤ËÃÆ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥ê¥Ã¥¯¡Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¡Ë¤Ï¡¢¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Î¥ê¥Ã¥¯¤È¡ÖPolka Dots and Moonbeams¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¡¢¥Ë¥ë¥ô¥¡¡¼¥Ê¤Î¡ÖDumb¡×¤Î²Î»ì¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤Æ¡¢¤³¤Î¶Ê¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤È¡ÖZarigani¡×¤Î¥ê¥Ã¥¯¤òÃÆ¤¤Ê¤¬¤é¥¹¥¥ã¥Ã¥È¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ï¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥³¥ë¥È¥ì¡¼¥ó¤Î¥ê¥Ã¥¯¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¥é¥¤¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç°ìÈÖ¤Î½ª¤ï¤ê¤Î¥í¥Ã¥¯¤Ã¤Ý¤¤¤È¤³¤í¤Ï¥Ë¥ë¥ô¥¡¡¼¥Ê¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¡¼¥É¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¾´¶¤ò¿®¤¸¤ë¤³¤È¡¢¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤ò°¦¤¹¤ë¤³¤È
-¥á¥¤¤µ¤ó¤Ï¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¤Ë¤¢¤ëÍÄÃÕ±à¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤ÇÆüËÜ¸ì¤Î²Î¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿·Ð¸³¤âº£¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë³è¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£
¥á¥¤¡§¤É¤¦¤«¤Ê¡£ÍÄÃÕ±à¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¿»þ¤Ï¡Ö¤¢¤¤¤¦¤¨¤ª¤Î²Î¡×¤È¤«Æü·î²Ð¿åÌÚ¶âÅÚ¡Ä¡Ä¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦²Î¤Ð¤Ã¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ê¤¡¡£¤Ç¤â¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÌã¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¼Â¤ÏÍÄÃÕ±à¤ÇÆ¯¤¤Ï¤¸¤á¤ë¤Þ¤Ç»Ò¶¡¤¬¹¥¤¤À¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢21ºÐ¤Î»þ¤Ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ø°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤«¤é»Ò¶¡¤È¿¨¤ì¹ç¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
-¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÇÍÄÃÕ±à¤Î»Å»ö¤È²»³Ú³èÆ°¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÆñ¤·¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â°ÊÁ°¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¥á¥¤¡§¤¦¤ó¡£Îã¤¨¤Ð¡ØKabutomushi¡Ù¤ÎÃæ¤Ë¡ÖInaka¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¶Ê¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤Ï¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç9»þ¤«¤é5»þ¤Þ¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤é²»³Ú³èÆ°¤ò¤¹¤ë¤Î¤ËÈè¤ì¤Æ½ñ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ËèÆü¤¬¥°¥À¥°¥À¤Ê´¶¤¸¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¡£
¤¿¤À¡¢º£¤Ï¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ë½»¤ó¤Ç¤Æ¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¤·¡¢²»³Ú°Ê³°¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤é¡¢¤¹¤´¤¯¥é¥Ã¥¡¼¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Æ¡£²»³Ú¤À¤±¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¡£¤µ¤Ã¤ÏÃ¤·¤¿¡ÖDumb Feeling¡×¤Ï¤½¤Î¤³¤È¤ò²Î¤Ã¤Æ¤Æ¡¢º£¤Î¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£
-¾¯¤·Á°¤Ë¥á¥¤¤µ¤ó¤ÎÍ§Ã£¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥í¡¼¥º¥Ü¥í¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Èà¤âÆ±¤¸»þ´ü¤Ë¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¤Ø¤È°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¥á¥¤¤µ¤ó¤Ë¶á¤¤¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¤ò´¶¤¸¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥á¥¤¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¡£Èà¤Ï»ä¤¬¤Þ¤À¥Ü¥¹¥È¥ó¤Ë½»¤ó¤Ç¤¿»þ¤ËInstagram¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤Æ¤«¤é°ì½ï¤Ë²»³Ú¤òºî¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ËÜÅö¤ÎÍ§Ã£¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤â¥Ü¥µ¥Î¥ô¥¡¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¡Ö¥Ý¥¹¥È¡¦¥Ü¥Ã¥µ¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤½¤³¤â»ä¤È¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡£
-¥¸¥ç¥ó¤Ï¡Ö¥Ý¥¹¥È¡¦¥Ü¥Ã¥µ¡×¤ÎÀº¿À¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥á¥¤¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µÕ¤Ë¡¢¥á¥¤¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¥Ý¥¹¥È¡¦¥Ü¥Ã¥µ¡×¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦²»³Ú¤Ç¤¹¤«¡©
¥á¥¤¡§¡Ö¥Ý¥¹¥È¡¦¥Ü¥Ã¥µ¡×¤È¤Ï¡Ä¡Ä¤¦¡¼¤ó¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥í¡¼¥º¥Ü¥í¤«¤Ê¡£
-¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡ØAnimaru¡Ù¤Ç¤Ï¡ÖTora Moyo¡×¤Ç¥¯¥¤¡¼¥«¤ä¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥°¥ë¤òÍÑ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¤è¤ê¥Ö¥é¥¸¥ë²»³Ú¤é¤·¤¤¥¢¥ì¥ó¥¸¤â»î¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¥á¥¤¡§¤¦¤ó¡£¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥¸¥ë¥Ù¥ë¥È¤È¤«¡Ê¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥«¥ë¥í¥¹¡¦¡Ë¥¸¥ç¥Ó¥ó¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë±Æ¶Á¤µ¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖTora Moyo¡×¤Ï»ä¤Î¥®¥¿¡¼¤È²»³Ú¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î°¦¤Î¶Ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£»ý¤Ã¤Æ¤ë¥®¥¿¡¼¤ÎÌÚ¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¸×¤ß¤¿¤¤¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤é¡¢¤½¤¦Ì¾ÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
-Á´ÂÎÅª¤Ë¸«¤Æ¡¢¡ØAnimaru¡Ù¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥á¥¤¡§¡ØAnimaru¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤È¤â´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎInstinct¡ÊËÜÇ½¡¢Ä¾´¶¡Ë¤ò¿®Íê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤¬¤Þ¤º¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖI can do what I want¡×¤È¤«¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¡¢¼þ¤ê¤Î¤³¤È¤ò¿´ÇÛ¤·¤Ê¤¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤À¤è¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï°¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤Ê°¦¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢²»³Ú¤È¤«¥®¥¿¡¼¤È¤«¡¢¤¢¤È¤ÏËå¤È¤«Í§Ã£¤È¤«¥Ð¥ó¥É¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¶á¤¤¤â¤Î¤È¤«¿Í¤Ø¤Î°¦¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡ÖNorwegian Shag¡×¤ÏÂç³Ø¤ÎÍ§Ã£¤È¤Î»×¤¤½Ð¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥¸¥ã¥³¡¦¥Ñ¥¹¥È¥ê¥¢¥¹¤Î¡ÖPortrait of Tracy¡×¤ò¤É¤¦¤¤¤¦É÷¤ËÃÆ¤¯¤Î¤«¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿»þ¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¯¤Æ¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤âÍ§Ã£¤¬µÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¿¥Ð¥³¤ÎÌÃÊÁ¤«¤é¼è¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
-²áµî¤ÎºîÉÊ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤â¡¢¥á¥¤¤µ¤ó¤Î¶Ê¤Ë¤Ï¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤Ø¤Î°¦¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¥á¥¤¡§²Î»ì¤ÏÆ¬¤ËÉâ¤«¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¤¿¤À½ñ¤¤¤Æ¤ë¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤«¤é°Õ¼±¤·¤Æ¡¢·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò½ñ¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥®¥¿¡¼¤òÃÆ¤»Ï¤á¤ÆÆ¬¤ËÉâ¤«¤ó¤Ç¤¤¿¤â¤Î¤ò½ñ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤«¤é¡¢¼«Á³¤Ë°ìÈÖÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²Î¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Photo by Sophie Minello
Photo by Zack Giller
-ºÇ¸å¤Ë¡¢7·î¤Î¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯¤Ç¤ÎÍèÆü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¥ç¡¼¤ò¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¤«¡©
¥á¥¤¡§º£²ó¤Ï¥Õ¥ë¥Ð¥ó¥É¤Ç½Ð±é¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡Ê¢¨²áµî¤ÎÍèÆü¤Ï¥½¥í¤Ç¤ÎÃÆ¤¸ì¤ê¡Ë¡£»ä¤¿¤Á¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤µ¬ÌÏ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖÂç¤¤¤¥·¥ç¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤È¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ä¤ë¤«¤é¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬²Î»ì¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¤´ò¤·¤¤¡£Ê¸²½¤Î°ã¤¤¤À¤È»×¤¦¤±¤É¡¢ÆüËÜ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Ï½¸Ãæ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Á°¤ËBLUE NOTE PLACE¤ä¡ÖBiKN sibuya¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤È¤«¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¤·¤¿»þ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Á¤ã¤ó¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯¤ÏÉáÄÌ¤Î¥é¥¤¥Ö¤È¤Ï°ã¤¦´Ä¶¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Î²»³Ú¤Ï¥À¥ó¥¹¤¹¤ë²»³Ú¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤Æ¤Ê¤ó¤«µ¤»ý¤Á¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤«¤Ê¡£
¥á¥¤¡¦¥·¥â¥Í¥¹
¡ØAnimaru¡Ù
È¯ÇäÃæ
ÆüËÜÈ×CD¡§²òÀâ¡¿²Î»ì¡¿ÂÐÌõÉÕ¤¡¡¥Ü¡¼¥Ê¥¹¡¦¥È¥é¥Ã¥¯¼ýÏ¿
¾ÜºÙ¡§https://bignothing.net/meisemones.html
FUJI ROCK FESTIVAL '25
2025Ç¯7·î25Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢26Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢27Æü¡ÊÆü¡Ë
¿·³ã¸©¡¦ÅòÂôÄ® ÉÄ¾ì¥¹¥¡¼¾ì
¢¨¥á¥¤¡¦¥·¥â¥Í¥¹¤Ï7·î27Æü¡ÊÆü¡Ë½Ð±é
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://fujirockfestival.com
¥Ð¡¼¥¯¥ê¡¼²»³ÚÂç³Ø¤Ç¥¸¥ã¥º¥®¥¿¡¼¤ò³Ø¤Ó¡¢¼«¿È¤Î³Ú¶Ê¤Ç¤Ï¥Ü¥µ¥Î¥ô¥¡¤ä¥Þ¥¹¥í¥Ã¥¯¤«¤é¤Î±Æ¶Á¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢Ê¿°×¤ÊÆüËÜ¸ì¤È±Ñ¸ì¤ÇÞí¡¹¤È²Î¤¤¤«¤±¤ë¡£ÆÈÆÃ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÏÈà½÷¤ÎÀ¸³è¤ÎÂ¿ÁØÀ¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÈ¿±Ç¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢·ë²ÌÅª¤ËÂ¿¤¯¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î¿´¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÎEP¡ØKabutomushi¡Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¥ì¥Ã¥É¡¦¥Û¥Ã¥È¡¦¥Á¥ê¡¦¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥º¤Î¥Õ¥ê¡¼¤¬¡ÖËÜÅö¤ËÈþ¤·¤¤¥ì¥³¡¼¥É¡×¤È»¿¼¤òÁ÷¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤Î²Î¤Ï¸À¸ì¤äÀ¤Âå¤ÎÊÉ¤òÄ¶¤¨¤¿»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
º£²ó¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØAnimaru¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃÂê¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼ÌÜÀþ¤ÇÈà½÷¤Î¥ë¡¼¥Ä¤ä¸½ºß¤ÎÀ¸³è¤Ë±è¤Ã¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¡£Zoom¤ò³«¤¤¤Æ¥á¥¤¤Ë¼ÁÌä¤òÌä¤¤¤«¤±¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Èà½÷¤Ï°ìÉô±Ñ¸ì¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤Û¤ÜÁ´¤Æ¤òÆüËÜ¸ì¤ÇÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¸ª¤ÎÎÏ¤òÈ´¤¤¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¤Ë¤´¤ê¤Î¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤ÈÆ·¤Ë¼ÍÈ´¤«¤ì¤½¤¦¤Ê½Ö´Ö¤¬ÆÍÁ³Ë¬¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬Éº¤¦¥á¥¤¤È¤Î²ñÏÃ¤«¤é¡¢¡ØAnimaru¡Ù¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤Ê¤ó¤«¤¤¤¤´¶¤¸¡×¤Î°ìÃ¼¤ò³À´Ö¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
Photo by Lucas Hui
À¸¤¤Î©¤Á¤È²ÈÂ²¤ÎÏÃ¡¢¼«Ê¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤Þ¤Ç
-ºÇ¿·ºî¡ØAnimaru¡Ù¤Ï±Ñ¸ì¤ÎÄÖ¤ê¡Ê¡ÖAnimal¡×¡Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥¢¥Ë¥Þ¥ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÎÈ¯²»¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ê¤¼¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¥á¥¤¡§¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¡ÖAnimaru¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¶Ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¥¢¥Ë¥Þ¥ë¡×¤Ã¤ÆÈ¯²»¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤«ÆüËÜ¸ì¤Ã¤Ý¤¯¸À¤Ã¤¿Êý¤¬¥É¥¥Ã¤È¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢µ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¡ØAnimaru¡Ù¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â¾¤Î¶Ê¤â±Ñ¸ì¤ÈÆüËÜ¸ì¤¬º®¤¶¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢Î¾Êý¤È¤â¥ß¥Ã¥¯¥¹¤µ¤ì¤Æ¤ë´¶¤¸¤¬É½¸½¤Ç¤¤ë¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¬ÎÉ¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£
-ºÇ½é¤«¤é±Ñ¸ì¤ÈÆüËÜ¸ì¤ò¥ß¥Ã¥¯¥¹¤µ¤»¤¿²Î»ì¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¥á¥¤¡§¤¤¤ä¡¢Ãæ³Ø¹»¤È¤«¹â¹»¤Î»þ¤Ëºî¤Ã¤¿¶Ê¤ÏÁ´Éô±Ñ¸ì¡£Âç³Ø2Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡ÖHfoas¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥·¥ó¥°¥ë¤¬½é¤á¤ÆÆüËÜ¸ì¤Çºî¤Ã¤¿¶Ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡Ä¡Ä¤½¤¦¡¢Åö»þ¤Ï¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î¼«Ê¬¤ÎÀ¼¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤¯¤Æ¿§¡¹¹Í¤¨¤Æ¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿»þ¤«¤éÆüËÜ¸ì¤È±Ñ¸ì¤òÎ¾Êý¤È¤âÃý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¤½¤Î¤Û¤¦¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
-º£Æü¤Ï¥á¥¤¤µ¤ó¤ÈÆüËÜ¤ä¸ÀÍÕ¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÊ¹¤¤·¤¿¤¯¤Æ¡£¤Þ¤º¡¢²ÈÄí¤Ç¤ÏÆó¤Ä¤Î¸À¸ì¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥á¥¤¡§¤Ï¤¤¡£Êì¤È¤Ï¤¤¤Ä¤âÆüËÜ¸ì¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë½»¤ó¤Ç¤ë¤ÈÆüËÜ¸ì¤òËº¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡¢Êì¤È²È¤ÇËèÆüÎý½¬¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤«¤é¶µ²Ê½ñ¤òÃíÊ¸¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢Êì¤¬´èÄ¥¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢º£¤Ç¤â¤Á¤ç¤Ã¤ÈÏÃ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÉã¤µ¤ó¤â¡¢³¤·³¤Î´ðÃÏ¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤ÈÏÃ¤»¤ë¤±¤É¡¢¤¤¤Ä¤â¤Ï±Ñ¸ì¡£
-ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤È¤Ï¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤ò·ÐÍ³¤·¤Æ¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥á¥¤¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ÉáÃÊ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²ÆµÙ¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤È²£¿Ü²ì¤Î¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î²È¤Ë1¥«·î¤¯¤é¤¤Í·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¤Î¾®³Ø¹»¤Ë¤âÄÌ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤ÏSewing¡ÊºÛË¥¡Ë¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¡¢»ä¤ÈÁÐ»Ò¤ÎËå¤¬4ºÐ¤Î»þ¤Ë¥Ô¥¢¥Î¤âÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡ÖZarigani¡×¤ÏÍÄ¤¤º¢¤ËËå¤È¥¶¥ê¥¬¥Ë¤òÊá¤Þ¤¨¤¿»×¤¤½Ð¤ò²Î¤Ã¤¿¶Ê¡£MV¤Ë¤ÏËå¤ä¤½¤ÎÍ§Ã£¡¢Í§Ã£¤Î°¦¸¤¤â½Ð±é
-ºÇ½é¤Ï¥Ô¥¢¥Î¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¥®¥¿¡¼¤òÃÆ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦·Ð°Þ¤¬¡©
¥á¥¤¡§4ºÐ¤«¤é¥Ô¥¢¥Î¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¹¥¤¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Êì¤Ë¡ÖÎý½¬¤·¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¤Þ¤Þ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿´¶¤¸¡£¤½¤³¤«¤é11ºÐ¤Î¤È¤¤Ë±Ç²è¡Ø¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¡Ù¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤¬¥Á¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ù¥ê¡¼¤Î¶Ê¤ò¥®¥¿¡¼¤ÇÃÆ¤¯¥·¡¼¥ó¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¤¹¤´¤¯¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡×¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¥®¥¿¡¼¤ò»Ï¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
-¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¥á¥¤¡§¤¹¤´¤¯Í¥¤·¤¤¤·¡¢·ë¹½ÌÌÇò¤¤¿Í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¤¤Ä¤â¾Ð¤Ã¤Æ¤ë¡£¤¢¤È¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¡¢»ä¤Î¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤È¤«¤òÁ´Éôºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£µîÇ¯½Ð¤·¤¿EP¡ØKabutomushi¡Ù¤Î¥«¥Ð¡¼¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤«¥·¥ó¥°¥ë¤Î³¨¤âÁ´Éô½ñ¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Îã¤¨¤Ð¡ØAnimaru¡Ù¤Î¥«¥Ð¡¼¤À¤È¡¢¡Ö±©¤¬¤Ä¤¤¤¿¥Í¥º¥ß¤ò½ñ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ã¤ÆÊì¤Ë¸À¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¡Ö¸å¤í»Ñ¤Ë¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¤«¡Ö¼þ¤ê¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦¿§¤òÆþ¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òÊì¤¬¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¡ØKabutomushi¡Ù¤Î»þ¤â¡¢»ä¤Î´é¤È¥«¥Ö¥È¥à¥·¤¬Æ¬¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤À¤±ÅÁ¤¨¤Æ¡¢¸å¤ÏÊì¤¬¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØKabutomushi¡Ù¤È¡ØAnimaru¡Ù¤Î¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯
-¤Ê¤¼¡ØKabutomushi¡Ù¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤Î´é¤ò¥«¥Ð¡¼¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¥á¥¤¡§¤¦¡¼¤ó¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤À¤í¤¦¡£¤è¤¯¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ÎÊý¤¬¤Ê¤ó¤«ÎÉ¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¡ØKabutomushi¡Ù¤Ï»ä¤Îºî¶Ê¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÁ°¤â¿§¤ó¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¦¤Î¤«¤Ê¡Ä¡Ädevelop¡Ê³«Âó¡Ë¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ØKabutomushi¡Ù¤Ç¤ÏºîÉÊÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¡£
-¤½¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¼«Ê¬¤Ç¸À¤¤É½¤¹¤È¤·¤¿¤é¡©
¥á¥¤¡§Ã»¤¯¸À¤¤¤¿¤¤»þ¤Ï¡ÖJazz and Bossa Nova-influenced Indie J-POP¡Ê¥¸¥ã¥º¤È¥Ü¥µ¥Î¥ô¥¡¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼J-POP¡Ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£Ä¹¤¯¸À¤¤¤¿¤¤»þ¤Ï¡¢¤½¤³¤Ë¥Þ¥¹¥í¥Ã¥¯¡¢¥°¥é¥ó¥¸¡¢¥µ¥ó¥Ð¤È¤«¡¢¤â¤Ã¤È¿§¤ó¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÌ¾Á°¤òÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£
-¤¢¤¯¤Þ¤ÇJ-POP¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¥á¥¤¡§¤½¤¦¡£ÆüËÜ¸ì¤Î²Î»ì¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢¤½¤¦¸À¤¨¤Ð¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤âÅÁ¤ï¤ë¤«¤é¡£
¡ÖÉÔ»×µÄ¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë²»³Ú¡×¤Î¥ë¡¼¥Ä
-ÆüËÜ¸ì¤Î²Î»ì¤ò¾è¤»¤ë»þ¤Ë¤ª¼êËÜ¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥á¥¤¡§¤¦¡¼¤ó¡¢¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¡£¡Ö¸ÀÍÕ¤ò¥á¥í¥Ç¥£¤Ë¾è¤»¤ë´¶³Ð¤¬ÉáÄÌ¤ÎÆüËÜ¿Í¤È¤Ï°ã¤¦¡×¤Ã¤Æ¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á´Á³¤Ê¤Ë¤â¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡£»ä¤Ï¥á¥í¥Ç¥£¤È¥ê¥º¥à¤Ë°ìÈÖ¹ç¤¦¸ÀÍÕ¤òÃµ¤·¤Ê¤¬¤é²Î¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡¢Îã¤¨¤ÐSyllable¡Ê²»Àá¡Ë¤Î¿ô¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¤«¤éÆüËÜ¸ì¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤¿¤ê¤·¤Æ¡£¤É¤¦¤¤¤¦É÷¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤¬ÉáÄÌ¤Ê¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢ÉÔ»×µÄ¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ë¸ÀÍÕ¤Î°ÕÌ£¤¬ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¯¤Æ¤âµ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤Î¤¬°ìÈÖÂç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
-J-POP¤Ï¸ÀÍÕ¤Î¥á¥ê¥Ï¥ê¤¬¶¯¤¤²»³Ú¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥á¥¤¤µ¤ó¤ÏÆüËÜ¸ì¤òÃ¸¡¹¤È²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½µÕ¤Ë¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬È¯ÌÀ¤È¤¤¤¦¤«¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤½¤Î¤è¤¦¤Ê²Î¤¤Êý¤ËÃ©¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¥á¥¤¡§¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥¸¥ë¥Ù¥ë¥È¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Èà¤Î²Î¤Ïextra¡ÊÍ¾Ê¬¡Ë¤Ê¤â¤Î¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âstraightforward¡ÊÀµÄ¾¡Ë¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¡£¤½¤Î²Î¤¤Êý¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤â¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡£¤¢¤È¥Á¥§¥Ã¥È¡¦¥Ù¥¤¥«¡¼¤«¤é¤â±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æó¿Í¤È¤â¼«Ê¬¤ÎÀ³Ê¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢»ä¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¦¤ë¤µ¤¤¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡£
Photo by Sophie Minello
-Spotify¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ösongs i like to listen to¡×¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ï¥¸¥ã¥º¤ä¥Ü¥µ¥Î¥ô¥¡¤È¶¦¤Ë¡¢¥ê¡¼¥¬¥ë¥ê¥ê¡¼¤ätricot¤È¤¤¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Î¥Ð¥ó¥É¤âÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¥á¥¤¡§2Ç¯Á°¤¯¤é¤¤¤ËSpotify¤Ç¥ì¥³¥á¥ó¥É¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥ê¡¼¥¬¥ë¥ê¥ê¡¼¤Ï¥ê¡¼¥É¥·¥ó¥¬¡¼¤ÎÀ¼¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡¢¶Ê¤ÎÃæ¤Ç¤âÇï¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤ÄÊÑ¤¨¤Æ¤¿¤ê¤¹¤ë¤·¡¢¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤â¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤¤¡£tricot¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¥Þ¥¹¥í¥Ã¥¯¤Ã¤Ý¤¤¤È¤³¤í¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£
-¥¸¥ã¥º¤ä¥Ü¥µ¥Î¥ô¥¡¤ÎÏÃ¤Ï°ÊÁ°¤Þ¤Ç¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ï¡ÖI can do what I want¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¥Þ¥¹¥í¥Ã¥¯¤«¤é¤Î±Æ¶Á¤â¿§Ç»¤¯½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¥á¥¤¡§¤¦¤ó¡¢¥Ü¥¹¥È¥ó¤ÎÍ§Ã£¤Ë¥¯¥ê¥Õ¥©¡¼¥É¡ÊClifford¡Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Ð¥ó¥É¤¬¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤«¤é±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ÆÊ¹¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤é¤Ï¥Þ¥¹¥í¥Ã¥¯¤Ã¤Ý¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤Ëtricot¤È¤«¡¢µîÇ¯°ì½ï¤Ë¥Ä¥¢¡¼¤ò¤·¤¿ÂæÏÑ¤ÎElephant Gym¤È¤«¤Ë¤â¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡ÖI can do what I want¡×¤ÏÆñ¤·¤¤¶Ê¤òºî¤ê¤¿¤¯¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¦¡¼¤ó¡¢¥í¥Ã¥¯¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤À¤í¤¦¡Ä¡Ä¡£¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ë¤À¤±¤À¤«¤é¡¢¤³¤ì¤ò¥í¥Ã¥¯¤Ë¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Æºî¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤«Éô²°¤Ç¥®¥¿¡¼¤òÃÆ¤¤¤Æ¤¿¤é¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
-¥Ë¥ë¥ô¥¡¡¼¥Ê¤ä¥¹¥Þ¥Ã¥·¥ó¥°¡¦¥Ñ¥ó¥×¥¥ó¥º¤ÎÌ¾Á°¤ò°ÊÁ°¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Çµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£Èà¤é¤Î¤É¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥á¥¤¡§¥Ë¥ë¥ô¥¡¡¼¥Ê¤Ï¥á¥í¥Ç¥£¤¬¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤¤·¡¢²Î»ì¤â¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤â¹¥¤¡£»ä¤Î²»³Ú¤Ï¥Ë¥ë¥ô¥¡¡¼¥Ê¤Ë¤ÏÁ´Á³»÷¤Æ¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤È¤«ÌÌÇò¤¤¥³¡¼¥É¤Ë¤ÏÆ´¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Þ¥Ã¥·¥ó¥°¡¦¥Ñ¥ó¥×¥¥ó¥º¤Ï¥Ó¥ê¡¼¡¦¥³¡¼¥¬¥ó¤ÎÀ¼¤¬¸ÄÀÅª¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¹¥¤¡£»ä¤â¤¢¤¢¤¤¤¦À¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¥®¥¿¡¼¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤âÌÌÇò¤¯¤Æ¡¢º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¤â¡ÖRat with Wings¡×¤ÎºÇ¸å¤Î¥³¡¼¥é¥¹¤ÇÃÆ¤¤¤Æ¤ë¥®¥¿¡¼¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Ã¥·¥ó¥°¡¦¥Ñ¥ó¥×¥¥ó¥º¤Î¡ÖToday¡×¤Î¥ê¥Õ¤«¤é±Æ¶Á¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
-Â¾¤Ë¤â¡ØAnimaru¡Ù¤Ç¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥á¥¤¡§Îã¤¨¤Ð¡ÖDumb Feeling¡×¤ÇºÇ½é¤ËÃÆ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥ê¥Ã¥¯¡Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¡Ë¤Ï¡¢¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Î¥ê¥Ã¥¯¤È¡ÖPolka Dots and Moonbeams¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¡¢¥Ë¥ë¥ô¥¡¡¼¥Ê¤Î¡ÖDumb¡×¤Î²Î»ì¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤Æ¡¢¤³¤Î¶Ê¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤È¡ÖZarigani¡×¤Î¥ê¥Ã¥¯¤òÃÆ¤¤Ê¤¬¤é¥¹¥¥ã¥Ã¥È¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ï¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥³¥ë¥È¥ì¡¼¥ó¤Î¥ê¥Ã¥¯¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¥é¥¤¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç°ìÈÖ¤Î½ª¤ï¤ê¤Î¥í¥Ã¥¯¤Ã¤Ý¤¤¤È¤³¤í¤Ï¥Ë¥ë¥ô¥¡¡¼¥Ê¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¡¼¥É¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¾´¶¤ò¿®¤¸¤ë¤³¤È¡¢¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤ò°¦¤¹¤ë¤³¤È
-¥á¥¤¤µ¤ó¤Ï¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¤Ë¤¢¤ëÍÄÃÕ±à¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤ÇÆüËÜ¸ì¤Î²Î¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿·Ð¸³¤âº£¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë³è¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£
¥á¥¤¡§¤É¤¦¤«¤Ê¡£ÍÄÃÕ±à¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¿»þ¤Ï¡Ö¤¢¤¤¤¦¤¨¤ª¤Î²Î¡×¤È¤«Æü·î²Ð¿åÌÚ¶âÅÚ¡Ä¡Ä¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦²Î¤Ð¤Ã¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ê¤¡¡£¤Ç¤â¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÌã¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¼Â¤ÏÍÄÃÕ±à¤ÇÆ¯¤¤Ï¤¸¤á¤ë¤Þ¤Ç»Ò¶¡¤¬¹¥¤¤À¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢21ºÐ¤Î»þ¤Ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ø°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤«¤é»Ò¶¡¤È¿¨¤ì¹ç¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
-¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÇÍÄÃÕ±à¤Î»Å»ö¤È²»³Ú³èÆ°¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÆñ¤·¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â°ÊÁ°¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¥á¥¤¡§¤¦¤ó¡£Îã¤¨¤Ð¡ØKabutomushi¡Ù¤ÎÃæ¤Ë¡ÖInaka¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¶Ê¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤Ï¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç9»þ¤«¤é5»þ¤Þ¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤é²»³Ú³èÆ°¤ò¤¹¤ë¤Î¤ËÈè¤ì¤Æ½ñ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ËèÆü¤¬¥°¥À¥°¥À¤Ê´¶¤¸¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¡£
¤¿¤À¡¢º£¤Ï¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ë½»¤ó¤Ç¤Æ¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¤·¡¢²»³Ú°Ê³°¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤é¡¢¤¹¤´¤¯¥é¥Ã¥¡¼¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Æ¡£²»³Ú¤À¤±¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¡£¤µ¤Ã¤ÏÃ¤·¤¿¡ÖDumb Feeling¡×¤Ï¤½¤Î¤³¤È¤ò²Î¤Ã¤Æ¤Æ¡¢º£¤Î¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£
-¾¯¤·Á°¤Ë¥á¥¤¤µ¤ó¤ÎÍ§Ã£¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥í¡¼¥º¥Ü¥í¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Èà¤âÆ±¤¸»þ´ü¤Ë¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¤Ø¤È°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¥á¥¤¤µ¤ó¤Ë¶á¤¤¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¤ò´¶¤¸¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥á¥¤¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¡£Èà¤Ï»ä¤¬¤Þ¤À¥Ü¥¹¥È¥ó¤Ë½»¤ó¤Ç¤¿»þ¤ËInstagram¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤Æ¤«¤é°ì½ï¤Ë²»³Ú¤òºî¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ËÜÅö¤ÎÍ§Ã£¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤â¥Ü¥µ¥Î¥ô¥¡¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¡Ö¥Ý¥¹¥È¡¦¥Ü¥Ã¥µ¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤½¤³¤â»ä¤È¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡£
-¥¸¥ç¥ó¤Ï¡Ö¥Ý¥¹¥È¡¦¥Ü¥Ã¥µ¡×¤ÎÀº¿À¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥á¥¤¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µÕ¤Ë¡¢¥á¥¤¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¥Ý¥¹¥È¡¦¥Ü¥Ã¥µ¡×¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦²»³Ú¤Ç¤¹¤«¡©
¥á¥¤¡§¡Ö¥Ý¥¹¥È¡¦¥Ü¥Ã¥µ¡×¤È¤Ï¡Ä¡Ä¤¦¡¼¤ó¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥í¡¼¥º¥Ü¥í¤«¤Ê¡£
-¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡ØAnimaru¡Ù¤Ç¤Ï¡ÖTora Moyo¡×¤Ç¥¯¥¤¡¼¥«¤ä¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥°¥ë¤òÍÑ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¤è¤ê¥Ö¥é¥¸¥ë²»³Ú¤é¤·¤¤¥¢¥ì¥ó¥¸¤â»î¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¥á¥¤¡§¤¦¤ó¡£¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥¸¥ë¥Ù¥ë¥È¤È¤«¡Ê¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥«¥ë¥í¥¹¡¦¡Ë¥¸¥ç¥Ó¥ó¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë±Æ¶Á¤µ¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖTora Moyo¡×¤Ï»ä¤Î¥®¥¿¡¼¤È²»³Ú¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î°¦¤Î¶Ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£»ý¤Ã¤Æ¤ë¥®¥¿¡¼¤ÎÌÚ¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¸×¤ß¤¿¤¤¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤é¡¢¤½¤¦Ì¾ÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
-Á´ÂÎÅª¤Ë¸«¤Æ¡¢¡ØAnimaru¡Ù¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥á¥¤¡§¡ØAnimaru¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤È¤â´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎInstinct¡ÊËÜÇ½¡¢Ä¾´¶¡Ë¤ò¿®Íê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤¬¤Þ¤º¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖI can do what I want¡×¤È¤«¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¡¢¼þ¤ê¤Î¤³¤È¤ò¿´ÇÛ¤·¤Ê¤¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤À¤è¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï°¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤Ê°¦¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢²»³Ú¤È¤«¥®¥¿¡¼¤È¤«¡¢¤¢¤È¤ÏËå¤È¤«Í§Ã£¤È¤«¥Ð¥ó¥É¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¶á¤¤¤â¤Î¤È¤«¿Í¤Ø¤Î°¦¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡ÖNorwegian Shag¡×¤ÏÂç³Ø¤ÎÍ§Ã£¤È¤Î»×¤¤½Ð¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥¸¥ã¥³¡¦¥Ñ¥¹¥È¥ê¥¢¥¹¤Î¡ÖPortrait of Tracy¡×¤ò¤É¤¦¤¤¤¦É÷¤ËÃÆ¤¯¤Î¤«¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿»þ¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¯¤Æ¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤âÍ§Ã£¤¬µÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¿¥Ð¥³¤ÎÌÃÊÁ¤«¤é¼è¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
-²áµî¤ÎºîÉÊ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤â¡¢¥á¥¤¤µ¤ó¤Î¶Ê¤Ë¤Ï¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤Ø¤Î°¦¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¥á¥¤¡§²Î»ì¤ÏÆ¬¤ËÉâ¤«¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¤¿¤À½ñ¤¤¤Æ¤ë¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤«¤é°Õ¼±¤·¤Æ¡¢·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò½ñ¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥®¥¿¡¼¤òÃÆ¤»Ï¤á¤ÆÆ¬¤ËÉâ¤«¤ó¤Ç¤¤¿¤â¤Î¤ò½ñ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤«¤é¡¢¼«Á³¤Ë°ìÈÖÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²Î¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Photo by Sophie Minello
Photo by Zack Giller
-ºÇ¸å¤Ë¡¢7·î¤Î¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯¤Ç¤ÎÍèÆü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¥ç¡¼¤ò¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¤«¡©
¥á¥¤¡§º£²ó¤Ï¥Õ¥ë¥Ð¥ó¥É¤Ç½Ð±é¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡Ê¢¨²áµî¤ÎÍèÆü¤Ï¥½¥í¤Ç¤ÎÃÆ¤¸ì¤ê¡Ë¡£»ä¤¿¤Á¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤µ¬ÌÏ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖÂç¤¤¤¥·¥ç¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤È¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ä¤ë¤«¤é¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬²Î»ì¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¤´ò¤·¤¤¡£Ê¸²½¤Î°ã¤¤¤À¤È»×¤¦¤±¤É¡¢ÆüËÜ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Ï½¸Ãæ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Á°¤ËBLUE NOTE PLACE¤ä¡ÖBiKN sibuya¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤È¤«¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¤·¤¿»þ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Á¤ã¤ó¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯¤ÏÉáÄÌ¤Î¥é¥¤¥Ö¤È¤Ï°ã¤¦´Ä¶¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Î²»³Ú¤Ï¥À¥ó¥¹¤¹¤ë²»³Ú¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤Æ¤Ê¤ó¤«µ¤»ý¤Á¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤«¤Ê¡£
¥á¥¤¡¦¥·¥â¥Í¥¹
¡ØAnimaru¡Ù
È¯ÇäÃæ
ÆüËÜÈ×CD¡§²òÀâ¡¿²Î»ì¡¿ÂÐÌõÉÕ¤¡¡¥Ü¡¼¥Ê¥¹¡¦¥È¥é¥Ã¥¯¼ýÏ¿
¾ÜºÙ¡§https://bignothing.net/meisemones.html
FUJI ROCK FESTIVAL '25
2025Ç¯7·î25Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢26Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢27Æü¡ÊÆü¡Ë
¿·³ã¸©¡¦ÅòÂôÄ® ÉÄ¾ì¥¹¥¡¼¾ì
¢¨¥á¥¤¡¦¥·¥â¥Í¥¹¤Ï7·î27Æü¡ÊÆü¡Ë½Ð±é
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://fujirockfestival.com