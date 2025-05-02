±ÊÏª¸µµ©¤¬1¥·ー¥º¥ó¸Â¤ê¤ÇÂçºå£Â¤òÂàÃÄ¡£5·î11Æü¤«¤é³«ºÅ¤ÎAVCÃË»Ò¥¢¥¸¥¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥êー¥°½ªÎ»¤ò¤â¤Ã¤Æ·ÀÌóËþÎ»
¡¡2Æü¡¢ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE MEN¡ÊSV¥êー¥°ÃË»Ò¡Ë¤ÎÂçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¤Ï¡¢¥»¥Ã¥¿ー¤Î±ÊÏª¸µµ©¡Ê28¡Ë¤¬AVC MEN¡ÇS CHAMPIONS LEAGUE JAPAN 2025¤Î½ªÎ»¤ò¤â¤Ã¤ÆÂàÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±ÊÏª¤ÏÅì³¤Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢2018Ç¯¤ËËÅÄ¹çÀ®¥È¥ì¥Õ¥§¥ë¥µ¡Ê¸½¡¦¥¦¥ë¥Õ¥É¥Ã¥°¥¹Ì¾¸Å²°¡Ë¤ØÆâÄêÁª¼ê¤È¤·¤ÆÆþÃÄ¡£2022Ç¯¡¢23Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ìFIVB¥Íー¥·¥ç¥ó¥º¥êー¥°¤Ë½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤¹¡£24Ç¯5·î¤ËWDÌ¾¸Å²°¤òÂàÃÄ¤¹¤ë¤È¡¢2024－25¥·ー¥º¥ó¤ÏÂçºå£Â¤ØÆþÃÄ¡£192cm¤ÎÄ¹¿È¤«¤é·«¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¥È¥¹¥ïー¥¯¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÂçºå£Â¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÃÛ¤¾å¤²¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÎáÏÂ6Ç¯ÅÙÅ·¹ÄÇÕÁ´ÆüËÜ¥Ð¥ìー¥Üー¥ëÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡¢2024－25 SV¥êー¥°¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó¡ÊRS¡ËÁ´44»î¹ç¤ò¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤Ç½Ð¾ì¡£Å·¹ÄÇÕ½àÍ¥¾¡¡¢RSÍ¥¾¡¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¤¬¡¢5·î11Æü¡ÊÆü¡Ë～18Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëAVCÃË»Ò¥¢¥¸¥¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥êー¥°¤Î½ªÎ»¤â¤Ã¤Æ·ÀÌóËþÎ»¡¢1¥·ー¥º¥ó¸Â¤ê¤ÇÂàÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡±ÊÏª¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡Ö1Ç¯¤È¤¤¤¦Ã»¤¤´ü´Ö¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÀï¤¨¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤Ê»þ¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤¤¤Ä¤â¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Ñー¥È¥Êー¤Î³§ÍÍ¡¢¶¦¤ËÀï¤Ã¤¿¥Áー¥à¥á¥¤¥È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¡£Âô»³¤ÎÊý¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¡¢Æ±¤¸ÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ²á¤´¤·¤¿1¥·ー¥º¥ó¤ÏËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤»þ´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿·Å·ÃÏ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤³¤Î·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢À®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ªËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×