Ê©¥é¥¯¥¿¥ê¥¹¤Î¥Õ¥©¥ó¥Æ¥é»ñ»ºÇã¼ý·×²è¡¢¹ë½£¤¬Èó¸ø¼°¿³ºº³«»Ï
[£²Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¶¥Áè¡¦¾ÃÈñ¼Ô°Ñ°÷²ñ¡Ê£Á£Ã£Ã£Ã¡Ë¤Ï£²Æü¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÆý¶ÈÂç¼ê¥é¥¯¥¿¥ê¥¹¤¬¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¡Ê£Î£Ú¡ËÆý¶ÈÂç¼ê¥Õ¥©¥ó¥Æ¥é¤Î»ñ»ºÇã¼ý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈó¸ø¼°¤Ê¿³ºº¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¥é¥¯¥¿¥ê¥¹¤Ï¤Þ¤À¥Õ¥©¥ó¥Æ¥é¤Î»ñ»ºÇã¼ý·ÀÌó¤Ë¤ÏÄ´°õ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
£Á£Ã£Ã£Ã¤ÎÊóÆ»´±¤Ï¡¢¥é¥¯¥¿¥ê¥¹¤¬¡¢¥Õ¥©¥ó¥Æ¥é¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥³¥ó¥·¥å¡¼¥Þ¡¼»ö¶È¤È¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÎÆýÀ½ÉÊ¸¶ÎÁ¡¦¿©ÉÊ¥µ¡¼¥Ó¥¹»ö¶È¤ÎÇã¼ý°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Èó¸ø¼°¤Ê¹çÊ»¿³ºº¤ò¿½ÀÁ¤·¤¿¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¥í¥¤¥¿¡¼¤Ï£±Æü¡¢¥Õ¥©¥ó¥Æ¥é¤¬ÇäµÑ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥³¥ó¥·¥å¡¼¥Þ¡¼»ö¶È¡¢¥ª¥»¥¢¥Ë¥¢»ö¶È¡¢¥¹¥ê¥é¥ó¥«»ö¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÌÀ¼£¤ä¥é¥¯¥¿¥ê¥¹¤Ê¤É¤¬±þ»¥¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
Èó¸ø¼°¤Ê¹çÊ»¿³ºº¤ÏÇ¤°Õ¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢¹çÊ»¤ËÈ¼¤¤¶¥Áè¤¬ÂçÉý¤Ë¸º¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åö»ö¼Ô¤¬£Á£Ã£Ã£Ã¤Î¸«²ò¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥é¥¯¥¿¥ê¥¹¤Ï£²Æü¡¢¹ñºÝÅª¤ÊÅê»ñ¤Ë´Ø¿´¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¥Õ¥©¥ó¥Æ¥é¤¬ÇäµÑ¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¶È¤òÇã¼ý¤¹¤ë·ÀÌó¤Ë¤Ï¤Þ¤ÀÄ´°õ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÉ½ÌÀ¡£
¥í¥¤¥¿¡¼¤Ø¤ÎÅÅ»Ò¥á¡¼¥ë¤Ç¡ÖÂç¼êÆýÀ½ÉÊ¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦Åª¤ÊÈ¯Å¸¤ÏÅö¼Ò¤ÎÀ®Ä¹·×²è¤ÎÃæ³Ë¤Ç¤¢¤ê¡¢ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ê¤É³¤³°¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£