Ê¹¤±¤Ð¥Ï¥Ã¥Ôー¤Ë¡©¡¡ÆîÊÆ¸¶»º¤Î¡Ö¥ª¥Ë¥ª¥ª¥Ï¥·¡×¡¡»³·Á¡¦²ÏËÌÄ®¤ÎÆ°Êª±à¤ËÃç´ÖÆþ¤ê¡¡¤½¤ÎÌÄ¤À¼¤È¤Ï
»³·Á¸©ÆâÍ£°ì¤ÎÆ°Êª±à¡¢²ÏËÌÄ®¤Î»ùÆ¸Æ°Êª±à¤¬¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¤·¡¢ÅìËÌ¤Ç¤Ï¤³¤³¤À¤±¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ®½Å¤ÊÄ»¡Ö¥ª¥Ë¥ª¥ª¥Ï¥·¡×¤¬¿·¤¿¤ËÃç´ÖÆþ¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÌÇÂ¿¤ËÌÄ¤«¤Ê¤¤¤¿¤áÌÄ¤À¼¤òÊ¹¤±¤Ð¥Ï¥Ã¥Ôー¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¤â¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÃæÀîÍª¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ö¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¦¥¤ー¥¯¤ÎÊ¿Æü¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬Ãó¼Ö¾ì¤Ï¤Û¤ÜËþ¼Ö¡£¤³¤Î»þ´Ö¤âÂ¿¤¯¤Î²ÈÂ²Ï¢¤ì¤Ç¤Ë¤®¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Æ°Êª±à¤Î°ì³Ñ¤Ë¤Ï²°Æâ»ÜÀß¡Ö¤ºー¤¤¤¯¡×¤¬¤³¤Î¤Û¤É¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ2Æü¡¢Íè±à¼Ô¤ÎÃíÌÜ¤ÎÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬Æ°Êª±à¤Î¿·¤·¤¤Ãç´Ö¤Î¡Ä¡©
¡Ö¤ªÏÃ¤·¤·¤½¤¦¤À¤Í¤¢¤Î¤¯¤Á¤Ð¤·¡×
Á¯¤ä¤«¤ÊÂç¤¤¤¤¯¤Á¤Ð¤·¤¬ÆÃÄ§¤Î¡Ö¥ª¥Ë¥ª¥ª¥Ï¥·¡×¤Ç¤¹¡£ÆîÊÆ¸¶»º¤Î¥¥Ä¥Ä¥¤ÎÃç´Ö¤ÇÅìËÌ¤Ç¤Ï¤³¤³¤À¤±¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ®½Å¤ÊÄ»¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
²ÏËÌÄ®¾¦¹©´Ñ¸÷²ÝÅý³ç¼çÇ¤¡¡°¤Éôµ×´î¤µ¤ó¡Ö¤³¤Î¤¯¤Á¤Ð¤·¤¬ÂÎ²¹Ä´Àá¤Îµ¡Ç½¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÎ¤Î²¹¤«¤¤Ç®¤ò¤¯¤Á¤Ð¤·¤Î Êý¤Ë¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤ÆÎä¤Þ¤·¤ÆÂÎ²¹Ä´Àá¡Ê±Â¤Î¿©¤ÙÊý¤Ë¤âÆÃÄ§¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡©¡Ë¤¯¤Á¤Ð¤·¤¬Âç¤¤¤¤Î¤ÇÉáÄÌ¤ÎÄ»¤È°ã¤Ã¤ÆÀè¤Ç¤¯¤ï¤¨¤Æ¤«¤é´é¤ò¾å¤²¤Æ¿©¤Ù¤ë¡×
ÌÇÂ¿¤ËÊ¹¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¥ª¥Ë¥ª¥ª¥Ï¥·¤Î〝ÌÄ¤À¼〟¡£1Æü¤Ë1²óÌÄ¤¯¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ö¡Ê¤É¤¦¤¤¤¦»þ¤ËÌÄ¤¯¡©¡Ë¤ªÊ¢¤¬¶õ¤¤¤Æ»ô°é°÷¤Ë¡Ø±Â¤¯¤ì¡Ù¤È¤ª¤Í¤À¤ê¤·¤Æ¤ë»þ¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤ËÌÄ¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ß¤¿¤¤¡£¡ÊÊ¹¤±¤¿¿Í¤Ï¡©¡Ë¤¤ç¤¦1Æü¥Ï¥Ã¥Ôー¤À¤È»×¤¦¡×¡ÖÌÄ¤«¤Ì¤Ê¤éÌÄ¤¯¤Þ¤ÇÂÔ¤È¤¦¥ª¥Ë¥ª¥ª¥Ï¥·¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ä¡×
°¤Éô¤µ¤óÛ©¤¯¡¢Ê¹¤±¤Ð¥Ï¥Ã¥Ôー¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È¤¤¤¦〝ÌÄ¤À¼〟¡£
»ô°é°÷¤¬¥ª¥Ë¥ª¥ª¥Ï¥·¤Î¿©»ö½àÈ÷¤ò»Ï¤á¤ë¤È¤¤¤¦¸áÁ°11»þÁ°¤«¤é¥«¥á¥é¤òÀßÃÖ¡ªÂÔ¤Ä¤³¤È¤ª¤è¤½30Ê¬¡Ä
¤½¤Î»þ¤ÏÆÍÁ³¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡ÖÌÄ¤¤¤Æ¤ë¡ª¡×
¡Ö¥¯¥ë¥ï¥¡ー¡×
¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢ÌÄ¤À¼Ê¹¤³¤¨¤Þ¤·¤¿¤«¡ª¡©¤½¤ì¤Ç¤Ï¤â¤¦°ìÅÙ¡£¤Þ¤ë¤Ç¥«¥¨¥ë¤Î¤è¤¦¤ÊÂÀ¤¤ÌÄ¤À¼¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¤ç¤¦1Æü¹¬¤»¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¥ª¥Ë¥ª¥ª¥Ï¥·¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²°Æâ»ÜÀß¤Î³«´Û»þ´Ö¤Ï¡¢¸áÁ°9»þ¤«¤é¸á¸å5»þ¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¥ª¥Ë¥ª¥ª¥Ï¥·¤ÎÁ°¤Ç¼ª¤ò¤¹¤Þ¤»¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡©