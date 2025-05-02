¡ÖÈà¤È°ì½ï¤Ë¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤¿¤éÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡¡PLÎòÂåºÇÂ¿¥´¡¼¥ë¿ô¤Î¥¢¥é¥ó¡¦¥·¥¢¥é¡¼»á¤¬º£µ¨¤Ç¥·¥Æ¥£¤òµî¤ë¥Ç¡¦¥Ö¥é¥¤¥Í¤òÀä»¿
2015Ç¯¤«¤éºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£ÂàÃÄ¤òÈ¯É½¤·¤¿¥±¥Ó¥ó¡¦¥Ç¡¦¥Ö¥é¥¤¥Í¡£¿·Å·ÃÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÍÍ¡¹¤Ê±½¤¬½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ØThe Athletic¡Ù¤ÏMLS¤Î¥·¥«¥´¡¦¥Õ¥¡¥¤¥¢¡¼¤¬ÍÎÏ¸õÊä¤À¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¥Ç¡¦¥Ö¥é¥¤¥Í¤À¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ï²ø²æ¤¬Â¿¤¯¥Õ¥ë¥·¡¼¥º¥ó¤ò¤Þ¤È¤â¤ËÀï¤¨¤Ê¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬À°¤¨¤Ð¤Þ¤À¤Þ¤ÀºÇÁ°Àþ¤Ç¤âÄÌÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ò32Àá¤Î¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹Àï¤Ç¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤ÏÄ¾ÀÜFK¤ò´Þ¤à1G1A¤Î³èÌö¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
¡ÖÈà¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤¿¤¤¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â²æ¡¹¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥ê¡¼¥°¡Ê¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¡Ë¤Ë»Ä¤ê¤¿¤¤¤Î¤«¡¢Èà¤Î·×²è¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Ç¡¦¥Ö¥é¥¤¥Í¤¬¤³¤³¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È´ò¤·¤¤¡×
¡ÖÈà¤Ïº£¸å¤â¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤À¤È»×¤¦¡£²ø²æ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¾è¤ê±Û¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¡ÖÈà¤¬¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ç²¿¤òÀ®¤·¿ë¤²¡¢¤É¤ì¤Û¤ÉÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¤«¤òÏÃ¤¹¤È¤¡¢¡ØÈà¤È°ì½ï¤Ë¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤¿¤éÎÉ¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¿¶¤êÊÖ¤ëÍ£°ì¤ÎÁª¼ê¤Ç¤¹¡×
¡Ö¥´¡¼¥ë¿ô¤Ë¤ÏËÜÅö¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢Èà¤È°ì½ï¤Ë¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤¿¤é¤â¤Ã¤ÈÆÀÅÀ¤Ç¤¤¿¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Î»Å»ö¤Ö¤ê¤òËè½µ¤ß¤Æ¤¤¿¤¬¡¢Èà¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤µ±¤¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¥·¥¢¥é¡¼»á¤Ï¸½Ìò»þÂå¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç260¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï¤Þ¤ÀÃ¯¤Ë¤âÇË¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤µÏ¿¤À¡£¤â¤·¡¢¥Ç¡¦¥Ö¥é¥¤¥Í¤ÈÄ¹¤¯¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤è¤êµÏ¿¤ò¿¤Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£