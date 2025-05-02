IS:SUE¡¢¡ÖWEAR GO LAND¡×¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¡¡¶áÌ¤Íè´¶ËþºÜ¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«¡õ¿·¶Ê¡ÖSHINING¡×¤¬¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¥½¥ó¥°¤Ë·èÄê
¡¡¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦IS:SUE¤¬¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹¥¢¥×¥ê¡ÖWEAR GO LAND¡×¤Î¿·¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤¬2Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¿·¶Ê¡ÖSHINING¡×¤¬¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¥½¥ó¥°¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¡ªÆÍÁ³¥Ö¥í¥ó¥É¥Ø¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤¿YUUKI
¡¡¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡ÖWEAR GO LAND¡×¤Î¶õ´Ö¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¶áÌ¤Íè´¶ËþºÜ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÅÔÆâ¤ÇOOH¹¹ð¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â·èÄê¡£·Ç½Ð¾ì½ê¤äÆâÍÆ¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÆ±¥¢¥×¥ê¸ø¼°SNS¤Ê¤É¤Ç¿ï»þ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¸åÆü¸ø³«Í½Äê¤ÎWEB CM¤Ç¤Ï¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¥½¥ó¥°¤È¤·¤Æ¡¢ºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¤«¤é¡ÖSHINING¡×¤¬µ¯ÍÑ·èÄê¡£±ÇÁü¤È²»³Ú¤ÎÎ¾¼´¤ÇIS:SUE¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡ÖSHINING¡×¤Ï¡Èº£¡¢µ±¤¤òÁý¤¹¡Ö°Û¼ï¡×¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Îµ±¤¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤¬ËÜÍè¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿§¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤Ç¼þ¤ê¤ò¾È¤é¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëŽ¡ ¤Ò¤ÈÂÀè¤ËÀè¹Ô²»¸»ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÃæÆÇÀ¤Î¹â¤¤¥°¥é¥Þ¥é¥¹¤Ê¥µ¥Ó¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£3Æü¸á¸å10»þ¤Ë¤Ï¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Î¥Æ¥£¥¶¡¼¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¡ªÆÍÁ³¥Ö¥í¥ó¥É¥Ø¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤¿YUUKI
¡¡¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡ÖWEAR GO LAND¡×¤Î¶õ´Ö¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¶áÌ¤Íè´¶ËþºÜ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÅÔÆâ¤ÇOOH¹¹ð¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â·èÄê¡£·Ç½Ð¾ì½ê¤äÆâÍÆ¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÆ±¥¢¥×¥ê¸ø¼°SNS¤Ê¤É¤Ç¿ï»þ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡ÖSHINING¡×¤Ï¡Èº£¡¢µ±¤¤òÁý¤¹¡Ö°Û¼ï¡×¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Îµ±¤¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤¬ËÜÍè¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿§¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤Ç¼þ¤ê¤ò¾È¤é¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëŽ¡ ¤Ò¤ÈÂÀè¤ËÀè¹Ô²»¸»ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÃæÆÇÀ¤Î¹â¤¤¥°¥é¥Þ¥é¥¹¤Ê¥µ¥Ó¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£3Æü¸á¸å10»þ¤Ë¤Ï¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Î¥Æ¥£¥¶¡¼¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£