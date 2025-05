6月14日、15日の2日間にわたり、東京・エスフォルタアリーナ八王子で開催されるエンターテインメントフェス『八王子魂 Festival & Carnival 2025』に、バンドユニット・T.N.Tと、お笑いコンビ・スリムクラブが出演することが、2日に発表された。T.N.Tは、手越祐也が属する新バンドユニットで、YOSHIKIがプロデュースするボーイズバンド・XYから誕生した派生グループ。スリムクラブは、すでに発表されていた13組の芸人・タレントに加え、カーニバルステージへの出演が決定した。両組とも6月14日に出演する予定となっている。

出演者のタイムテーブルは、きょう2日より公式サイトで公開。あわせて、オリジナルグッズ(Tシャツ、タオル、ステッカーなど)の再販売もスタートした。再販期間は20日までで、数量限定となる。八王子魂は、八王子市出身のタレント・ヒロミが立ち上げた「八王子を盛り上げる会」が主催し、音楽とお笑いを融合させたエンターテインメントフェスとして2023年に初開催された。2回目となる今回は、ヒロミが“スペシャルアンバサダー”として続投するほか、ファンキー加藤(FUNKY MONKEY BΛBY'S)、LITTLE(KICK THE CAN CREW)もアンバサダーに就任している。イベントチケットは、3日午前10時より一般販売を開始。さらなる出演者発表にも期待が高まる。【『八王子魂 Festival & Carnival 2025』概要】日程:2025年6月14日(土)・15日(日)会場:東京・エスフォルタアリーナ八王子出演:(両日)ヒロミ、ファンキー加藤、LITTLE<魂ステージ>14日:梅田サイファー/北島兄弟 (北山たけし・大江裕) /KICK THE CAN CREW/グッドモーニングアメリカ/湘南乃風/SKRYU/T.N.T/ニューロティカ/ヒロミ15日:氣志團/近藤真彦/CENT/ヒロミ/FUNKY MONKEY BΛBY'S/フラチナリズム/山本淳一/遊助<カーニバルステージ>14日:AMEMIYA/Everybody/コロコロチキチキペッパーズ/スリムクラブ/ニューヨーク/原口あきまさ/ハリウッドザコシショウ/レイザーラモン15日:鬼越トマホーク/くまだまさし/ジョイマン/テツandトモ/はなわ/レインボー<∞(無限)ステージ>荒井優希/イチバンロック/THE ERIC MARK'S/shoka/トランヂスター/Dugout/Nanao/necozeneco/NOEL FRAISE/未完成少年/LITTLE WONDERS/LUCY/ろどりげす and more!※梅田サイファーは、スケジュールの都合により、R-指定を除くメンバーでの出演※∞(無限)ステージの出演者の出演日は、後日公式サイトにて発表