¡ÚRIZIN¡ÛÇë¸¶µþÊ¿¡Ö¼«Ê¬¤ËÉé¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ç¤¤ë¡×»³ËÜKID¤µ¤ó¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤â¸ì¤ë
¢£¡ØRIZINÃËº×¤ê¡Ù2ÆüÁ°¥á¥Ç¥£¥¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Ê2Æü¡¦ÅÔÆâ¥Û¥Æ¥ë¡Ë
¡¡Âè13»î¹ç¤ÇÀ¾Ã«ÂçÀ®¤ÈÂÐÀï¤¹¤ëÇë¸¶µþÊ¿¤¬¡¢2Æü¸å¤ËÇ÷¤Ã¤¿»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤ËÉé¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ç¤¤ë¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú»£¤ê²¼¤í¤·¼Ì¿¿¡Û¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ëÇë¸¶µþÊ¿¡õÀ¾Ã«ÂçÀ®
¡¡3·î30Æü¤Î¡ØRIZIN.50¡Ù¤ËÂ³¤¡¢Ï¢Â³»²Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿Çë¸¶¡£º£Âç²ñ¤ÇÉüµ¢¤¹¤ëÄ«ÁÒÌ¤Íè¤È¤ÎÂÐÀï¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ä«ÁÒ¤ÎÄï»Ò¤È¤â¤¤¤¨¤ëÀ¾Ã«¤È¤ÎÂÐÀï¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¥·¥ç¡¼¥È¥¹¥Ñ¥ó¤Ç¤ÎÏ¢Àï¤È¤Ê¤ë¤¬¡ÖÄ´»Ò¤âÎÉ¤¯¤Æ¡¢¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤âÁ´Éô¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤Ð¤Ã¤Á¤ê¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤ë¤¤É½¾ð¤Ç¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÎÉ¤µ¤ò¶¯Ä´¡£ÂÐÀï¤¹¤ëÀ¾Ã«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²¿¤ò¤·¤Æ¤¯¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÂÇ·â¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤Ç¤¤ë¤·¡¢MMA¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÌýÃÇ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È°õ¾Ý¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á¤ÎÇÔÀï¤Ï¸å¤í¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¡¢¼ó¤òÁÀ¤ï¤ì¤¿¤êÄ¹»þ´Ö¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤µ¤ì¤ëÅ¸³«¤¬¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢½êÂ°¥¸¥à¤ÎTRIBE TOKYO MMA¤Ç¡ÖÂÐºö¤ò¤«¤Ê¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢½ù¡¹¤ËÂÎ´¶¤È¤·¤ÆÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ï¹Ô¤«¤»¤Ê¤¤¡×¤ÈÀ¾Ã«¤Ë·Ù¹ð¡£¡ÖÁê¼ê¤É¤¦¤³¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤È¤ÎÀï¤¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀ®Ä¹¤Î¿Ê²½¤Ë¼«¿®¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡1½µ´ÖÁ°¤Î¸ø³«Îý½¬¤Ç¡¢»³ËÜKIDÆÁ°ê¤µ¤ó¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÀÎ¡¢¼«Ê¬¤¬½Ð¤¿ÃÏ²¼³ÊÆ®µ»Âç²ñ¤Î¥²¥¹¥È²òÀâ¤ËKID¤µ¤ó¤¬Íè¤Æ¤¤¤Æ¡¢Âç²ñ¸å¤Ë°ì½ï¤Ë¥Á¥ë¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¯¤é¤¤¤Î´Ø·¸¤Ç¤¹¤±¤É¡¢KID¤µ¤ó¤ÎKO½¸¤ÎDVD¤È¤«¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î³ÊÆ®²È¤Ç°ìÈÖ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢´õË¾¤¹¤ëÄ«ÁÒÌ¤ÍèÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢5·îËö¤Î´Ú¹ñÂç²ñ¤ä6·î¤Î»¥ËÚÂç²ñ¤Ø¤ÎÏ¢Àï¤Î°ÕÍß¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö´ªÊÛ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£»î¹ç¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤¿¥Õ¥¡¥¤¥È¥¥ã¥ó¥×¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤¬¤¹¤´¤¤Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤Æ¡×¤È¶ì¾Ð¸ò¤¸¤ê¤ËÅú¤¨¤¿¡£
¡¡Âè13»î¹ç¤ÇÀ¾Ã«ÂçÀ®¤ÈÂÐÀï¤¹¤ëÇë¸¶µþÊ¿¤¬¡¢2Æü¸å¤ËÇ÷¤Ã¤¿»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤ËÉé¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ç¤¤ë¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú»£¤ê²¼¤í¤·¼Ì¿¿¡Û¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ëÇë¸¶µþÊ¿¡õÀ¾Ã«ÂçÀ®
¡¡3·î30Æü¤Î¡ØRIZIN.50¡Ù¤ËÂ³¤¡¢Ï¢Â³»²Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿Çë¸¶¡£º£Âç²ñ¤ÇÉüµ¢¤¹¤ëÄ«ÁÒÌ¤Íè¤È¤ÎÂÐÀï¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ä«ÁÒ¤ÎÄï»Ò¤È¤â¤¤¤¨¤ëÀ¾Ã«¤È¤ÎÂÐÀï¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¥·¥ç¡¼¥È¥¹¥Ñ¥ó¤Ç¤ÎÏ¢Àï¤È¤Ê¤ë¤¬¡ÖÄ´»Ò¤âÎÉ¤¯¤Æ¡¢¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤âÁ´Éô¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤Ð¤Ã¤Á¤ê¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤ë¤¤É½¾ð¤Ç¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÎÉ¤µ¤ò¶¯Ä´¡£ÂÐÀï¤¹¤ëÀ¾Ã«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²¿¤ò¤·¤Æ¤¯¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÂÇ·â¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤Ç¤¤ë¤·¡¢MMA¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÌýÃÇ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È°õ¾Ý¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡1½µ´ÖÁ°¤Î¸ø³«Îý½¬¤Ç¡¢»³ËÜKIDÆÁ°ê¤µ¤ó¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÀÎ¡¢¼«Ê¬¤¬½Ð¤¿ÃÏ²¼³ÊÆ®µ»Âç²ñ¤Î¥²¥¹¥È²òÀâ¤ËKID¤µ¤ó¤¬Íè¤Æ¤¤¤Æ¡¢Âç²ñ¸å¤Ë°ì½ï¤Ë¥Á¥ë¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¯¤é¤¤¤Î´Ø·¸¤Ç¤¹¤±¤É¡¢KID¤µ¤ó¤ÎKO½¸¤ÎDVD¤È¤«¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î³ÊÆ®²È¤Ç°ìÈÖ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢´õË¾¤¹¤ëÄ«ÁÒÌ¤ÍèÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢5·îËö¤Î´Ú¹ñÂç²ñ¤ä6·î¤Î»¥ËÚÂç²ñ¤Ø¤ÎÏ¢Àï¤Î°ÕÍß¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö´ªÊÛ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£»î¹ç¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤¿¥Õ¥¡¥¤¥È¥¥ã¥ó¥×¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤¬¤¹¤´¤¤Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤Æ¡×¤È¶ì¾Ð¸ò¤¸¤ê¤ËÅú¤¨¤¿¡£