¥±¥ó¥É¡¼¥³¥Ð¥ä¥·¡õ¥Õ¥Ã¥È¸åÆ£µ±´ð¤Î¿·ÈÖÁÈÇÛ¿®³«»Ï¡¡¥²¥¹¥È¾®Æ½¡Ö¤³¤Î»þÂå¤ËÄÁ¤·¤¤¥¨¥íÁ´³«¡×
¥±¥ó¥É¡¼¥³¥Ð¥ä¥·¡Ê¥±¥ó¥³¥Ð¡á52¡Ë¤È¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¢¥ï¡¼¸åÆ£µ±´ð¡Ê50¡Ë¤¬¥À¥Ö¥ëMC¤òÌ³¤á¤ëFANY¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¿·ÈÖÁÈ¡ÖÂæËÜ¤ò¤Ö¤Ã²õ¤»¡×¤¬1Æü¤«¤éÇÛ¿®³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î¤Û¤É2¿Í¤È¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ëNMB48±ö·î´õ°Í²»¡¢¥Ð¥¤¤¤ó¤°¾®Æ½±ÑÆó¤¬¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¸«¤É¤³¤í¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¥í¥±¤Ë½Ð¤¿·Ý¿Í¤¬ÂæËÜ¤òÌµ»ë¤·¤ÆÆ°¤¯»Ñ¤«¤éµ¯¤³¤ë¾Ð¤¤¤ò»ëÄ°¼Ô¤Ë¤â¤ï¤«¤ë·Á¤ÇÆÏ¤±¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡£¸åÆ£¤Ï¡ÖÂæËÜ¤ò²õ¤»¤Æ¤¿¤ê²õ¤»¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤ÆÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¥±¥ó¥³¥Ð¤â¡Öº£²ó¤Ï¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÈ¿±þ¤Î¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÅÙ¶»¤¬¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Á´°÷°ã¤Ã¤Æ¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
ÉáÃÊ¤«¤éMC¶È¤âÂ¿¤¤2¿Í¡£½Ð±é¼Ô¤¬ÂæËÜ¤«¤é³°¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã½õ¤«¤ë¡×¤È¸ý¤ò¤½¤í¤¨¡¢¥±¥ó¥³¥Ð¤Ï¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤âÅÜ¤ê¤Î´¶¾ð¤Ïµ¯¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£ÍÎÁ¤ÎFANY¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤ÎÇÛ¿®¤Ë¤Ï¡¢¸åÆ£¤Ï¡Ö¿ôÇ¯Á°¤Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿·Á¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡£¥±¥ó¥³¥Ð¤â¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤¦¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤Ï¤É¤³¤Ç¤â²¿¸Ä¤Ç¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤¬¼ê¤òµó¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
Á´6ÏÃ¤ò°ìµóÇÛ¿®Ãæ¤Ç¡¢¥²¥¹¥È¤Î±ö·î¤È¾®Æ½¤Ï5ÏÃ¡¢6ÏÃ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£±ö·î¤Ï¡Ö6ÏÃ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¸«¤Æ¤é¤ó¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡Ä¤¢¤ó¤Þ¤ê¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¾®Æ½¤â¡Ö¤³¤Î»þÂå¤ËÄÁ¤·¤¤¥¨¥íÁ´³«¥í¥±¤Ç¡£ÃË¤¿¤Á¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¼Áµ¿±þÅú¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤Ö¤Ã²õ¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¿·¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë±ö·î¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤Ã¤Æ½øÎó¤È¤«¥»¥ó¥¿¡¼¤È¤«Áè¤¤¤¬¤¢¤ëÀ¤³¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¶á¤Ï¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤ÇÃçÎÉ¤¯¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡Ö¤½¤ì¤ò¤Ö¤Á²õ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¤Ï¥®¥¹¥®¥¹¤·¤¿¤¤ÇÉ¤Ç¤¹¡£¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤·¤Æ¶¥¤¤¹ç¤Ã¤¿Êý¤¬¡£¥á¥é¥á¥é¤·¤Æ¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¸åÆ£¤È¥±¥ó¥³¥Ð¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì²ÃÎð¤Ë¤è¤ëÂÎ¤ÎÉÔÄ´¤òµó¤²¤¿¡£¥±¥ó¥³¥Ð¤ÏÉÑÇ¢¤Ç¿²ÉÕ¤¤¬°¤¤¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¤³¤³ºÇ¶á¡¢½Ï¿ç¤Ç¤¤¿¤¿¤á¤·¤¬¤Ê¤¤¡£3¡¢4²ó¥È¥¤¥ì¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¸åÆ£¤«¤é¡Ö¤½¤ì¤Ï²õ¤»¡ª¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ²õ¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼£¤»¡ª¤ÎÊý¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤Ë±ö·î¡¢¾®Æ½¤Î¤Û¤«¡¢1¡Á2ÏÃ¤ËFUJIWARAÆ£ËÜÉÒ»Ë¡¢»³Ç·Æâ¤¹¤º¡¢3¡Á4ÏÃ¤Ë¡¢¤ª¤¤¤Ç¤ä¤¹¾®ÅÄ¡¢°¤Éô¤Ê¤Ä¤¤â½Ð±é¤¹¤ë¡£¥í¥±¤Ë½Ð¤ë·Ý¿Í¤Ï¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥¶¥³¥·¥·¥ç¥¦¡¢¤â¤¦Ãæ³ØÀ¸¡¢¥È¥à¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¡¢¤Ê¤Ê¤Þ¤¬¤ê¡¢¥Ê¥À¥ë¡¢¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹Âç¾ë¡¢¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¡¢¤ª¸«Á÷¤ê·Ý¿Í¤·¤ó¤¤¤Á¡¢¤¤·¤¿¤«¤Î¡¢µ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¡¢¥ª¥À¥¦¥¨¥À¡¢¶âµû
ÈÖÄ¹¡¢À¸¥Õ¥¡¥é¥ª¡¢¥Þ¥ê¡¼¥Þ¥ê¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿¤½¤¦¤½¤¦¤¿¤ë´é¤Ö¤ì¤Î·Ý¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¡Ú¾¾Èø¹¬Ç·²ð¡Û