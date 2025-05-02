Åìµþ±ß¡¢Æü¶ä¤Î·ÐºÑ¸«ÄÌ¤·²¼Êý½¤Àµ¤Ê¤É¤Ç£³½µ´Ö¤Ö¤ê±ß°Â¿å½à¡Ä£±¥É¥ë¡á£±£´£µ±ß£±£³¡Á£±£µÁ¬
¡¡£²Æü¤ÎÅìµþ³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Î±ßÁê¾ì¤Ï¸á¸å£µ»þ¡¢Á°Æü¡Ê¸á¸å£µ»þ¡Ë¤ÈÈæ¤Ù¤Æ£·£·Á¬±ß°Â¡¦¥É¥ë¹â¤Î£±¥É¥ë¡á£±£´£µ±ß£±£³¡Á£±£µÁ¬¤ÇÂçÊý¤Î¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡ÆüÊÆ¤Î¶âÍøº¹¤ò½ä¤ë»×ÏÇ¤Ê¤É¤«¤é¡¢°ì»þ¤Ï£±¥É¥ë¡á£±£´£µ±ß£¹£±Á¬¤Þ¤Ç±ß¤¬Çä¤é¤ì¡¢Ìó£³½µ´Ö¤Ö¤ê¤Î±ß°Â¿å½à¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¶ä¹Ô¤¬Á°Æü¤Ë·ÐºÑ¤ÈÊª²Á¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò£±·î»þÅÀ¤«¤é²¼Êý½¤Àµ¤·¡¢»Ô¾ì¤Ç¤ÏÆü¶ä¤ÎÍø¾å¤²´ÑÂ¬¤¬¸åÂà¡£ÆüÊÆ¶âÍøº¹¤Î³«¤¤ò°Õ¼±¤·¤¿±ßÇä¤ê¡¦¥É¥ëÇã¤¤¤¬Í¥Àª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬ÊÆ¹ñ¤È¤Î´ØÀÇ¸ò¾Ä¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»Ô¾ì¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡¢¥É¥ëÇã¤¤¤ÎºàÎÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢£²ÆüÌë¤ËÊÆ¹ñ¤Î¸ÛÍÑÅý·×¤ÎÈ¯É½¤ò¹µ¤¨¡¢±ß¤òÇã¤¤Ìá¤¹Æ°¤¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÐ¥æ¡¼¥í¤Ç¤Ï£±±ß£±£±Á¬±ß°Â¡¦¥æ¡¼¥í¹â¤Î£±¥æ¡¼¥í¡á£±£¶£´±ß£³£¹¡Á£´£³Á¬¤ÇÂçÊý¤Î¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£