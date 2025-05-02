¡ÚÀï¸å80Ç¯¡Û»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë·ûË¡¤Î°ÕµÁ¤òÅÁ¤¨¤ë¡Ö·ûË¡²ÎÎ±Â¿¡×¡¡Ç½ÂåÂèÆóÃæ³Ø¹»¤ÇÂç²ñ¤â¡¡¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ëÀº¿À
5·î3Æü¤Ï·ûË¡µÇ°Æü¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¤Î·ûË¡¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤«¤é78Ç¯Á°¡¢1947Ç¯¤Î5·î3Æü¤ËÀ©Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼ç¸¢ºßÌ±¡¦´ðËÜÅª¿Í¸¢¤ÎÂº½Å¡¢¤½¤·¤ÆÀïÁèÊü´þ¤òÃì¤È¤·¤¿·ûË¡¤Ï¡¢Àï¸å¤ÎÊ¿ÏÂ¤ÈÈË±É¤ÎÁÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Àï¸å80Ç¯¡¢¡Ö¤¤¤Þ¤òÀïÁ°¤Ë¤µ¤»¤Ê¤¤¡×¡£
2Æü¤Ï¡¢Åö»þ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¿·¤¿¤Ê·ûË¡¤òÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¡¢Ç½Âå»Ô¤ÎÃæ³Ø¹»¤Çºî¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡Ö·ûË¡²ÎÎ±Â¿¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
ºÙÀî°¦¤µ¤ó
¡Ö·ûË¡¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡¢Àï¸å¤Î80Ç¯¤ò¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤º¤Ã¤È»Ù¤¨¤Æ¤¤¿·ûË¡¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤â¡¢Àï¸å80Ç¯¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤ËÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÃË¼¯»Ô¤Ê¤É¤Ç¼Ò²ñ²Ê¤Î¶µ°÷¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿ºÙÀî°¦¤µ¤ó¤¬¡¢Àï¸å80Ç¯¤ò¸ì¤ëÂêºà¤È¤·¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤¿¤Î¤¬¡¢¤«¤Ä¤ÆÇ½Âå»Ô¤ÎÃæ³Ø¹»¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡Ö·ûË¡²ÎÎ±Â¿¡×¤Ç¤¹¡£
ºÙÀî¤µ¤ó
¡ÖÇ½ÂåÆóÃæ¤Çºî¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¡¢¤³¤³¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤è¤¯É½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¹õÈÄ¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Ç½ÂåÂèÆóÃæ³Ø¹»°ìÇ¯BÁÈµéÄ¹Áªµó¡£¡ØµéÄ¹Áªµó¤Ë¤Ï°ì¿Í¤â¤ì¤Ê¤¯ÅêÉ¼¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È»²À¯¸¢¤Î¤³¤È¤òÉ½¤·¤¿¤«¤ë¤¿¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢ÃË½÷°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤·¤«¤âÇ½ÂåÆóÃæ¤È¤¤¤¦¡¢ËÜÅö¤ËÃÏ¸µ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æºî¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¸½ºß¤ÎÆüËÜ¹ñ·ûË¡¤¬À©Äê¤µ¤ì¤¿1947Ç¯¡¢¾¼ÏÂ22Ç¯¤ËÁÏÎ©¤µ¤ì¤¿¡¢Ç½ÂåÂèÆóÃæ³Ø¹»¡£
¹»¼Ë¤Î°ì³Ñ¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿»ñÎÁ¼¼¤Ë¡¢·ûË¡²ÎÎ±Â¿¤Î¼ÂÊª¤¬ÂçÀÚ¤ËÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¤¤Þ¤³¤½À¸¤«¤» Ì±Äê·ûË¡¡×
¡ÖÆüËÜ¤Î¾ÝÄ§ ¤ï¤ì¤é¤ÎÅ·¹Ä¡×
¡ÖÎàÎãµ©¤Ê¤ë ÀïÁèÊü´þ¡×
¥æー¥â¥é¥¹¤Î¤¢¤ë³¨»¥¤Ï¡¢Ç½Âå¤ËÁÂ³«¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥×¥í¤ÎÌ¡²è²È¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Åö»þ¡¢¹»Æâ¤Ç²ÎÎ±Â¿Âç²ñ¤¬À¹Âç¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦µÏ¿¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·¤¿¤Ê·ûË¡¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤«¡£
Åö»þ¤Î¶µ°÷¤Ï¡¢¾òÊ¸¤ò¤·¤Ã¤«¤êÆÉ¤ß¹þ¤ó¤Ç¡¢·ûË¡¤ÎÀº¿À¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢´Ö¤â¤Ê¤¯¤·¤Æ¡Ö·ûË¡²ÎÎ±Â¿¡×¤Ï»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤ËËä¤â¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÙÀî¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¡¢Ç½Âå¤ò½±¤Ã¤¿Âç¤¤ÊºÒ³²¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÙÀî¤µ¤ó
¡Ö¡Ê¾¼ÏÂ¤ÎÇ½Âå¡ËÂç²Ð¤Ç¤À¤¤¤Ö¾Æ¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤Þ¤º¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬°ì¤ÄÂç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤¢¤Á¤³¤Á¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤¦¤Á¤Ë¤â¤³¤ó¤Ê¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×
¿Í¡¹¤Îµ²±¤«¤éËº¤ìµî¤é¤ì¤¿¡Ö·ûË¡²ÎÎ±Â¿¡×¡£
¤¿¤À¡¢·ûË¡¤òÂº¤ÖÀº¿À¤Ï¡¢¹»²Î¤Ë¤â¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤âÇ½ÂåÆóÃæ¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹»²Î¤Î²Î»ì
¡ÖÂç¤¤¤Ê¤ëÊ¿ÏÂ¤ò¤Ë¤Ê¤¤¤æ¤¯¤ï¤ì¤é¹ñ¤Ò¤é¤¯·ûË¡¤Î¤³¤³¤í¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¡×
ºÙÀî¤µ¤ó
¡ÖÀïÁè¤«¤é80Ç¯·Ð¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤¬Àï¸å¤Î»×¤¤¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²È¤ÎÎò»Ë¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²¿¤é¤«¤Î·Á¤Ç¡¢¤ß¤ó¤ÊÀïÁè¤È´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¡ÖÀï¸å80Ç¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢·è¤·¤ÆºÇ¶áÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â±ó¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤É¤³¤«¤Ç´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡£¤½¤Î80Ç¯¤ò¡¢·ûË¡¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬»Ù¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢
·ûË¡²ÎÎ±Â¿¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¸µ¶µ°÷¤ÎºÙÀî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¸½ºß¤Î³Ø¹»¸½¾ì¤ÏÂ¿Ë»¤Ç¡¢²ÎÎ±Â¿¤½¤Î¤â¤Î¤ò¼ø¶È¤ÇÀ¸¤«¤¹¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¡¢Æ¯¤¤«¤±¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ºÙÀî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¸©Æâ¤Î¤Û¤«¤ÎÃÏ°è¤Ç¤â·ûË¡²ÎÎ±Â¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
½©ÅÄÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤â¡Ö¤¤¤Þ¤òÀïÁ°¤Ë¤µ¤»¤Ê¤¤¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÆÃ½¸¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀïÁè¤Ë´Ø¤¹¤ëÆüµ¤ä¼Ì¿¿¡¢±ÇÁü¤Ê¤É¤Î»ñÎÁ¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÆó¼¡¸µ¥³ー¥É¤«¤é¾ðÊó¤ò¤ª´ó¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£