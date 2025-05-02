¥¢¥Ã¥×¥ë¡¢Âè2»ÍÈ¾´ü·è»»¤òÈ¯É½¡¡iPhone¤ÎÇä¾å¤Ï468²¯¥É¥ë
¡¡¥¢¥Ã¥×¥ë¡ÊApple¡Ë¤Ï1Æü¡¢2025Ç¯²ñ·×Ç¯ÅÙÂè2»ÍÈ¾´ü¤Î¶ÈÀÓ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Çä¾å¹â¤Ï954²¯¥É¥ë¡ÊÌó13Ãû8500²¯±ß¡Ë¤Ç¡¢Á°Ç¯Æ±´üÈæ5¡ó¤ÎÁý²Ã¡£´õÇö²½¸å¤Î1³ôÅö¤¿¤êÍø±×¡ÊEPS¡Ë¤Ï1.65¥É¥ë¡ÊÌó240±ß¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢Á°Ç¯Æ±´üÈæ8¡óÁý¤òµÏ¿¡£1～3·î´ü¤È¤·¤Æ²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡¡iPhone¤ÎÇä¾å¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ2¡óÁý²Ã¤·¡¢468²¯4000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó6Ãû8000²¯±ß¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢Mac¤ÎÇä¾å¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ7¡óÁý²Ã¤·79²¯5000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó1Ãû1540²¯±ß¡Ë¡¢iPad¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ15¡óÁý²Ã¤Î64²¯¥É¥ë¡ÊÌó9300²¯±ß¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Æ¥£¥à¡¦¥¯¥Ã¥¯CEO¤Ï¡¢iPhone 16e¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ø¤Î²Ã¤ï¤ê¤ä¡¢¿·¤·¤¤Mac¤ª¤è¤ÓiPad¤ÎÈ¯É½¡¢¤µ¤é¤Ë²áµî10Ç¯´Ö¤ÇÃºÁÇÇÓ½ÐÎÌ¤ò60¡óºï¸º¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¡¢´î¤Ó¤È¸Ø¤ê¤òÉ½¤·¤¿¡£
¡¡¥±¥Ð¥ó¡¦¥Ñ¥ì¥¯CFO¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Æ±»ÍÈ¾´ü¤Î¶ÈÀÓ¤ÏEPS¤Î8¡óÀ®Ä¹¤È240²¯¥É¥ë¤Î±Ä¶È¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥íー¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢³ô¼ç¤Ë¤Ï290²¯¥É¥ë¤ò´Ô¸µ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¹â¤¤¥«¥¹¥¿¥Þー¥í¥¤¥ä¥ë¥Æ¥£¤È¸ÜµÒËþÂÅÙ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¥Ùー¥¹¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ½ÉÊ¤ª¤è¤ÓÃÏ°è¥»¥°¥á¥ó¥È¤Ç²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£