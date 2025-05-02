Éã¤Ï7Ç¯Á°¤ËÀÂµî¤Î¾¼ÏÂ¥¹¥¿¡¼¡Ä21ºÐÄ¹ÃË¡¢ÆÍÁ³¤Î¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤·SNSÁûÁ³¡Ö²¦Æ»¥¤¥±¥á¥ó¤¹¤®¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×¡ÖDNA¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×
¶âÈ±¡õ¥ì¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¥ï¥¤¥ë¥É»Ñ¤¬ÂçÈ¿¶Á
¡¡2018Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿²Î¼ê¤ÎÀ¾¾ë½¨¼ù¤µ¤ó(µýÇ¯63)¤ÎÄ¹ÃË¡¢ÌÚËÜ¿µÇ·²ð(21)¤¬¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤·ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ë¥ó¥²¥ó´Ñ»¡¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¡¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¡×(TBS)¤Î¿Íµ¤´ë²è¡ÖÆ©ÌÀ¥«¥é¥ª¥±BOX¡×¤Ë¡¢¡ÖÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤ëÄ¶ÍÌ¾¥¹¥¿¡¼¤Î²ÈÂ²¡×¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ìÅÐ¾ì¤·¤¿ÌÚËÜ¡£Éã¿Æ¤¬À¾¾ë¤µ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤¹¤ë¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤â¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¡£¤½¤Î¸å¡¢»×¤¤½ÐÏÃ¤Ê¤É¤âÌÀ¤«¤·À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
Éã¤Î¶Ê¡ÖY.M.C.A.¡×¤òÇ®¾§!
¡¡Éã¤ÎÌ¾¶Ê¡ÖYOUNG MAN(Y.M.C.A.)¡×(1979Ç¯)¤ò²Î¾§¤¹¤ë¤È¡¢SNS¤Ç¤â¡ÖÂ©»Ò¤µ¤ó¤¬¥ä¥ó¥°¥Þ¥ó¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ó¤À¤«´¶Æ°¡×¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦DNA¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡£À¼¤ËÉã¤¬¤¤¤ë¡×¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¤Û¤«¡¢¡Ö¤¨? À¾¾ë½¨¼ù¤ÎÂ©»Ò ¥¤¥±¥á¥ó²á¤®¤Ê¤¤???¡×¡Ö²¦Æ»¥¤¥±¥á¥ó¤¹¤®¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÃËÁ°¡Ä¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°äÅÁ»Ò¤Ã¤Æ¥¹¥´¥¤¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤Ê¤É¡¢ÌÚËÜ¤Î¶âÈ±¤Ç¥ì¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃå¤³¤Ê¤·¤¿»Ñ¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¿¶Á¤âÂ¿¤¯Ê¹¤«¤ì¤¿¡£ÈÖÁÈ¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡¢ÌÚËÜ¤¬¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Á²Î¾§¤¹¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·SNS¤Ç¤â³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Éã¤ÎÀ¾¾ë½¨¼ù¤µ¤ó¤Ï²Î¼ê¤ÎÌî¸ý¸ÞÏº¡¢¶¿¤Ò¤í¤ß¤é¤È¶¦¤Ëà¿·¸æ»°²Èá¤È¸Æ¤Ð¤ì¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£