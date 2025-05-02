´Ú¹ñ¡¦´Ú×ÜÞ¬Á°¼óÁê¤¬ÂçÅýÎÎÁªµó¤Ø¤Î½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ¡¡ÊÝ¼é·ÏÍ¿ÅÞ¡Ö¹ñÌ±¤ÎÎÏ¡×¸õÊä¤È¤Î°ìËÜ²½¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤«¤¬¾ÇÅÀ
´Ú¹ñ¤Î´Ú×ÜÞ¬¡Ê¥Ï¥ó¡¦¥É¥¯¥¹¡ËÁ°¼óÁê¤¬ÂçÅýÎÎÁªµó¤Ø¤Î½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´Ú¹ñ¡¦´Ú×ÜÞ¬Á°¼óÁê¡§
¿·¤·¤¤·ûË¡¤Ë½¾¤Ã¤Æ¡¢Âç´ÚÌ±¹ñ¤Î¼¡¤Î»þÂå¤òÀÚ¤ê³«¤¯Æ§¤ßÂæ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
´Ú»á¤Ï·ûË¡¤ò²þÀµ¤·¡¢ÂçÅýÎÎÁªµó¤È¹ñÀ¯Áªµó¤òÆ±»þ¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡È¤Í¤¸¤ì¾õÂÖ¡É¤Î¹ñÀ¯¤òÀµ¾ï²½¤¹¤ë¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢ÂçÅýÎÎÁªµó¤Ø¤Î½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´Ú»á¤Ï¡¢ºÇ¿·¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤ÇºÇÂçÌîÅÞ¡Ö¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¡×¤ÎÍûºßÌÀ¡Ê¥¤¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡ËÁ°ÂåÉ½¤Ë¼¡¤°»Ù»ýÎ¨¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÊÝ¼é·ÏÍ¿ÅÞ¡Ö¹ñÌ±¤ÎÎÏ¡×¤Î¸õÊä¤È¤Î°ìËÜ²½¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤«¤¬¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£