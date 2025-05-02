´ØÅì¡¡µ¢Âð»þ´ÖÂÓ¤Ë±«¤Î¥Ô¡¼¥¯¡¡¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¸åÈ¾¤ÏÇ®Ãæ¾É¤ä¶¯¤¤»ç³°Àþ¤ËÃí°Õ
º£Ìë2Æü(¶â)¤Ï´ØÅì¤Ç¤Ï¶ÉÃÏÅª¤Ë·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¢Âð»þ´ÖÂÓ¤Ë±«¤Î¥Ô¡¼¥¯¤ò·Þ¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤Ê¤É¤ËÃí°Õ¡¦·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ÌÀÆü3Æü(ÅÚ)¤«¤é¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¸åÈ¾¤ÏÀ²¤ì¤ëÆü¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ç®Ãæ¾É¤ä»ç³°ÀþÂÐºö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤Æ¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´ØÅì¤Ïµ¢Âð»þ´ÖÂÓ¤Ë±«¤Î¥Ô¡¼¥¯¡¡¶ÉÃÏÅª¤Ë¡Ö·ã¤·¤¤±«¡×¤â
º£Æü2Æü(¶â)¡¢´ØÅìÃÏÊý¤ÏËÜ½£¤ÎÆî´ß¤ò¿Ê¤àÄãµ¤°µ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¹¤¯±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆîÉô¤Î±è´ß¤ä°ËÆ¦½ôÅçÉÕ¶á¤òÃæ¿´¤ËÈ¯Ã£¤·¤¿±«±À¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢ÆâÎ¦¤äËÌÉô¤Ç¤â¶ÉÃÏÅª¤Ë±«±À¤¬È¯Ã£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1»þ´Ö¹ß¿åÎÌ¤Ï¡¢¾®ÅÄ¸¶(¿ÀÆàÀî¸©)¤Ç¸á¸å4»þ40Ê¬¤Þ¤Ç¤Ë32.5¥ß¥ê¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¤Û¤«¡¢¾åÎ¤¸«(·²ÇÏ¸©)¤Ç¸á¸å2»þ36Ê¬¤Þ¤Ç¤Ë28.0¥ß¥ê¡¢¿ºÌ¾»³(·²ÇÏ¸©)¤Ç¸á¸å2»þ58Ê¬¤Þ¤Ç¤Ë27.5¥ß¥ê¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢Í½ÁÛ°Ê¾å¤Ë±«±À¤¬È¯Ã£¤·¤¿¤ê¡¢È¯Ã£¤·¤¿±«±À¤¬¤«¤«¤êÂ³¤±¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÚº½ºÒ³²¤äÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¡¢Àî¤ÎÁý¿å¤ËÃí°Õ¡¦·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÍîÍë¤äÎµ´¬¤Ê¤É¤Î·ã¤·¤¤ÆÍÉ÷¡¢¤Ò¤ç¤¦¤Ë¤âÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
±«¤ÏÆüÉÕ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤í¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ä¤à½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÀéÍÕ¸©¤ä°ñ¾ë¸©¤Ç¤ÏÌÀÆü3Æü(ÅÚ)·ûË¡µÇ°Æü¤ÎÌ¤ÌÀ¤Þ¤Ç±«¤Î»Ä¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¼¡Âè¤Ë±«±À¤ÏÅì¤ØÈ´¤±¤Æ¤¤¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
º£Æü2Æü(¶â)¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë1»þ´Ö¹ß¿åÎÌ¤Ï¡¢Â¿¤¤½ê¤Ç¡¢
´ØÅìÆîÉô¤È°ËÆ¦½ôÅç¤Ç40¥ß¥ê¡¢
´ØÅìËÌÉô¤Ç30¥ß¥ê¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢º£Æü2Æü(¶â)¸á¸å6»þ¤«¤éÌÀÆü3Æü(ÅÚ)·ûË¡µÇ°Æü¤Î¸á¸å6»þ¤Þ¤Ç¤Î24»þ´Ö¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë±«¤ÎÎÌ¤Ï¡¢Â¿¤¤½ê¤Ç¡¢
°ËÆ¦½ôÅç¤Ç80¥ß¥ê¡¢
´ØÅìÆîÉô¤ÈËÌÉô¤Ç60¥ß¥ê¤Ç¤¹¡£
¢¨ÄÉµ
2Æü¸á¸å6»þ¸½ºß¡¢¿ÀÆàÀî¸©ÅìÉô¤Ë¡ÖÂç±«·ÙÊó¡×¤È¡Ö¹¿¿å·ÙÊó¡×¡¢¿ÀÆàÀî¸©À¾Éô¤Ë¡ÖÂç±«·ÙÊó¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¸åÈ¾¤ÎÅ·µ¤¤Ï?¡¡Ç®Ãæ¾É¡¦»ç³°ÀþÂÐºö¤ò
ÌÀÆü3Æü(ÅÚ)·ûË¡µÇ°Æü¤Ï¡¢ÆüÃæ¤Ï³ÆÃÏ¤ÇÀ²¤ì¤Æ¤ª½Ð¤«¤±ÆüÏÂ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ºÇ¹âµ¤²¹¤Ïº£Æü2Æü(¶â)¤è¤ê5¡îÁ°¸å¹â¤¯¤Ê¤ê¡¢Á°¶¶¤Ç¤Ï25¡î¤È²ÆÆü¤È¤Ê¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
4Æü(Æü)¤ß¤É¤ê¤ÎÆü¤Ï¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¸åÈ¾¤Î½ë¤µ¤Î¥Ô¡¼¥¯¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÅìµþ¤Ç27¡î¡¢²£ÉÍ¤È¤µ¤¤¤¿¤Þ¡¢Á°¶¶¤Ç26¡î¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£ÆüÃæ¤Ï¾åÃå¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¤È½ë¤¤¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²°³°¤Ç¤Î³èÆ°¤ÎºÝ¤ä¼Ö¤ÎÆâ¤Ç¤ÎÇ®Ãæ¾É¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢³ÆÃÏ¤Ç¶¯¤¤Æüº¹¤·¤¬¾È¤ê¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¡¢»ç³°ÀþÂÐºö¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£
5Æü(·î)¤³¤É¤â¤ÎÆü¤â³ÆÃÏ¤ÇÀ²¤ì¤Æ¡¢²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤ÍÛµ¤¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯ºÇ½ªÆü¤Î6Æü(²Ð)¿¶ÂØµÙÆü¤Ï¡¢Äãµ¤°µ¤äÁ°Àþ¤¬ÄÌ²á¤¹¤ë±Æ¶Á¤Ç¡¢´ØÅì¤Ï¹¤¯±«¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï18¡î¡Á20¡î¤¯¤é¤¤¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
7Æü(¿å)¤Ï°ìÉô¤Ç±«¤¬»Ä¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Å·µ¤¤¬²óÉü¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£8Æü(ÌÚ)¤ÏËÌÉô¤Ç±«¤Î¹ß¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢9Æü(¶â)¤Ï³ÆÃÏ¤ÇÀ²¤ì´Ö¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
º£·îÃæ½Ü°Ê¹ß¤Ï½ë¤µ¤¬¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¡¡Ï¢Æü¤Î¡Ö²ÆÆü¡×Í½ÁÛ
10Æü(ÅÚ)¡¢11Æü(Æü)¤ÏÀ²¤ì´Ö¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
12Æü(·î)¤ÏÄãµ¤°µ¤Î±Æ¶Á¤Ç³ÆÃÏ¤Ç±«¤¬¹ß¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
12Æü(·î)°Ê¹ß¡¢ÆüËÜÉÕ¶á¤ÏÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤ËÊ¤¤ï¤ì¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¡¢´ØÅì¤ÏÏ¢Æü¡¢ºÇ¹âµ¤²¹25¡î°Ê¾å¤Î²ÆÆü¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£½ë¤µ¤¬Â³¤¯¤¿¤á¡¢Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤Æ¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ç®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
Ç®Ãæ¾É¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ ½ë¤¯¤Ê¤ê»Ï¤á¤Îº¢¤«¤é¡¢½ë¤µ¤ËÈ÷¤¨¤ÆÂÎ¤Å¤¯¤ê¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Ö¤ä¤ä½ë¤¤´Ä¶¡×¤Ç¡Ö¤ä¤ä¤¤Ä¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë±¿Æ°¤ò¡¢ËèÆü30Ê¬ÄøÅÙ¹Ô¤¤¡¢ÂÎ¤ò½ë¤µ¤Ë´·¤ì¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢ ¤Ç¤¤ë¤À¤±½ë¤µ¤òÈò¤±¤Æ¡¢¹¢¤¬³é¤¯Á°¤«¤é¿åÊ¬Êäµë¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÎÃ¤·¤¤ÉþÁõ¤ò¿´¤¬¤±¡¢Æü»±¤äË¹»Ò¤â³èÍÑ¤¹¤ë¤Î¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£ÆþÍá¤ÎÁ°¸å¤ä¡¢µ¯¾²¸å¤â¡¢¤Þ¤º¤Ï¿åÊ¬¤òÊäµë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£´À¤òÂçÎÌ¤Ë¤«¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¿åÊ¬¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢±öÊ¬Êäµë¤âËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£ ½ë¤µ¤ò²æËý¤»¤º¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¼¼Æâ¤Î²¹ÅÙ¤òÅ¬ÅÙ¤Ë²¼¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼¼Æâ¤Ë²¹ÅÙ·×¤òÃÖ¤¡¢¼¼²¹¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤éÄ´Àá¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆÃ¤Ë¡¢´¹µ¤¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤Ï¤³¤Þ¤á¤ËºÆÀßÄê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤â¤·¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÂÎÄ´¤¬°¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤é¡¢ÌµÍý¤ò¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢¼«Âð¤ÇÀÅÍÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¹âÎð¼Ô¤ä»Ò¤É¤â¡¢¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÇ®Ãæ¾É¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¼þ¤ê¤ÎÊý¤¬µ¤¤òÇÛ¤ë¤Ê¤É¡¢½½Ê¬¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£