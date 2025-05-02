¤¢¤¤¤Î¤êÅí¡¡4ÅÙÌÜ¤Î»õÎó¶ºÀµ¤â¤ï¤º¤«1½µ´Ö¤Ç¥ê¥¿¥¤¥¢¡Ä¡Ö³°¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡×Ê£»¨¤Ê¿´¶ÌÀ¤«¤¹
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÎø°¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ö¤¢¤¤¤Î¤ê¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿¡¢¥Ö¥í¥¬¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅí¡Ê40¡Ë¤¬2Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£4·î24Æü¤Ë4ÅÙÌÜ¤Î»õÎó¶ºÀµ¤òÉ½Â¦¤Î¥ï¥¤¥ä¡¼¶ºÀµ¤Ç»Ï¤á¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¶ºÀµ´ï¶ñ¤ò°ìºòÆü³°¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Ú¶ºÀµ¤Î¤³¤È¡Ûº¬À¤Ê¤·¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡Ä¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤ò¥¢¥Ã¥×¡£°ìºòÆü¤Ë»õ²Ê¤Ë¹Ô¤¡¢¡Ö¶ºÀµ¤Î¥ï¥¤¥ä¡¼¤ò¤·¤á¤Æ¤â¤é¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡Ä¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ä¤Ê¤ó¤È¡Ä¶ºÀµ¤ò³°¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡ª¡ª»ä¤òº¬À¤Ê¤·¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤ì¡Ä¡×¤È¥ï¥¤¥ä¡¼¶ºÀµ¤Î´ï¶ñ¤ò³°¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£23Æü¤Ë³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¤ï¤º¤«1½µ´Ö¤Ç¤Î¥ê¥¿¥¤¥¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÀµÄ¾¡¢´·¤ì¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤Î¡£¤¢¤È1½µ´ÖÂ³¤±¤Æ¤¿¤é¡¢¤½¤Î¤ÞÂ³¤±¤é¤ì¤¿¤È»×¤¦¡£¡Ê¤Á¤ç¤Ã¤È³°¤·¤¿¤³¤È¸å²ù¤·¤Æ¤ë¡¢º£¡£¾Ð¡Ë¡×¤ÈÊ£»¨¤Ê¿´¶¤òÅÇÏª¤·¡¢¡ÖÉ½Â¦¶ºÀµ¤ÏºÇ½é¤Î1¥«·î¤µ¤¨²æËý¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢Í¾Íµ¤ß¤¿¤¤¡£»ä¤â¸å¾¯¤·¤Ç¤½¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡ÄÍè·î¤ß¤ó¤Ê¤Ë²ñ¤¨¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¤¢¤ë¤·¡¢º£·îµÞ¤ËÆ°²è¤Î»£±Æ¤Î»Å»ö¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡Ä³°¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡×¤ÈÀµÄ¾¤Ê»×¤¤¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÀµÄ¾¡¢»õÊÂ¤Ó¤¬¤«¤Ê¤ê°¤±¤ì¤Ð¡¢ÀäÂÐ¤á¤²¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ë¥ì¥Ù¥ë¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¥¤¥ó¥Ó¥¶¥é¥¤¥ó¤Ç¤â¤¹¤°¤Ë¼£¤»¤ë¤¯¤é¤¤¤Î»õÊÂ¤Ó¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤½¤Ã¤Á¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡×¤Èº£¸å¤Ï¥Þ¥¦¥¹¥Ô¡¼¥¹¶ºÀµ¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¥¤¥ó¥Ó¥¶¥é¥¤¥ó¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤ë¤Þ¤Ç1¥«·îÈ¾¤¯¤é¤¤¤«¤«¤ë¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥ê¥Æ¡¼¥Ê¡¼¡×¤È»õÊÂ¤Ó¤¬¸åÌá¤ê¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥ê¥Æ¡¼¥Ê¡¼¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¤»¤Ã¤«¤¯Æ°¤¤¤¿»õ¤¬Ìá¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥ê¥Æ¡¼¥Ê¡¼À¸³è¡¢´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£