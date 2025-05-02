¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥Õ¥ó¤ÎÎ®ÀÐ¤Î¡È¥¢¥¤¥É¥ë¥¹¥Þ¥¤¥ë¡É¤â¡¡¡Ø¼å¤¤¥Òー¥íー¡Ùµ®½Å¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¡¡´Ú¹ñ¤ÎÇÐÍ¥¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥Õ¥ó¡¢¥ê¥ç¥¦¥ó¡¢¥¤¡¦¥¸¥å¥Ë¥ç¥ó¤é¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¼å¤¤¥Òー¥íー Class2¡Ù¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Netflix korea¸ø¼°Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§¡Ø¼å¤¤¥Òー¥íー¡Ù»ëÄ°¼Ô¤Û¤É¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡©¡¡¥¤¡¦¥¸¥å¥Ë¥ç¥ó¤é½Ð±é¼Ô¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¡Ø¼å¤¤¥Òー¥íー Class2¡Ù¤Ï¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥Õ¥ó±é¤¸¤ëÍ¥ÅùÀ¸¤Î¥·¥¦¥ó¤¬Ë½ÎÏ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡Ø¼å¤¤¥Òー¥íー Class1¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¤Ç¡¢½ý¤òÉé¤Ã¤¿¥·¥¦¥ó¤¬ÊÌ¤Î¹â¹»¤Ç¿·¤¿¤ÊÀ¸³è¤ò»Ï¤á¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£4·î25Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢4·î21Æü¤«¤é27Æü½¸·×¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÊÈó±Ñ¸ìÉôÌç¡Ë¤Ç¤Ï1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£63¥«¹ñ¤ÇTOP10Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¡Ø¼å¤¤¥Òー¥íー Class1¡Ù¤È½Å¤Ê¤ë¥»¥ê¥Õ¤ä¥·ー¥ó¤âÂ¿¤¯¡¢1ºîÌÜ¤ËÂ³¤¤¤Æ³Î¼Â¤Ê¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·àÃæ¤Î¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥Õ¥ó¤ÏÇÆµ¤¤¬¤Ê¤¯ÌµÉ½¾ð¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë·Ð¸³¼Ô¤é¤·¤¤µ±¤«¤·¤¤¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Å¨ÂÐ¤¹¤ëÌòÊÁ¤ò±é¤¸¤ë¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥Õ¥ó¤È¥¤¡¦¥¸¥å¥Ë¥ç¥ó¤¬¾Ð¤¤¹ç¤¦»Ñ¤ä¡¢¥ê¥ç¥¦¥ó¡¢¥Á¥§¡¦¥ß¥Ë¥ç¥ó¡¢¥¤¡¦¥ß¥ó¥¸¥§¤¬»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÈÃÌ¾Ð¤¹¤ë»Ñ¡¢¥Ü¥í¥Ü¥í¤Î³Ê¹¥¤Ç¤Õ¤¶¤±¹ç¤¦»Ñ¤âÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»¦È²¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤ÎºîÉÊ¤È¤ÏÀµÈ¿ÂÐ¤Î¤¢¤¿¤¿¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò´¶¤¸¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢µ®½Å¤Ê¼Ì¿¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë