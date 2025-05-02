¡Ö²¬ËÜÁª¼ê¤ËHRÂÇ¤¿¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¤¤¤Æü¡×¡¡¤Æ¤ë¤Æ¤ëË·¼ç¤â¼Â¤é¤º¤â¡Ä¥Ð¥¦¥¢¡¼¾Ð¤¤Í¶¤¦
µð¿ÍÀï¤Ï4·î16Æü¤Ë²¬ËÜ¤Ë2È¯¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤É5²ó5¼ºÅÀ¤ÇÇÔÀïÅê¼ê
¡¡DeNA¤Ï2Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³«ºÅÍ½Äê¤À¤Ã¤¿µð¿ÍÀï¤¬±«Å·Ãæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÀèÈ¯Í½Äê¤À¤Ã¤¿¥È¥ì¥Ð¡¼¡¦¥Ð¥¦¥¢¡¼Åê¼ê¤Ï¡Ö¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±±«¤¬¹ß¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤¿¡£
¡¡4·î11Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ï±«Å·¥Î¡¼¥²¡¼¥à¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡È±«ÃË¡É¤Ö¤ê¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë±¦ÏÓ¡£¤³¤ÎÆü¥í¥Ã¥«¡¼¤Ë¤¯¤ë¤È¡¢Ã¯¤¬¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Æ¤ë¤Æ¤ëË·¼ç¤¬Äß¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤ËÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤«¤é¤â1¤Ä¤â¤é¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¤¬¼Â¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖºòÆü¤Î»þÅÀ¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤Æ¸á¸å6»þ¤Ë100¡ó¹ß¤ë¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¸µ¡¹ÅÐÈÄÁ°¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤ò»Ï¤á¤ë¤Þ¤Ç¤Ïµ¤»ý¤Á¤ò¤°¤Ã¤ÈÆþ¤ì¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ÇÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ï¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌäÂê¤Ê¤·¤ò¶¯Ä´¡£3Æü¤Ø¤Î¥¹¥é¥¤¥ÉÅÐÈÄ¤¬·è¤Þ¤ê¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤â¤è¤¯¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£ËèÇ¯2¡¢3²ó¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÍê¤â¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°²óµð¿ÍÁê¼ê¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿4·î16Æü¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ï¡¢²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¤Ë2È¯¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤É5²ó5¼ºÅÀ¤ËÄÀ¤ßÇÔÀïÅê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Öº£Æü¤Ï²¬ËÜÁª¼ê¤ËËÜÎÝÂÇ¤òÂÇ¤¿¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¤¤¤Æü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼þ°Ï¤ò¾Ð¤ï¤»¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÌÀÆü¤â¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¤Æü¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¡¼¥ÉÆ¬¤Ï½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¼è¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£¡ÊÄ®ÅÄÍø°á / Rie Machida¡Ë